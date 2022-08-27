فيديو مقتل مصطفى بركة في طرابلس.. تنبأ بوفاته وآخر كلماته

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وطن- تداول ناشطون ليبيون بمواقع التواصل مقطعاً مصوراً يوثّق آخر كلمات الفنان الكوميدي المعروف مصطفى بركة، قبل وفاته اليوم في الاشتباكات المسلحة التي بدأت في طرابلس منذ الأمس، وما تزال مستمرة.

آخر كلمات مصطفى بركة

الفيديو الذي لاقى رواجاً واسعاً لمصطفى بركة بعد وفاته، ظهر فيه وكأنه كان يتنبأ بموته.

الممثل كوميدي المرحوم باذن الله #مصطفى #بركة يوثق لحظات عنيفة من الاشتباكات في شارع الزاوية قبل وفاته ويقول صورة اخيرة قبل ما نموت #طرابلس . pic.twitter.com/E6jjdnaFon — عبدالقادر ساسي (@Abdulqadir_sasi) August 27, 2022

حيث كان يقول في فيديو صوره بنفسه وهو يغطي جانباً من الاشتباكات في العاصمة الليبيبة طرابلس:“صورة أخيرة قبل ما نموت.. الصورة الأخيرة”، لتباغته رصاصة وهو يوثّق الأحداث ويفارق الحياة على إثرها.

📸مقتل الممثل الكوميدي الليبي #مصطفى_بركة بعد إصابته برصاصة طائشة نتيجة الاشتباكات الدائرة وسط العاصمة #طرابلس وضواحيها. pic.twitter.com/GuYvxhyf7q — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) August 27, 2022

وكان مصطفى بركة يوثّق الاشتباكات الدامية في شارع “الزاوية”، عندما أصابه رصاص المسلحين.

تفاعل واسع على مواقع التواصل

هذا ولاقى خبر وفاة مصطفى بركة تفاعلاً كبيراً من قبل الليبيين على مواقع التواصل، والذي أبدوا أسفهم وحزنهم على مقتل الفنان الراحل، متمنين له الرحمة ولأهله الصبر والسلوان.

أخر فيديو للشاب مصطفي بركه قبل ما يتوفي بساعات ينصح بالصلاه وصله الرحم وعدم الغيبه 🥹 اللهم اغفر له وارحمه 💔 pic.twitter.com/PXgTEx75Es — Awatef 🇱🇾🇱🇾 (@Awateff70) August 27, 2022

كما أعاد النشطاء تداول فيديو نشره “بركة” قبل أيام كان يحث فيه متابعيه، على ضرورة الصلاة وصلة الرحم والتعلق بالله وحده لقضاء الحوائج.

واعتبر ناشطون كلام مصطفى بركة -والذي جاء قبل أيام من وفاته- هو دليل حسن خاتمة.

كما نشر ناشطون صوراً لجثة مصطفى بركة بعد وفاته، حيث ظهر جثة هامدة على الأرض بعد إصابته بالرصاص.

وفاة الفنان الكوميدي مصطفي بركة ، في شارع الزاوية #طرابلس إنا لله وإنا إليه راجعون . pic.twitter.com/BeGHFDINo5 — عبدالقادر ساسي (@Abdulqadir_sasi) August 27, 2022

ويُشارُ إلى أن “بركة” شارك في العديد من الأعمال الدرامية الليبية، وقدّم دور البطولة في 6 أعمال كوميدية رمضانية، وظهر لأول مرة عام 2014 في السلسلة الهزلية العشوائيون في دور البطولة.

كما أدّى دور البطولة أيضاً في الجزء الثاني من السلسلة الكوميدية العشوائيون العام 2015.

وقدّم الفنان الكوميدي الراحل دور البطولة في سلسلة أعمال “لا لا هكي هلبه” في عام 2018. وأدى دور بطولة بمسلسل “الاجتماعي 48 غارقين” عام 2018.

وتستمر الاشتباكات الدامية في طرابلس إلى الآن، والتي كانت اندلعت أمس في العاصمة الليبية بين جهاز قوات دعم الاستقرار بقيادة عبد الغني الككلي، وقوات “الكتيبة 777” بقيادة هيثم التاجوري.

وأسفرت هذه الاشتباكات عن مقتل 3 أشخاص حتى الآن بينهم “بركة”، وإصابة العشرات.

#صور📸| قتلى وجرحى وأضرار جسيمة في اشتباكات عنيفة تشهدها العاصمة الليبية #طرابلس بين قوات موالية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وأخرى لرئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا. pic.twitter.com/OaoB7xRprE — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) August 27, 2022

ودعت الأمم المتحدة وأمريكا القوات المتنازعة في ليبيا، لضرورة وقف الاشتباكات وحفظ أرواح المدنيين وممتلكاتهم.