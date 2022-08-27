ليفربول يُقاتل الوقت من أجل خطف جوهرة برشلونة

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وطن- أفادت تقارير إنجليزية، بأن نادي ليفربول يستعدّ للتعاقد مع جوهرة وسط برشلونة الإسباني، قبيل أيام تفصلنا على انتهاء سوق الانتقالات الصيفية نهاية الشهر الجاري.

وذكرت صحيفة (ذا صن) البريطانية، أن المدرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، يسعى إلى ضمّ الهولندي فرينكي دي يونج لاعب وسط فريق برشلونة، بعد البداية السيئة للفريق في الموسم الجديد.

مفاوضات ليفربول مع دي يونج

وأضافت الصحيفة، “الإصابات التي لحقت بكلا اللاعبين تياغو ألكانتارا وألكيس تشامبرلين، جعل الجهاز الفني يفكر في إبرام صفقة جديدة لتدعيم خط الوسط، في ظل النقص العددي، ومعاناة فابينيو على الصعيد البدني. بالإضافة إلى الشكوك حول مستقبل نابي كيتا الغامض مع الفريق”.

ليفربول يزاحم مانشستر يونايتد على دي يونج 🔥 pic.twitter.com/TfHtYqrGhZ — Kooora (@kooora) August 26, 2022

كما وأشارت إلى أن “ليفربول مستعدّ لتقديم عرض، بقيمة 53 مليون جنيه إسترليني، وكذلك 7 ملايين آخرى كمكافآت مالية إضافية على تلك الصفقة”.

دي يونج يفضل البقاء مع برشلونة

وكان الهولندي دي يونج، من أبرز اللاعبين المهتمين بالتعاقد معه من قبل نادي مانشستر يونايتد، إلا أنّ التوقيع مع البرازيلي كاسيميرو وإريكسن ربما يجعل إدارة الشياطين الحمر تتراجع عن فكرة التوقيع معه، إلى جانب رغبة اللاعب في المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم الجديد.

دي يونج يُبلغ برشلونة بقراره النهائي بشأن مستقبله 🗣️🔴 pic.twitter.com/Q5dSnqLZgG — Kora Plus (@KoraPlusEG) August 27, 2022

ورغم سعي نادي برشلونة الاستغناء عن خدمات الهولندي دي يونج هذا الصيف، بصفقة تحقّق إيرادات مالية على خزينة النادي الكتالوني، إلا أن اللاعب صرّح في وقت سابق بأنّه يفضّل البقاء مع البرسا خلال الفترة المقبلة.

ابتسامة الملك حاضرة في تدريبات اليوم 😍 https://t.co/0DdzkCLfKQ pic.twitter.com/Qn2XyufckM — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) August 25, 2022

مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي

كما وسيواجه فريق ليفربول ( الريدز) المتعثّر في الجولات ال3 الماضية مع بداية الموسم الجديد. في منافسات الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، أمام منافسه بورنموث من أجل تصحيح مساره ومصالحة خيبة آمال جماهيره العاشقة، السبت.

ويحتلّ فريق ليفريول في المركز ال16 من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد نقطتين فقط، كما وبفارق نقطة عن منافسه بورنموث الذي جاء في المركز ال15 برصيد 3 نقاط حتى الآن.