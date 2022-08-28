الأحد, أغسطس 28, 2022
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رياضة

ترتيب الدوري الإسباني2022 بعد فوز ريال مدريد وغريمه برشلونة

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
ترتيب الدوري الإسباني 2022 بعد فوز ريال مدريد وبرشلونة watanserb.com
ترتيب الدوري الإسباني 2022 بعد فوز ريال مدريد وبرشلونة
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وطن- تصدر حامل اللقب ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني 2022-2023، بعد فوزه المثير على إسبانيول خارج دياره بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، إلى جانب عودة غريمه برشلونة بقوة للمنافسة بعد الفوز على بلد الوليد برباعية نظيفة.

أهداف مباراة ريال مدريد وإسبانيول

وسجل البرازيلي فينيسوس جونيور أولى أهداف المباراة في الدقيقة ال12 بعد تمريرة رائعة من الفرنسي أوريلين تشواميني في العمق ليسددها اللاعب داخل شباك إسبانيول ببراعة.

كما وأحرز الحكومة كريم بنزيما هدفين المنقذ دائماً في الدقيقة ال88، وال10 من الوقت البديل على نهاية المباراة من ضربة حرة مباشرة.

وشهدت المباراة طرد حارس مرمى إسبانيول بنجامين ليكومت في الدقيقة 96 من الوقت الضائع، بالبطاقة الحمراء. ليخرج على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة.

كما ويستعد الفريق الملكي الأبيض على ميدانه، أمام منافسه الضيف ريال بيتيس في منافسات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز لكرة القدم.

برشلونة ضد بلد الوليد

وحقق فريق برشلونة (البلوغرنا) الفوز المهم على ميدانه أمام منافسه بلد الوليد، برباعية نظيفية دون رد، في منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

وسجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدفين داخل شباك بلد الوليد عند الدقيقة ال24 وال64، كما وأحرز بيدري هدفاً في الدقيقة ال43. فيما سجل سيرجي روبيرتو الهدف الرابع في الدقيقة ال92 من الوقت البديل على نهاية اللقاء.

وسيلتقي فريق برشلونة خارج دياره أمام نظيره إشبيلية، في مواجهة صعبة بين كلا الفريقين رغم التعثرات في الجولات الماضية للفريق الأخير في منافسات دوري الليغا الإسبانية.

جدول ترتيب الدوري الإسباني 2022

ويعتلي البطل ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني (الليغا) برصيد 9 نقاط، كما وبفارق الأهداف مع الوصيف ريال بتيس بنفس الرصيد من النقاط.

كما وآتى في ثالث جدول الترتيب فريق برشلونة. برصيد 7 نقاط، متساوياً بذلك مع الغواصات الصفراء فياريال بنفس النقاط في المركز الرابع.

وجاء فريق أوساسونا في المركز الخامس بفارق نقاط وحيدة. برصيد 6 نقطة، كما وجاء على الترتيب بنفس الرصيد من النقاط مايوركا وأتلتيك بيلباو وألميريا ورايو فاليكانو برصيد 4 نقاط حتى الآن.

المصدروطن + الليغا + صفحة ريال مدريد + صفحة برشلونة
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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