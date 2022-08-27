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رياضة

مباراة يوفنتوس وروما في قمة الدوري الإيطالي (البث المباشر)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
مباراة يوفنتوس وروما في قمة الدوري الإيطالي watanserb.com
مباراة يوفنتوس وروما في قمة الدوري الإيطالي
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وطن – ينتظر عشاق كرة القدم موعد بث مباراة يوفنتوس وروما، السبت، في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم على ميدان ملعب (استاد يوفنتوس).

وستنطلق مباراة يوفنتوس وروما في قمة الدوري الإيطالي ( الكالتشيو)، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

وستكون بتوقيت دولة مصر (القاهرة) عند الساعة السادسة والنصف مساءً، كما وبتوقيت دولة الجزائر وتونس والمغرب في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً.

بث مباراة يوفنتوس وروما

ومن المقرر أن تبث وقائع أحداث مباراة القمة بين صاحب الأرض يوفنتوس ومنافسه الضيف روما، عبر شبكة قنوات ( أبو ظبي الرياضية)، الناقل الحصري لمنافسات الدوري الممتاز لهذا الموسم.

كما وستنقل المباراة بين يوفنتوس وروما، عبر قناة ( أبو ظبي الرياضية1)، عبر القمر الصناعي (النايل سات) بتردد 12226، ومعدل ترميز 27500.كما وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

وتتميز هذه المباراة مواجهة باولو ديبالا مع فريق روما (الذئاب)، ضد فريقه السابق يوفنتوس (السيدة العجوز)، الذي رحل عن صفوفه في الميركاتو الصيفي الحالي.

ونرفق لكم متابعي (وطن) الأعزاء في كل مكان، روابط البث المباشر للمباراة بجودة عالية، كما يلي:

البث المباشر للمباراة (اضغط هنا)

البث المباشر للمباراة (اضغط هنا)

معلق مباراة يوفنتوس وروما

وسيعلق على مجريات اللقاء بين كلا الفريقين في دوري الكالتشيو الإيطالي. عبر شبكة قنوات ( أبو ظبي الرياضية)، المعلق الرياضي الإماراتي علي سعيد الكعبي.

ترتيب الفريقين في الدوري الإيطالي

وجاء صاحب الأرض يوفنتوس في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإيطالي. برصيد 4 نقاط، كما وبفارق نقطتين فقط عن المنافس الضيف روما الذي آتى في المركز الثالث من الترتيب برصيد 6 نقاط للموسم الجاري.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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