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رصد مصطفى فهمي مع سيدة شقراء.. هل ارتبط للمرة الرابعة؟ (شاهد)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
رصد مصطفى فهمي مع سيدة شقراء.. هل ارتبط للمرة الرابعة؟ (شاهد) watanserb.com
مصطفى فهمي
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وطن– أثار الفنان المصري مصطفى فهمي، تساؤلات جمهوره، حول ارتباطه مجدداً بعد انفصاله عن الإعلامية اللبنانية فاتن موسى.

زوجة جديدة أم معجبة؟

جاء ذلك بعد تداول صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمصطفى فهمي برفقة امرأة جديدة لم تظهر معه من قبل.

وتساءل الجمهور ما إذا كانت السيدة الشقراء زوجته الجديدة أم مجرد معجبة التقطت صورة معه.

الجدير بالذكر أن الفنان مصطفى فهمي، تزوج 3 مرات، الأولى من سيدة إيطالية أنجب منها نجليه همر ودينا.

زيجات مصطفى فهمي

ثم ارتبط مصطفى فهمي بالفنانة رانيا فريد شوقي، وأخيراً ارتبط بالإعلامية فاتن موسى التي طلقها دون علمها كما تقول.

لكن مصطفى فهمي أكد في بيان نشرته محاميته في حينها أن “طليقته لم تحترم قواعد الانفصال دون اختلاف أو تجريح”.

وأضاف: “ما زال عدد كبير من الناس لا يعرف ثقافة الاحترام عند الاختلاف والتباعد بدون تجريح. ما أسهل التجريح والاتهام، وما أصعب أن يصون الإنسان للآخرين سيرتهم وصورتهم حتى بعد أن يحدث بينهم ما يجعلهم يتأكدون من أنهم لن يستمروا رفقاء الدرب”.

وتابع فهمي: “الناس في هذا فريقان منهم من يحب أن يظهر نفسه ضحية يكون هذا غالبا عكس الحقيقة. ومنهم من يتبع الطريق الصعب ويتمسك بحفظ اسم وكرامة وسمعة الآخر الذي اختلف معه مهما كلفه الأمر”.

أزمة فاتن موسى

وأكد البيان أن “الفنان مصطفى فهمي طلّق زوجته بتاريخ 26/10/2021 بعد زواج دام نحو 4 سنوات، حيث تم الزواج في 6/8/2017. وجرى إعلان السيدة فاتن بإشهاد الطلاق رسمياً، إضافة إلى الإعلان الذي تم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدته وكيلة الفنان”.

وعن الحقوق القانونية الخاصة بطليقته فاتن، ذكر البيان: “الفنان مصطفى فهمي لم يمانع مطلقاً في تسليم مطلقته حقوقها القانونية والشرعية. سواء مؤخر الصداق وهو مبلغ كبير جداً، والسيارة المهداة منه لها، وأغراضها كافة فور وصولها إلى القاهرة، أو تحديد وكيل لها لاستلام مستحقاتها”.

ولاحقاً، كشفت فاتن موسى أن طليقها، قام بأخذ كل متعلقاتها وإخفائها من داخل منزل الزوجية الذي كانا يقطنان فيه في القاهرة.

ونشرت الإعلامية اللبنانية مقطع فيديو أظهرت فيه ما حدث داخل غرفة نومها. مؤكدة أن جميع ملابسها وأحذيتها تم أخذها وإخفائها من قبل طليقها.

وأظهر الفيديو أن جميع متعلقات طليقها لا زالت في أماكنها، من ألبسة وأحذية ومتعلقات شخصية.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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