دينا أيمن وأحمد أبو هشيمة.. مفاجأة حول صورهما في جزيرة إسبانية!

وطن– تصدّر اسم دينا أيمن، مديرة برامج في شركة مايكروسوفت العالمية، محركات البحث، خلال الساعات الماضية، بعد أنباء ارتباطها برجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة.

جزيرة في إسبانيا

جاء ذلك بعدما نشر أحمد ابو هشيمة صوراً عبر “انستجرام”، من رحلته إلى جزيرة إبيزا الإسبانية، في الوقت الذي ظهرت فيه المهندسة المصرية دينا أيمن من المكان نفسه.

وما زاد شكوك المتابعين حول ارتباطهما، هو متابعة أبوهشيمة لحساب دينا أيمن على إنستجرام، وتعبيره عن إعجابه بأكثر من صورة لها.

لكن مصادر مقربة من أبو هشيمة، أكدت أن ما تم تداوله بشأن ارتباطه من دينا أيمن، مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

صور قديمة

وأشارت المصادر بحسب ما نقلت عنها صحيفة “القاهرة 24”، أن الصور المتداولة صور قديمة، إذ إن أبو هشيمة يوجد حالياً في مصر، وليس في إسبانيا كما أُشيع. بالإضافة إلى أنه لم يتعرف عليها من قبل.

من هي دينا أيمن؟

الجدير بالذكر أن دينا أيمن مهندسة مصرية تعيش بالولايات المتحدة الأمريكية. تخصصت وبرعت في هندسة الكمبيوتر والبرمجيات. ونالت درجة الماجستير في هذا المجال، وتلقّت عروضاً للعمل من 10 شركات عالمية، أبرزها شركة “إنتل” و”مايكروسوفت”.

وعملت دينا أيمن في شركة “إنتل” الأمريكية. وتعمل الآن كمديرة برامج في شركة “مايكروسوفت”.

وتعرف دينا نفسها بأنها “أصغر مدرس مساعد في جامعة نيوجرسي في تخصص هندسة الكمبيوتر”.

كما ترشحت دينا أيمن لتصنيف مجلة “فوربس” الأمريكية ضمن الشخصيات المؤثرة في شمال أمريكا في مجال التكنولوجيا مع نحو 10 آلاف شخص آخر.

ملكة جمال الكون

وبعد تصفية المرشحين اختيرت ضمن قائمة أكثر الشخصيات المؤثرة تحت سن الثلاثين.

وقالت دينا في تصريحات سابقة: “أعتز ببلدي الأم مصر، وأنا تربيت فيها وعشت بها فترة طفولتي حتى الثانوية العامة. وأنا فخورة بجنسيتي المصرية. وأحب أن أكون من الشخصيات المؤثرة والناجحة للشباب المصريين بقدر استطاعتي”.

وفي مارس الماضي، تم اختيار دينا أيمن ضمن مسابقة ملكة جمال الكون.

وقالت دينا في حينها عن اختيارها كمحجبة ضمن المسابقة: “الألقاب لا تقيّد أبدًا بسبب الحجاب وأنا هنا لأصنع هذا التاريخ. ولمنح الأشخاص الذين يشبهونني فرصة لتمثيل أكثر من ملياري مسلم حول العالم”.

وكرّمها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم ضمن النماذج الشبابية الملهمة حول العالم. وخلعت الحجاب مؤخراً.