مصر: إزالة الأجهزة من مستشفى 57357 لعلاج أطفال السرطان بطنطا يثير غضبا

وطن – أثيرت حالة من الغضب في مصر، بعد إزالة الأجهزة العلاجية من مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال في مدينة طنطا في دلتا مصر، في إشارة إلى إغلاق المستشفى في ظل عدم وجود اعتمادات مالية وقلة التبرعات.

وانتشرت صور تُظهر سيارات نقل كبيرة أمام مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال بطنطا، وهي السيارات التي نقلت الأجهزة من المستشفى تمهيدا لإغلاقه، وهو ما أكده النائب البرلماني محمد عريبي، بحسب موقع “صدى البلد“.

اغلاق مستشفي 57357 فرع طنطا تم اخراج المرضي و إخلاء المستشفى من الاجهزه والاسره وتسريح 420 من طاقم المستشفي وتسليم المبني الي مستشفي الجامعة بسبب غياب الدعم المالي 😑 pic.twitter.com/sNTFcTxV1l — جناب/ المواطن😑 (@eslamabdo198600) August 27, 2022

إلا أن العريبي أكد أنه تم تعليق القرار لحين عقد اجتماع طارئ مع مجلس أمناء المستشفى اليوم الأحد؛ لاتخاذ القرار السليم، وبحث قرار رئيس مجلس الوزراء بإسناد تشغيله لمستشفى جامعة طنطا.

وأظهر مقطع فيديو، بثه ناشطون على موقع تويتر، حالة الغضب الشديد التي انتابت مواطنين، بعد نزع أجهزة المستشفى التي هي في الأساس من تبرعات ذاتية للمواطنين.

تم نزع الأجهزة وإخراج الحالات و اغلاق مستشفي 57357 لعلاج سرطان الاطفال فرع طنطا وذلك لعدم وجود اعتمادات مالية وقلة التبرعات pic.twitter.com/MOdVVDSvqf — جناب/ المواطن😑 (@eslamabdo198600) August 27, 2022

وفور توقف السيارات أمام المستشفى لنقل الأجهزة، اعترض الموظفون على نقلها، مؤكدين أن المستشفى بما فيها من أجهزة عبارة عن تبرعات من مواطنين بمحافظة الغربية ومحافظات الدلتا وليس من حق أي شخص نقل أو إخلاء المستشفى لأنها ملك المواطنين والمتبرعين، وفق موقع القاهرة 24 المحلي.

ويواجه جميع العاملين بقطاع مستشفى 57357 فرع طنطا بعض المشاكل منذ عيد الأضحى المبارك بحسب أحد هؤلاء العاملين، وأشار أيضا إلى أن مصيرهم لا يزال مجهولا.

ويضم مستشفى 57357 لعلاج السرطان بطنطا 47 سريرًا ويتكون من 4 طوابق ويخدم 3300 مريضًا بالإضافة الي العيادات الخارجية.

مستشفي 57357 لعلاج سرطان الاطفال فرع طنطا تغلق ابوابها لعدم وجود سيوله..

المستشفى اتبنت بالجهود الذاتية علي مدار 20 سنه..

السيسي المجرم اهدر ثروات البلاد علي نفسه و قصوره و طائراته وسايب المرض ينهش في اجسام الاطفال. اسقاط النظام ده واجب علي كل مصري.#السيسى_خربها #التغيير_قرار pic.twitter.com/P6gD0gj8nd — MOHAMED💪ABDELRAHMAN👈 (@mohamed041979) August 27, 2022

حكوميا، قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إنه تواصل مع مسئولي مستشفى 57357 بالقاهرة للوقوف على حلول لمنع نقل أي أجهزة وإخلاء المستشفى.

وأشار إلى عقد اجتماع اليوم الأحد بجامعة طنطا بحضور مجلس أمناء المستشفى وجميع الأطراف المعنية للوقوف على تطورات الوضع.

وأوضح أنه سيتم مناقشة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتولي جامعة طنطا تشغيل مستشفى 57357 لعلاج السرطان بطنطا، تزامنًا مع أزمة نقل أجهزة ومعدات المستشفى إلى المركز الرئيسي بالقاهرة.

إغلاق المستشفى

في السياق أيضا، نفى مجلس أمناء المستشفى ما تردد من شائعات حول إغلاق المستشفى، وقال إنه سيتم نقل الإدارة ومسئولية التشغيل بالكامل إلى جامعة طنطا وللمرضى مطلق الحرية في الاختيار بين استكمال العلاج بفرع القاهرة أو استكماله بمستشفى طنطا تحت إدارة وتشغيل الجامعة.

وبدأت الأزمة في يوليو الماضي، حينما أعلنت إدارة المستشفى بالقاهرة عن أزمة مالية اقتصادية تواجه المستشفى تتمثل في تراكم الديون تصل نحو 130 مليون جنية، بالإضافة إلى قلة التبرعات بالمستشفى.

جاء ذلك في ظل أزمة ارتفاع أسعار تكلفة علاج مريض السرطان الأمر الذى دفع إدارة مستشفى 57357 بالقاهرة إلى تجميد العمل بمركز 57357 علاج سرطان الأطفال بطنطا ونقل الحالات إلى المركز الرئيسي، لعدم قدرتهم على تقديم الرعاية الطبية بسبب الأزمة المالية.

وكان مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قد وجه في يوليو الماضي، بسرعة الاتفاق على آلية تشغيل مركز 57357 لعلاج سرطان الأطفال بطنطا، وأكد ضرورة أن يستمر في تقديم الخدمة للمواطنين.

وقبل أيام، تحدث خالد عبد الغفار وزير الصحة في مصر، عن أزمة فرع مستشفى 57357 بطنطا، قائلا إن الظروف الاقتصادية الصعبة، أدت إلى تقليل العديد من المستشفيات لأفرعها.

وأضاف: “57357 تعتمد اعتمادًا وحيدًا على التبرعات ومساهمات المجتمع المدني، ومصاريف تشغيل فرع طنطا تزيد عن 120 مليون جنيه سنويًا”، بحسب موقع “المصري اليوم“.