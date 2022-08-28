الأحد, أغسطس 28, 2022
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رياضة

منتخب هولندا يُحرم من أبرز نجومه في مونديال كأس العالم 2022

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
منتخب هولندا يحرم من خدمات فينالدوم في كأس العالم 2022 watanserb.com
منتخب هولندا يحرم من خدمات فينالدوم في كأس العالم 2022
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وطن – أكدت تقارير صحفية غياب أحد أبرز الركائز الأساسية في منتخب هولندا عن مونديال كأس العالم 2022 قطر بسبب الإصابة.

وقالت تقارير صحفية هولندية، بأن النجم الهولندي جورجينيو فينالدوم. لاعب فريق روما الإيطالي، سيغيب عن مونديال كأس العالم 2022 قطر، بسبب الإصابة الذي تعرض لها مع الفريق وفق التقارير الطبية.

غياب فينالدوم عن كأس العالم 2022

وذكرت تلك التقارير، بأن نجم منتخب هولندا وروما الإيطالي فينالدوم، تعرض لكسر في منطقة الساق الأيمن خلال الأيام القليلة الماضية خلال التدريبات مع النادي الإيطالي، حيث أنه لن يتمكن من العودة لممارسة الكرة داخل الملاعب قبل شهر يناير القادم. وهو ما يعاني غيابه عن مونديال قطر 2022.

كما ويعد الهولندي فينالدوم أحد الركائز الأساسية المهمة في صفوف منتخب بلاده في مركز خط الوسط، الذي نجح في التواجد في نهائيات كأس العالم 2022 قطر بعد التصفيات على مستوى القارة الأوروبية.

إصابة فينالدوم

من جهته، قال البرتغالي تياغو بينتو المدير العام لنادي روما الإيطالي (الذئاب)، بشأن إصابة جورجينيو فينالدوم، قائلاً: ” نتوقع أن يعود للعب معنا في يناير المقبل”.

كما وأضاف تياغو، ” عانيا من أجل إحضار فينالدوم إلى روما، حيث أنه بعد أسبوع واحد فقط بدأ وكأنه متواجد مع الفريق منذ موسم”.

وانتقل فالينادوم إلى صفوف نادي روما على سبيل الإعارة لموسم واحد فقط، قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي الذي فشل في الظهور معه على مستوى الأداء الموسم الماضي.

منتخب هولندا في مونديال كأس العالم 2022

ويتواجد منتخب هولندا ( الطواحين) في المجموعة الأولى (A)، بمونديال كأس العالم 2022 قطر، برفقة السنغال والإكوادور والمستضيف للمونديال قطر.

كما وستكون أولى مواجهات هولندا في مونديال كأس العالم 2022 قطر، في ال21. من شهر نوفبمر القادم، أمام نظيره السنغال ( أسود الترانغا). وبعدها أمام الأكوادور وقطر.

يذكر بأن مراسم افتتاح اليوم الأول من منافسات مونديال قطر 2022. الأول في الوطن العربي، في ال21 من شهر نوفبمبر/ تشرين الثاني، كما ويستمر حتى ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول القادم.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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