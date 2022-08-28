وطن – أعلنت الخطوط الجوية القطرية، عن عرض ترويجي سريع للاحتفال بعيد ميلادها الخامس والعشرين.

طرحت الشركة القطرية، خصما يصل إلى 25 ٪ على الأسعار، بالإضافة إلى مكافآت أفيوس وكيوبوينتس.

ويسري العرض على الحجوزات التي تمت قبل 28 أغسطس، للسفر بين 1 سبتمبر 2022 و28 أغسطس 2023، وهي صالحة للرحلات الجوية من هيثرو وجاتويك ومانشستر أو إدنبرة إلى وجهات تشمل أبو ظبي وبانكوك وكيب تاون وكوالالمبور وملبورن وبيرث وسيدني.

ويتضمن العرض أيضا حصول العملاء الذين يحجزون تذاكر الدرجة الاقتصادية على خصم يصل إلى 25% عند استخدام الرمز 25YEARS.

وسيحصل العملاء الذين يحجزون تذاكر درجة رجال الأعمال والدرجة الأولى على خصم يصل إلى 12%، كما أورد موقع الشرق القطري.

بالإضافة إلى ذلك، سيحصل أعضاء نادي الامتياز على مكافأة قدرها 2500 افويس عند حجز الرحلات، بالإضافة إلى 25 كيوبوينتس في حالة الحجز في درجة رجال الأعمال أو الدرجة الأولى.

في شأن آخر، تتحدث الكثير من التقارير عن الخطوط الجوية القطرية، وقال الصحفي القطري محمد الكعبي: “الخطوط القطرية راعياً رسمياً للأهلي المصري ابتداء من الموسم القادم”.

الخطوط القطرية راعياً رسمياً للأهلي المصري ابتداء من الموسم القادم 👏🏼 pic.twitter.com/jKUvhhUkZy — محمد الكعبي (@Qatari) August 24, 2022

يأتي ذلك بعدما اعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي، الشركة المتحدة كمسوق حصري لحقوق الرعاية لقطاع كرة القدم لمدة 4 مواسم مقبلة.