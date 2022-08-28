تركيا تعتقل مغنية بوب شهيرة لسخريتها من المدارس الدينية

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وطن- أفادت الأنباء أنه تمّ القبض على نجمة بوب تركية بتهمة «التحريض على الكراهية»؛ ردّاً على نكتة أخبرتها عن المدارس الدينية في البلاد.

نُقلت غولسن كولاك، نجمة البوب البالغة من العمر 46 عامًا في تركيا، من منزلها في اسطنبول، لاستجوابها، واعتقلت رسميًا في وقت متأخر من يوم الخميس، بعد أن قالت مازحةً في حفل موسيقي في أبريل/نيسان: إن أحد موسيقييها «انحرف» بسبب حضوره مدرسة إسلامية.

وقالت المغنية “درس في مدرسة الإمام خطيب سابقاً”، “من هنا يأتي انحرافه”.

بدأ تداول مقطع فيديو لتعليق المغنية على وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا، مع هاشتاغ يدعو إلى اعتقالها.

القبض على غولسن

وبحسب ما ورد تمّ وضع غولسن في السجن بانتظار المحاكمة.

ووفق “فوكس نيوز” أثار الاعتقال غضبًا على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال منتقدو الحكومة: إن هذه الخطوة كانت محاولة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لتعزيز الدعم من قاعدته الدينية والمحافظة قبل الانتخابات في غضون 10 أشهر.

غولسن تعتذر

واعتذرت غولسن عن الإساءة التي تسببت فيها النكتة، لكنها قالت: إن تعليقاتها استغلها الراغبون في تعميق الاستقطاب في البلاد.

وذكرت وكالة الأناضول الحكومية أن غولسن رفضت خلال استجوابها من قبل سلطات المحكمة الاتهامات بأنها تحرّض على الكراهية والعداوة، وقالت: إنها “تحترم إلى ما لا نهاية قيم وحساسيات بلدي”.

تمّ رفض طلب غولسن بالإفراج عنها في انتظار نتيجة المحاكمة.

لكنّ المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان، المعروف باسمه المختصر التركي حزب العدالة والتنمية، بدا وكأنه يدافع عن قرار اعتقال المغنية، قائلاً: إن “التحريض على الكراهية ليس شكلاً من أشكال الفن”.

وكتب المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر سيليك على تويتر، “استهداف شريحة من المجتمع بادعاء الانحراف، ومحاولة استقطاب تركيا جريمة كراهية وعار على الإنسانية”.

بُذكر أن وكالة أسوشيتد برس ساهمت في هذا التقرير.