منتخب هولندا يُحرم من أبرز نجومه في مونديال كأس العالم 2022

- Advertisement -

وطن – أكدت تقارير صحفية غياب أحد أبرز الركائز الأساسية في منتخب هولندا عن مونديال كأس العالم 2022 قطر بسبب الإصابة.

وقالت تقارير صحفية هولندية، بأن النجم الهولندي جورجينيو فينالدوم. لاعب فريق روما الإيطالي، سيغيب عن مونديال كأس العالم 2022 قطر، بسبب الإصابة الذي تعرض لها مع الفريق وفق التقارير الطبية.

غياب فينالدوم عن كأس العالم 2022

وذكرت تلك التقارير، بأن نجم منتخب هولندا وروما الإيطالي فينالدوم، تعرض لكسر في منطقة الساق الأيمن خلال الأيام القليلة الماضية خلال التدريبات مع النادي الإيطالي، حيث أنه لن يتمكن من العودة لممارسة الكرة داخل الملاعب قبل شهر يناير القادم. وهو ما يعاني غيابه عن مونديال قطر 2022.

كما ويعد الهولندي فينالدوم أحد الركائز الأساسية المهمة في صفوف منتخب بلاده في مركز خط الوسط، الذي نجح في التواجد في نهائيات كأس العالم 2022 قطر بعد التصفيات على مستوى القارة الأوروبية.

روما يعلن غياب جورجينو فينالدوم عن الملاعب حتى يناير 2021 بعد إصابته بكسر في ساقه اليمنى، ليغيب أيضًا عن منتخب هولندا في كأس_العالم 2022 pic.twitter.com/yzosL8L8ot — الأخبار – الرياضية (@sportsalnewsk) August 26, 2022

إصابة فينالدوم

من جهته، قال البرتغالي تياغو بينتو المدير العام لنادي روما الإيطالي (الذئاب)، بشأن إصابة جورجينيو فينالدوم، قائلاً: ” نتوقع أن يعود للعب معنا في يناير المقبل”.

كما وأضاف تياغو، ” عانيا من أجل إحضار فينالدوم إلى روما، حيث أنه بعد أسبوع واحد فقط بدأ وكأنه متواجد مع الفريق منذ موسم”.

وانتقل فالينادوم إلى صفوف نادي روما على سبيل الإعارة لموسم واحد فقط، قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي الذي فشل في الظهور معه على مستوى الأداء الموسم الماضي.

🚨🚨 روما يعلنون تعرض لاعبهم فينالدوم لكسر في الساق الايمن بعد اسبوعين فقط من انضمامه لهم قادما من باريس سان جيرمان 🙏🏼 pic.twitter.com/hWSgsXDobP — EPL World (@EPLworld) August 21, 2022

منتخب هولندا في مونديال كأس العالم 2022

ويتواجد منتخب هولندا ( الطواحين) في المجموعة الأولى (A)، بمونديال كأس العالم 2022 قطر، برفقة السنغال والإكوادور والمستضيف للمونديال قطر.

كما وستكون أولى مواجهات هولندا في مونديال كأس العالم 2022 قطر، في ال21. من شهر نوفبمر القادم، أمام نظيره السنغال ( أسود الترانغا). وبعدها أمام الأكوادور وقطر.

السكاي : فينالدوم سيغيب عن روما لمده 3-4 شهور بسبب الإصابة pic.twitter.com/fq1LfGLh5k — أخبار الكرة العالمية (@ReNgo_Sport) August 26, 2022

يذكر بأن مراسم افتتاح اليوم الأول من منافسات مونديال قطر 2022. الأول في الوطن العربي، في ال21 من شهر نوفبمبر/ تشرين الثاني، كما ويستمر حتى ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول القادم.