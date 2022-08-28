الأحد, أغسطس 28, 2022
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الهدهد

ضاحي خلفان يثير حفيظة اليمنيين:”كانت تحكمهم امرأة”

باسل النجار
كتب باسل النجار
ضاحي خلفان وحفيظة اليمنيين watanserb.com
ضاحي خلفان وحفيظة اليمنيين
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وطن- تسبب ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي ورجل الأمن الإماراتي المقرب من محمد بن زايد، في موجة غضب واسعة بين اليمنيين على مواقع التواصل، عقب تغريدة له اعتبروها إهانة بحقهم وإساءة لدولتهم.

ضاحي خلفان يثير حفيظة اليمنيين

وسخر ضاحي خلفان من اليمنيين في تغريدته بالقول:”عرفت الآن ليش بلقيس حكمت اليمن.. ما دام حكمتهم إمرأة ألا يحكمهم عبدالملك.. ببساطة.”

التغريدة التي تسببت بهجوم واسع على “خلفان” الذي لم يكتفي بهذا فقط، بل أتبعها بإهانة أخرى لليمن وشعبه مغردا:”فاليمنيون حكمتهم بلقيس لطيبهم وبساطتهم وقلة حيلتهم.”

تغريدات رجل الأمن الإماراتي أثارت جدلا واسعا في أوساط المغردين العرب جميعا وليس اليمنيين فقط.

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وفي هذا السياق رد عليه المهندس سلطان الطيار:”لو قرأت التاريخ ستجد أن اليمنيين أقاموا ممالك وحضارات ضاربة بأطنابها في أعماق التاريخ.. ولا تزال هذه الحضارات تدرس في أعرق الجامعات وتمثل ثقافة أصيلة للجزيرة العربية كلها.”

وتابع:”ولو قرأت تاريخك أنت ستخجل إن كان فيك بقية من حياء يا ضاحي.”

فيما أحرجته مغردة إماراتية بالقول:”في دولة تحترم وتقدر المرأة تخرج لنا تغريدات مثل هذه للتقليل من شأن المرأة ومن من! من مسئول وضعت فيه قيادتنا ثقتها!”

ردود عن “بلقيس” فضحن جهل خلفان

وشددت على أن “المرأة لها احترامها وتقديرها في الدولة سعادتك.. وهذه اللهجة المحتقرة لها لم نعهدها في مجتمعنا ولا نمارسها هنا ولا نتقبلها ولا بأي شكل من الاشكال.”

وقال علي ناصر الوليدي ردا على إهانة ضاحي خلفان:”اليمن اصل الحضارة والتاريخ شاهد.. انت لا تاريخ لك ولاحضارة.”

مغرد باسم “بوفهد” أحرج رجل الأمن الإماراتي وأظهر جهله الصارخ، حيث رد عليه مغردا:”لست مع الحوثي ولكن القرآن الكريم يقول عن بلقيس:(إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ).”

وتابع موضحا:”اللي أفهمه من كلمة “كل شيء” العلم والمعرفة وقوة التبصر والإدراك والفهم والحكمة والقيادة والقوة.. وغير ذلك مما يعلمه الله عنها.. شوفلك مثل آخر.”

وكتب “ابو صالح”:”الملكة بلقيس، كانت تتمتع بالحكمة ورجاحة العقل والقدرة على القيادة فازدهرت مملكة سبأ على يدها، واستحقت ان يخلد التاريخ اسمها كواحدةٍ من أعظم ملكات التاريخ.”

وتابع:”وقد ذكر القرآن الكريم قصتها مع نبي الله سليمان – عليه السلام ، مبرزا حكمتها ودهائها السياسي وشجاعتها وخبرتها في اتخاذ أمر.”

وفي ذات السياق قال مغرد باسم “سالم”:”بلقيس ذُكرت بالقران استاذ ضاحي خلفان.. كانت إمرأة قوية و كان لديها نفوذ، و كانت رشيدة بحكمها و لم يتبعها الرجال الا لحكمتها و نفوذها.. و ليس لضعفهم.”

بلقيس ومملكة سبأ

ويشار إلى أن بلقيس كانت ملكة مملكة “سبأ” الوارد ذكرها في القرآن الكريم، ووردت قصتها مع سيدنا سليمان وهدهده.. وتعدّ هذه المرأة مصدر فخر واعتزاز لليمنيين، و‌الإثيوبيين.

وكان هناك خلافا بين الباحثين حول موقع مملكة “سبأ” التي حكمتها الملكة بلقيس وادّعت شعوب كثيرة أنها موطن هذه الملكة؛ إلا أن الأبحاث الأثرية الحديثة أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن موطن مملكة سبأ كان باليمن وإن لم يُعثر لهذه الملكة بحد ذاتها على أثر.

وكانت الإمارات تشارك في التحالف العربي الذي تقوده السعودية باليمن، إلا أنها أعلنت قبل أشهر الخروج منه بسبب خوفها من هجمات الحوثي على الدولة، والتي تسبب بعضها بسقوط قتلى ومصابين في الإمارات.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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