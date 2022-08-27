خبير سفر يكشف عن أفضل مقعد على الطائرة وينصحك باختياره

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وطن- شارك خبير سفر أهم نصائحه للحصول على مقعد مجاني في الدرجة الأولى على متن الطائرة، بغض النظر عن شركة الطيران.

وبحسب تقرير نشره موقع ” إكسبريس” البريطاني، ففي حين أن بعض السياح البريطانيين معتادون على الحياة المرتفعة، فإن غالبية الركاب يسافرون في الدرجة الاقتصادية. ولكن كيف يمكن للبريطانيين الحصول على ترقية مجانية؟.

وقال خبير السفر Jacob Wedderburn-Day، الرئيس التنفيذي لشركة Stasher للسفر: إنّ معظم الركاب البريطانيين يتجنبون تلقائيًا المقعد الأوسط في الطائرة، لأنه من المعروف أنه الأكثر إزعاجًا.

ومع ذلك، قال “جاكوب”: إن هنا خطوة ذكية، إذا أراد الركاب الحصول على ترقية من طاقم الطائرة.

قال: “إذا كنت لا تحب الانتظار لبضع ساعات قبل رحلتك لتسجيل الوصول، فتأكد من اختيار المقعد الأوسط”.

من المرجح أن تقوم شركات الطيران بترقية الركاب الذين يجلسون في المقعد الأوسط، لأن هذا يعتبر عمومًا أقل الأماكن المرغوبة للجلوس.

وأضاف: “لذا، إذا كنت لا تمانع في أن تكون عالقًا بين شخصين آخرين، فقد يكون من المفيد حجز هذين المقعدين”.

وفقًا لجاكوب، من المرجّح أن يختار طاقم الطائرة أشخاصًا يجلسون في المقعد الأوسط للحصول على ترقية مجانية.

ونظرًا لأنه المقعد الأكثر إزعاجًا؛ فمن المرجح أن يغتنم الركاب فرصة الانتقال إلى الدرجة الأولى.

ومع ذلك، فإن هذه النصيحة لا تخلو من المخاطر كما لو لم يتم تقديم ترقية مجانية للركاب، فسيظلون عالقين في المقعد الأوسط.

وأضاف جاكوب: “حاول السفر مع نفس شركة الطيران بقدر الإمكان. إذا كانت لديك نقاط مكافآت لشركات الطيران أو بطاقة ائتمان للسفر ، فقد تتمكن من استخدامها للترقية إلى الدرجة الأولى”.

وبيّن أنّ “كل شركة خطوط جوية تمتلك نظامًا مختلفًا، لذا من المفيد التحقق مع شركة النقل لمعرفة ما هو مطلوب”.

من المرجّح أيضًا أن تختار شركات الطيران أعضاء للترقيات إذا كان هناك مقعد احتياطي في درجة رجال الأعمال أو الدرجة الأولى.

يمكن للبريطانيين الذين يسافرون بشكل متكرر مع نفس شركة الطيران، أن يحاولوا الاستفادة من نصيحة الترقية هذه.

وأضاف: “قد يبدو الأمر واضحًا ولكن السؤال ببساطة هو أفضل خطوة أولى للحصول على ترقية”.

وقال:”غالبًا ما تحجز شركات الطيران أكثر من المقاعد الاقتصادية للتأكد من أن كل رحلة ممتلئة وتجني المال”.

وأضاف: “إنهم يراهنون على عدم حضور الجميع، لكن في بعض الأحيان يتركون مع عدد كبير جدًا من المسافرين بالنسبة للمقاعد المتاحة”.

وذكر: “عند تسجيل الوصول، أخبر الموظف أنك مهتم بالترقية. يمكنك دائمًا السؤال مرة أخرى عند البوابة إذا قالوا إنه لا توجد فرصة. أسوأ ما يمكن أن يقولوه هو لا”.