محمد كريشان يستنكر توريط قيس سعيد لتونس في صراع الصحراء..ماذا قال؟!

- Advertisement -

وطن- استنكر الإعلامي التونسي ولمذيع بقناة “الجزيرة” محمد كريشان، استقبال الرئيس قيس سعيد لزعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي وتعريض العلاقات مع المغرب للخطر.

وقال “كريشان” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” سقطة تاريخية فادحة في تعامل الدولة التونسية مع قضية الصحراء”.

وأوضح أنه ” كان تقليدا راسخا لعقود حرص تونس على عدم التورط في هذه القضية بأي شكل من الأشكال.. إلى أن جاءت خطوة قيس سعيّد لتنسف كل ذلك”.

وتابع قائلا:” تماما كما نسف كل مقومات الديمقراطية وكل هيبة لدولة تحترم نفسها. الله المستعان.”

سقطة تاريخية فادحة في تعامل الدولة التونسية مع قضية الصحراء.

كان تقليدا راسخا لعقود حرص تونس على عدم التورط في هذه القضية بأي شكل من الأشكال.. إلى أن جاءت خطوة قيس سعيّد لتنسف كل ذلك.. تماما كما نسف كل مقومات الديمقراطية وكل هيبة لدولة تحترم نفسها. الله المستعان. — محمد كريشان (@MhamedKrichen) August 26, 2022

استقبال “سعيد” لـ”إبراهيم غالي” يثير غضب الرباط

يشار إلى انه في أعقاب دعوة زعيم جبهة البوليساريو من قبل السلطات التونسية لقمة تيكاد ، أعلن المغرب مساء الجمعة، أنه اتخذ قراره بعد أن تضاعفت المواقف والتصرفات السلبية في الآونة الأخيرة تجاه المملكة المغربية ومصالحها العليا” ، واعتبرت السلطات المغربية أن موقف تونس “يأتي ليؤكد بشكل صارخ عداءها”.

وفي حديثها عن جبهة البوليساريو، نددت وزارة الخارجية المغربية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بأن هذه الدعوة “مخالفة لنصيحة اليابان ومخالفة لعملية الإعداد والقواعد المعمول بها”. وعليه ، تعتبر الرباط أن “الترحيب الذي يلقاه رئيس الدولة التونسية لزعيم الميليشيا الانفصالية عمل خطير وغير مسبوق ، يجرح بشدة مشاعر الشعب المغربي وقواه الحية”.

واعتبرت الدبلوماسية المغربية هذه الدعوة “معادية ومضرة للعلاقات الأخوية التي حافظ عليها البلدان على الدوام”، والتي على إثرها استدعت سفيرها من تونس للتشاور.

كما قرر المغرب عدم المشاركة في قمة “تيكاد” الثامنة المقرر عقدها في تونس يومي 27 و 28 أغسطس الجاري، وقالت الرباط “هذا القرار لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على العلاقات القوية والسليمة بين الشعبين المغربي والتونسي اللذين يربطان بتاريخ مشترك ومصير مشترك”.

الخارجية التونسية تستنكر البيان المغربي وتستدعي السفير من الرباط

من جانبها، رفضت وزارة الخارجية التونسية البيان المغربي وأعربت عن استهجانها منه، رافضة التدخل في شؤونها السيادية، كما لا تتدخل في شؤون أي دولة.

وعبرت الخارجية المغربية في بيان لها عن استنكارها لهذا البيان والخطوة المغربية الغير مبررة، معلنة استدعاء سفيرها في الرباط ردا على الخطوة المغربية.