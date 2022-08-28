بحديقة منزله..رجل يعثر على هيكل عظمي لديناصور عاش قبل 150 مليون سنة (صور)

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وطن– وجد رجل في حديقة منزله في مدينة بومبال البرتغال مجموعة من عظام ديناصورات. والتي يعتقد العلماء أنها تنتمي إلى ديناصور “Sauropod” الذي عاش قبل 150 مليون سنة، بحسب صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

عام 2017، لاحظ صاحب المنزل شظايا عظام متحجرة في فناء منزله. واتصل بفريق بحث من جامعة لشبونة الذين شرعوا في أعمال التنقيب في الحديقة في ذلك العام.

“الصربوديات”

لكن في وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن علماء الحفريات البرتغاليون والإسبان عما وجدوه، وهي عظام ديناصور تنتمي إلى فصيلة الصربوديات، الذي يبلغ ارتفاع الواحد منها 12 متراً ويبلغ طوله 25 متراً، بناءا على حجم العظام.



كانت Sauropods هي الأكبر بين جميع الديناصورات وأكبر الحيوانات البرية الموجودة على الإطلاق.

كما يأمل الباحثون في إمكانية إجراء تنقيب آخر للكشف عن أجزاء أخرى من ديناصور الحديقة الخلفية.

من جهتها، قالت الباحثة من جامعة لشبونة إليزابيت مالافيا: “إنه ليس من المعتاد أن تجد كل ضلوع حيوان مثل هذا وهي تحافظ على وضعها التشريحي الأصلي.”

وأضافت” هذا الاكتشاف يؤكد أن منطقة بومبال لديها سجل أحفوري مهم للفقاريات الجوراسية المتأخرة، والتي قدمت في العقود الماضية اكتشاف مواد وفيرة ذات أهمية كبيرة لمعرفة الحيوانات القارية التي سكنت شبه الجزيرة الأيبيرية منذ حوالي 145 مليون سنة.”

