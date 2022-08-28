تصرف غريب بعد اقتحام مشجعين ملعب مباراة بايرن ميونخ (فيديو)

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وطن – لم تكن الحادثة الغريبة الأولى من نوعها في مباراة بايرن ميونخ الماضية أمام نظيره بوروسيا مونشنغلادباخ بالدوري الألماني، بعد اقتحام مشجعين أرضية ملعب المباراة وربط أعناقهم وذراعهم بقائم مرمى الحارس، حيث تكرر تلك الحادثة في الدوري الإنجليزي الموسم المنصرم.

وعند الدقيقة ال18 من مجريات أحداث الشوط الأول من المباراة، اقتحم مشجعين أرضية ملعب المباراة. بعد ركضهم وتجاوزهم رجال الأمن، ليقوما بربط أعناقهم وذراعيهم بقائم حارس مرمى فريق بوروسيا مونشنغلادباخ يان سومير.

سبب اقتحام المشجعين ملعب مباراة بايرن ميونخ

ونالت تلك الحادثة الغريبة للمرة الثالثة على مستوى أندية القارة الأوروبية العجوز، استياء وغضب الجماهير المتواجدة داخل أرضية ملعب (أليانز أرينا).

والسالف بالذكر، بأن الحادثة تكررت قبل ذلك، بعد اقتحام مشجع مباراة إيفرتون ونيوكاسل يونايتد. في شهر مارس/ آذار الماضي، وكذلك في مباراة أرسنال وليفربول قبلها بأيام قليلة الموسم المنصرم.

واقعة غريبة في مباراة بايرن ميونخ ومونشنجلادباخ.. مشجع يقتحم الملعب ويربط نفسه في القائم الأيسر، ويتبعه مشجع آخر ربط نفسه في القائم الأيمن 😂😂 pic.twitter.com/UTeEkkKLYK — Kooora (@kooora) August 27, 2022

ووفق موقع (sport1) الأوروبية، بأن شخصين ممثلين عن نشطاء المناخ، اقتحموا ملعب مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا مونشنغلادباخ، والقيام بتصرف غريب من أجل لفت الأنظار حول الاحتجاجات في قارة أوروبا في الآونة الأخيرة.

نشطاء حملة “Just Stop Oil”

وبين الموقع، بأن هؤلاء النشطاء يقومون باحتجاجات مماثلة، بالتوافق مع نشطاء حملة “Just Stop Oil” الفاعلة في المملكة المتحدة البريطانية خلال الفترة الماضية.

كما وأردف، ” رغم انتهاء الحادثة في دقائق معدودة، إلا أنها نالت استياء وغضب الجماهير المتواجدة في المدرجات، حيث أنهم قاموا بإلقاء زجاجات البيرة عليهم. رفضهم لهذا السلوك وإحداث الفوضى داخل ملعب المباراة”.

مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا مونشنغلادباخ

وانتهت مباراة بايرن ميونخ بالتعادل الإيجابي أمام بوروسيا مونشغلادباخ. بهدف لكليهما، في إطار منافسات الرابعة من الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم.

وأحرز هدف البايرن (البافاري)، اللاعب ليروي ساني في الدقيقة ال83، كما وسجل هدف الفريق المنافس بوروسيا مونشغلادباخ في الدقيقة ال43.

🎥جميع تصديات يان سومر ضد بايرن ميونخ اليوم😨 اكثر حارس في تاريخ البوندسليغا يتصدى لهذا العدد من التصديات بواقع 19 تصدي🧤🔥pic.twitter.com/aKfAJmW62e — الفوهرر البافاري (@Salem_MN1) August 27, 2022

ويتصدر حامل اللقب بايرن ميونخ جدول ترتيب الدوري الألماني. برصيد 10 نقاط، متساوياً بذلك مع بونيون برلين بنفس النقاط في المركز الثاني، كما وتواجد المنافس بوروسيا مونشغلادباخ في المركز السادس برصيد 8 نقاط لهذا الموسم.