ضاحي خلفان يثير حفيظة اليمنيين:”كانت تحكمهم امرأة”

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وطن- تسبب ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي ورجل الأمن الإماراتي المقرب من محمد بن زايد، في موجة غضب واسعة بين اليمنيين على مواقع التواصل، عقب تغريدة له اعتبروها إهانة بحقهم وإساءة لدولتهم.

ضاحي خلفان يثير حفيظة اليمنيين

وسخر ضاحي خلفان من اليمنيين في تغريدته بالقول:”عرفت الآن ليش بلقيس حكمت اليمن.. ما دام حكمتهم إمرأة ألا يحكمهم عبدالملك.. ببساطة.”

عرفت الآن ليش بلقيس حكمت اليمن..مادام حكمتهم إمرأة..ألا يحكمهم عبدالملك..ببساطة.🤣🤣🤣 — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 28, 2022

التغريدة التي تسببت بهجوم واسع على “خلفان” الذي لم يكتفي بهذا فقط، بل أتبعها بإهانة أخرى لليمن وشعبه مغردا:”فاليمنيون حكمتهم بلقيس لطيبهم وبساطتهم وقلة حيلتهم.”

فاليمنيون حكمتهم بلقيس لطيبهم وبساطتهم وقلة حيلتهم. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 28, 2022

تغريدات رجل الأمن الإماراتي أثارت جدلا واسعا في أوساط المغردين العرب جميعا وليس اليمنيين فقط.

وفي هذا السياق رد عليه المهندس سلطان الطيار:”لو قرأت التاريخ ستجد أن اليمنيين أقاموا ممالك وحضارات ضاربة بأطنابها في أعماق التاريخ.. ولا تزال هذه الحضارات تدرس في أعرق الجامعات وتمثل ثقافة أصيلة للجزيرة العربية كلها.”

لو قرأت التاريخ ستجد أن اليمنيين أقاموا ممالك وحضارات ضاربة بأطنابها في أعماق التاريخ ولا تزال هذه الحضارات تدرس في أعرق الجامعات وتمثل ثقافة أصيلة للجزيرة العربية كلها ولو قرأت تاريخك أنت ستخجل إن كان فيك بقية من حياء يا ضاحي خان — م. سلطان الطيار (@SMTayyar) August 28, 2022

وتابع:”ولو قرأت تاريخك أنت ستخجل إن كان فيك بقية من حياء يا ضاحي.”

فيما أحرجته مغردة إماراتية بالقول:”في دولة تحترم وتقدر المرأة تخرج لنا تغريدات مثل هذه للتقليل من شأن المرأة ومن من! من مسئول وضعت فيه قيادتنا ثقتها!”

ردود عن “بلقيس” فضحن جهل خلفان

وشددت على أن “المرأة لها احترامها وتقديرها في الدولة سعادتك.. وهذه اللهجة المحتقرة لها لم نعهدها في مجتمعنا ولا نمارسها هنا ولا نتقبلها ولا بأي شكل من الاشكال.”

وقال علي ناصر الوليدي ردا على إهانة ضاحي خلفان:”اليمن اصل الحضارة والتاريخ شاهد.. انت لا تاريخ لك ولاحضارة.”

مغرد باسم “بوفهد” أحرج رجل الأمن الإماراتي وأظهر جهله الصارخ، حيث رد عليه مغردا:”لست مع الحوثي ولكن القرآن الكريم يقول عن بلقيس:(إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ).”

لست مع الحوثي ولكن القرآن الكريم يقول عن بلقيس"إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ" إللي أفهمه من " كل شيء " العلم والمعرفة وقوة التبصر والإدراك والفهم والحكمة والقيادة والقوة وغير ذلك مما يعلمه الله عنها " شوفلك مثل آخر .. — KWT_ Q8 بو فهد (@KWT_Alnaser) August 28, 2022

وتابع موضحا:”اللي أفهمه من كلمة “كل شيء” العلم والمعرفة وقوة التبصر والإدراك والفهم والحكمة والقيادة والقوة.. وغير ذلك مما يعلمه الله عنها.. شوفلك مثل آخر.”

وكتب “ابو صالح”:”الملكة بلقيس، كانت تتمتع بالحكمة ورجاحة العقل والقدرة على القيادة فازدهرت مملكة سبأ على يدها، واستحقت ان يخلد التاريخ اسمها كواحدةٍ من أعظم ملكات التاريخ.”

فالملكة بلقيس، كانت تتمتع بالحكمة ورجاحة العقل والقدرة على القيادة فازدهرت مملكة سبأ على يدها، واستحقت ان يخلد التاريخ اسمها كواحدةٍ من أعظم ملكات التاريخ. وقد ذكر القرآن الكريم قصتها مع نبي الله سليمان – عليه السلام ، مبرزا حكمتها ودهائها السياسي وشجاعتها وخبرتها في اتخاذ أمر — ابو صالح (@5ersgRWd3YHHpmO) August 28, 2022

وتابع:”وقد ذكر القرآن الكريم قصتها مع نبي الله سليمان – عليه السلام ، مبرزا حكمتها ودهائها السياسي وشجاعتها وخبرتها في اتخاذ أمر.”

وفي ذات السياق قال مغرد باسم “سالم”:”بلقيس ذُكرت بالقران استاذ ضاحي خلفان.. كانت إمرأة قوية و كان لديها نفوذ، و كانت رشيدة بحكمها و لم يتبعها الرجال الا لحكمتها و نفوذها.. و ليس لضعفهم.”

بلقيس ومملكة سبأ

ويشار إلى أن بلقيس كانت ملكة مملكة “سبأ” الوارد ذكرها في القرآن الكريم، ووردت قصتها مع سيدنا سليمان وهدهده.. وتعدّ هذه المرأة مصدر فخر واعتزاز لليمنيين، و‌الإثيوبيين.

وكان هناك خلافا بين الباحثين حول موقع مملكة “سبأ” التي حكمتها الملكة بلقيس وادّعت شعوب كثيرة أنها موطن هذه الملكة؛ إلا أن الأبحاث الأثرية الحديثة أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن موطن مملكة سبأ كان باليمن وإن لم يُعثر لهذه الملكة بحد ذاتها على أثر.

وكانت الإمارات تشارك في التحالف العربي الذي تقوده السعودية باليمن، إلا أنها أعلنت قبل أشهر الخروج منه بسبب خوفها من هجمات الحوثي على الدولة، والتي تسبب بعضها بسقوط قتلى ومصابين في الإمارات.