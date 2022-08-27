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 “محمد السادس” مخمور و “رمضان” “يمارس الشذوذ”.. كيف واسى الفنان ملك المغرب بعد فضيحتيهما؟ (شاهد)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
 “محمد السادس” مخمور و
محمد رمضان وملك المغرب محمد السادس
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وطن– دعم الفنان محمد رمضان، الملك محمد السادس، الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو وظهر فيه “مخموراً” برفقة “الإخوة زعيتر” في باريس.

ملك عظيم

ونشر محمد رمضان صورة عبر “تويتر”، تجمعه بالملك محمد السادس، وعقب عليها: “ملك عظيم لمملكة عظيمة.. المغرب”. وأرفقها برموز تعبيرية لعلمي مصر والمغرب.

ولا تعد هذه الصورة جديدة، ما أكد لمتابعي محمد رمضان أنه نشرها مساندة فقط لملك المغرب بعد أزمة الفيديو. خاصة أن الفنان المصري مر بأزمة مُشابهة قبل أيام. وذلك حين تداول ناشطون فيديو منسوب له وهو يمارس الشذوذ مع أحد الشبان.

حيث نشر رمضان هذه الصورة قبل عامين. وعلق في حينها: “جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه.. أفتخر وأنا أقول تعلمت منك الكثير”.

وكتب رمضان على نفس الصورة في مناسبة أخرى: ” جلالة الملك محمد السادس. كل عام وانت وولي العهد والشعب المغربي بخير.  تمنياتي لك من الله بدوام الصحة والعافية والسعادة.. كنت أحب المغرب وشعبها بعد معرفة جلالتك وكرم ضيافتك وتواضعك وحبك لبلدي مصر أصبحت عاشقاً للمغرب ولشعبها. ملحوظة هذه الصورة قبل أزمة كورونا”.

 

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محمد السادس مخمورا في باريس

وكان ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا مقطع فيديو، زعم ناشروه أنّه تمّ التقاطُه حديثاً للملك المغربي محمد السادس، في أحد شوارع العاصمة الفرنسية باريس في حالة “سكر”.

ووفقاً لناشري الفيديو . فقد كان الملك محمد السادس برفقة “الإخوة زعيتر” المثيرين للجدل، بسبب قدرتهم على اختراق القصر الملكي، وتكوين صداقة حميمة مع الملك المغربي.

وبحسب الفيديو المتداوَل، فقد ظهر محمد السادس برفقة مجموعة من الأشخاص، في حين بدت عليه علامات عدم التركيز، حيث أوشك أن يتعثّر، في حين كان يمسك بيده أحد الإخوة زعيتر.

وأظهر الفيديو قدوم أحد أفراد الحراسة الخاصة بالملك نحو مصور الفيديو، الذي كان يجلس في سيارته، ويأمره بوقف التصوير.

وتحت عنوان: “يزعم بائعو الشائعات أن الملك محمد السادس يبلي بلاءً حسنًا بعد أن نشر العكس سابقًا”. في إشارة لشائعات مرضِه العديدة، زعم موقع “برلماني” المغربي، التابع لوزارة الداخلية المغربية  أن الفيديو نشرته صفحات وحسابات “مرتبطة بميليشيات البوليساريو”، وأنه يظهر “صورًا منسوبة للملك محمد السادس، في أماكن سياحية أثناء إقامته في فرنسا”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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