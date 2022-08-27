السبت, أغسطس 27, 2022
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فيديو مقتل مصطفى بركة في طرابلس.. تنبأ بوفاته وآخر كلماته

باسل النجار
كتب باسل النجار
مقتل مصطفى بركة watanserb.com
مقتل مصطفى بركة
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وطن- تداول ناشطون ليبيون بمواقع التواصل مقطعاً مصوراً يوثّق آخر كلمات الفنان الكوميدي المعروف مصطفى بركة، قبل وفاته اليوم في الاشتباكات المسلحة التي بدأت في طرابلس منذ الأمس، وما تزال مستمرة.

آخر كلمات مصطفى بركة

الفيديو الذي لاقى رواجاً واسعاً لمصطفى بركة بعد وفاته، ظهر فيه وكأنه كان يتنبأ بموته.

حيث كان يقول في فيديو صوره بنفسه وهو يغطي جانباً من الاشتباكات في العاصمة الليبيبة طرابلس:“صورة أخيرة قبل ما نموت.. الصورة الأخيرة”، لتباغته رصاصة وهو يوثّق الأحداث ويفارق الحياة على إثرها.

وكان مصطفى بركة يوثّق الاشتباكات الدامية في شارع “الزاوية”، عندما أصابه رصاص المسلحين.

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تفاعل واسع على مواقع التواصل

هذا ولاقى خبر وفاة مصطفى بركة تفاعلاً كبيراً من قبل الليبيين على مواقع التواصل، والذي أبدوا أسفهم وحزنهم على مقتل الفنان الراحل، متمنين له الرحمة ولأهله الصبر والسلوان.

كما أعاد النشطاء تداول فيديو نشره “بركة” قبل أيام كان يحث فيه متابعيه، على ضرورة الصلاة وصلة الرحم والتعلق بالله وحده لقضاء الحوائج.

واعتبر ناشطون كلام مصطفى بركة -والذي جاء قبل أيام من وفاته- هو دليل حسن خاتمة.

كما نشر ناشطون صوراً لجثة مصطفى بركة بعد وفاته، حيث ظهر جثة هامدة على الأرض بعد إصابته بالرصاص.

ويُشارُ إلى أن “بركة” شارك في العديد من الأعمال الدرامية الليبية، وقدّم دور البطولة في 6 أعمال كوميدية رمضانية، وظهر لأول مرة عام 2014 في السلسلة الهزلية العشوائيون في دور البطولة.

كما أدّى دور البطولة أيضاً في الجزء الثاني من السلسلة الكوميدية العشوائيون العام 2015.

وقدّم الفنان الكوميدي الراحل دور البطولة في سلسلة أعمال “لا لا هكي هلبه” في عام 2018. وأدى دور بطولة بمسلسل “الاجتماعي 48 غارقين” عام 2018.

وتستمر الاشتباكات الدامية في طرابلس إلى الآن، والتي كانت اندلعت أمس في العاصمة الليبية بين جهاز قوات دعم الاستقرار بقيادة عبد الغني الككلي، وقوات “الكتيبة 777” بقيادة هيثم التاجوري.

وأسفرت هذه الاشتباكات عن مقتل 3 أشخاص حتى الآن بينهم “بركة”، وإصابة العشرات.

ودعت الأمم المتحدة وأمريكا القوات المتنازعة في ليبيا، لضرورة وقف الاشتباكات وحفظ أرواح المدنيين وممتلكاتهم.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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