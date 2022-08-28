“ابن كونكورد”..داخل أسرع طائرة في العالم (صور)

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وطن– السفر الأسرع من الصوت قد يكون ممكنا قريبا، حيث قال المؤسس والرئيس التنفذي لشركة “Boom Supersonic“، بليك سكول، إن هدفه من طائرة Overture هو نقل أي شخص إلى أي مكان في العالم خلال أربع ساعات.

سرعتها

يمكن أن تصل سرعة طائرة “Overture”، التي يطلق عليها اسم “ابن كونكورد”، إلى 1300 ميل في الساعة، أكثر من ضعف أسرع الطائرات التجارية.



وهذا يعني أن وقت الطيران بين ميامي ولندن يمكن تقليصه من ثماني ساعات و 45 دقيقة إلى خمس ساعات. وبين نيويورك ولندن من ست ساعات ونصف إلى ثلاث ساعات ونصف. وفقا لما أوردته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

زيادة طلبات شراء الطائرات الأسرع من الصوت

الأسبوع الماضي، أعلنت شركة “أمريكان إيرلاينز” أنها تقدمت بطلب لشراء 20 طائرة Overture الأسرع من الصوت. والتي تصنعها شركة Boom للطائرات. كما قالت إن لديها خيار لشراء 40 طائرة إضافية.



من جهتها، تدعي Boom Supersonic أن لديها طلبات مسبقة بقيمة 6 مليارات دولار، حيث طلبت فيرجن أتلانتيك ما يصل إلى عشر طائرات في عام 2016 ويونايتد إيرلاينز 15 في العام الماضي.

كانت كونكورد آخر طائرة أسرع من الصوت، تم إطلاقها في عام 1976. وتم التخلي عنها في أواخر عام 2003.

ومن المتوقع أن تنقل طائرة Overture من 65 إلى 80 راكبًا. مع ترتيب جميع المقاعد على طراز درجة الأعمال، مما يعني أن الصفوف الوسطى ستكون شيئًا من الماضي.

بالإضافة إلى ذلك، تبلغ تكلفة تذكرة واحدة إلى نيويورك حوالي 1750 جنيهًا إسترلينيًا.