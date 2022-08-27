دراسة: أربع سنوات نشعر فيها بأكبر قدر من السعادة وأربعة نكونوا فيها يائسين

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وطن-لكل منا تعريفه الخاص لمفهوم السعادة، فالبشر يختلفون في تفسير ماهيته، فضلا عن أن العلماء والفلاسفة لم يجدوا لمفوم السعادة ماهية واضحة، لأنها مشاعر تختلف باختلاف الفرد ودوافعه وقدراته وإمكاناته.

ولكن بحسب دراسة حديثة، نقلتها مجلة “فيمينا” الفرنسية، تبيّن أن هناك أربعة سنوات من مرحلتنا العمرية، نشعر فيها بأكبر قدر من السعادة.

بالنسبة لكثير من الناس، غالبًا ما تكون أفضل أوقات حياتهم خلال الطفولة، ولا شك في أن السعادة كانت واضحة في ذلك الوقت والمخاوف أقل بكثير مما هي عليه في مرحلة المراهقة أو البلوغ.

وفي الحقيقة، يود الكثيرون أن يعيشوا السعادة ومعانيها في العشرينيات من عمرهم، لاسيما وأنها مرحلة الشباب والحيوية والاندفاع نحو الحياة، لكن وفقًا لدراسة نُشرت في Social Research، فإن السنوات التي نشعر فيها بالسعادة لا تحدث خلال أي من هاتين الفترتين.

وللعثور على إجابة لهذا اللغز، أجرى العلماء مقابلات مع العديد من الأشخاص فوق سن الخمسين في 13 دولة مختلفة، وسألوهم عن أي فترة من حياتهم كانوا فيها سعداء أكثر من أي وقت مضى.

ووفقًا لنتائج الاستطلاع، فإن السنوات الأربع الأولى من الثلاثينيات هي التي تجعل الناس أكثر رضا وسعادة وانطلاقًا نحو الحياة، وفقًا لما ترجمته “وطن“.

وإذا كنت قد مررت بهذه الفترة ولم تكن سعيدًا فلا داعي للقلق. فبحسب ما أوضحه Begoña Álvarez، أحد المؤلفين الرئيسيين للدراسة، “يمكن أن تكون فترات السعادة هذه طويلة جدًا وقد تستمر حتى عقدين من الزمن. أيضًا، فضلا عن أن النتيجة التي تم التوصّل إليها ليست إلا مجرد نسبة مئوية من ردود نسبية ومختلفة ومقتصرة على فئة معية من الناس. فكل شخص لديه تجاربه الخاصة التي تسمح له بقضاء لحظات من السعادة في أي وقت في حياته”.

أكثر الأوقات توترًا في حياتنا

وفي أثناء القيام بالدراسة، نظر الباحثون أيضًا في الوقت الذي نشعر فيه بسعادة أقل في حياتنا.

ووفقًا للإجابات التي تم الحصول عليها، ستكون هناك فترتان غير مرضيتين لمعظمنا: الفترة الأولى وهي مرحلة ما بين 10 و 14 عامًا، وهي الفترة التي نبحث فيها عن أنفسنا، حيثتكون مليئة بالشكوك. ثم الفترة الثانية، والتي تكون بعد السبعينيات من العمر، وهي مرحلة عمرية نعاني فيها عمومًا من مشاكل صحية ونشعر بالوحدة.