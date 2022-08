إسرائيليات يبعثن بتحية للمرأة الإماراتية في عيدها (شاهد)

وطن- أرسلت إسرائيليات بتحية للمرأة الإماراتية في عيدها السنوي، ما أثار غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي تجاه الإمارات، الدولة الخليجية التي أعلنت تطبيع علاقاتها رسميا مع الاحتلال في سبتمبر من العام 2020.

تحية من تل أبيب للمرأة الإماراتية

ونشرت صفحة “إسرائيل في الخليج” التابعة لخارجية الاحتلال على تويتر، صورة لعدد من الإسرائيليات وهن يحملن بالتناوب العلمين الإسرائيلي والإماراتي.

وعلقت “سابير Sapir Miz Levi” الموظفة التابعة لجيش الاحتلال والمسؤولة عن إدارة بعض صفحاته الموجهة للعرب على مواقع التواصل: “دوماً إلى الأمام مهما كانت التحديات.”

وتابعت في رسالة للإمارات والمرأة الإماراتية:”من المرأة الإسرائيلية إلى المرأة الإماراتية في عيدها وانجازاتها التي تدعو –حسب قولها- إلى الفخر والاعتزاز دوماً إلى الأمام في كل المجالات”.

وتعرف “سابيرا” عن نفسها على حسابها في تطبيق “تيك توك” بأنها “إسرائيلية مغربية الأصل السلام عقيدتي”.

وتحتفل الإمارات في يوم 28 أغسطس من كل عام بيوم المرأة الإماراتية، وهو نفس اليوم الذي تأسس فيه الاتحاد النسائي العام.

وبحسب موقع “البوابة الرسمية للحكومة الإماراتية” على الإنترنت، يأتي هذا الاحتفال إيماناً من قيادة الدولة بأهمية مساهمات بنات الوطن ودورهن في جهود التنمية ورفاهية البلاد، وتكريماً لما قدمنه لدعم مسيرة الدولة داخل الوطن وخارجه.

وتحتفل جميع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في الإمارات بهذا اليوم.

وزار رئيس الكيان الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الإمارات، بتاريخ 30/01/2022

وقال مكتب الرئيس الإسرائيلي، في بيان حينها: “بدعوة من (الشيخ محمد بن زايد آل نهيان) ولي عهد أبوظبي (نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية)، يتوجه الرئيس إسحاق هرتسوغ والسيدة الأولى إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في أول زيارة رئاسية إسرائيلية”.

وكتب “هرتسوغ” على تويتر بعيد وصوله على متن الطائرة التي عبرت الأجواء السعودية: “نبدأ اليوم أول زيارة لرئيس لدولة إسرائيل لدولة الإمارات العربية المتحدة. تأثرنا كثيرا بحفاوة الاستقبال في أبوظبي مع معالي وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان”.

وعبر عدد من المغردين عن استيائهم لصورة الإسرائيليات يوجهن تحية للمرأة الاماراتية، حيث علق أحد المغردين بقوله:”صورة لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تغير شي تبقى إسرائيل عدوه للشعوب العربية والإسلامية”.

وقال صاحب حساب “رَأْيَ” :”بعد أن لعبتم بالرصاص الحي على الأبرياء حان وقت اللعب بالكلمات وأعلام الدول .. هل تعلمون أنكم مكشوفين أمام العالم؟”

