حكم مباراة يسقط أرضاً بعد فقدان وعيه في الدوري السعودي (فيديو)

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وطن – سقط الحكم السعودي سامي الجريس، خلال توليه قيادة تحكيم مباراة الطائي والاتفاق، في افتتاح منافسات الدوري السعودي للمحترفين الممتاز لكرة القدم.

وتداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، مقطع فيديو حالة فقدان الوعي (الإغماء). الذي تعرض حكم مباراة الطائي والاتفاق، بعد مرور 30 دقيقة على مجريات الشوط الأول من أحداث المباراة.

فقدان وعي حكم مباراة في الدوري السعودي

وظهر في مقطع الفيديو المتدوال، حالة فقدان التوازن داخل أرضية ملعب المباراة، التي ظهرت على الحكم سامي الجريس، قبل أن يدخل أحد اللاعبين القريبن منه لإمساكه قبل السقوط مغشياً عليه. نتيجة حالة الجو والرطوبة العالية داخل ملعب مباراة (محمد بن فهد) في منطقة الدمام.

الحكم سامي الجريس يسقط بسبب الرطوبه العالية ماقدر يكمل المباراة والبارح 4 لاعبين هلاليين بعد المباراة على الاكسجين وباقي زملائهم بالكاد كملو المباراة ولاعبي الاتحاد الان غصب يركضون ..

الجدولة مشكلة كان المفترض اندية الشرقية تتم جدوله مبارياتهم خارج الشرقية حتى سبتمبر .. pic.twitter.com/rsPybfqZze — سعيد بن فهيد (@alhadrwi) August 26, 2022

كما وذكرت وسائل الإعلام السعودية المحلية، بأن الحكم الجريس تم استبداله في المباراة بالحكم الرابع المساعد لاستكمال أحداث اللقاء، بعد تقديم الإسعافات الأولية لحكم اللقاء بعد فقدان وعيه.

وعكة صحية تبعد الحكم "سامي الجريس" عن إكمال مباراة #الاتفاق_الطائي. pic.twitter.com/brlK2whTXf — هاشتاق السعودية (@HashKSA) August 26, 2022

وعللت التقارير السعودية، عن السبب وراء إصابات الحكام في المباريات، حيث من أبرزها عدم جاهزية العضلات أو الحمل الزائد والإرهاق في حال عدم حصول الحكم على الوقت الكافي للاستشفاء بعد المجهود البدني.

مباراة الطائي والاتفاق في الدوري السعودي

ونجح فريق الطائي من تحقيق الفوز الثمين على نظيره الاتفاق، في مستهل مشواره في الدوري السعودي الممتاز للمحترفين، بهدفين مقابل هدف وحيد.

كما وشهدت المباراة بين كلا الفريقين، الإثارة والقوة على صعيد التسديدات والاستحواذ. فقد تفوق فريق الطائي على الاتفاق بالتسديدات ب11 تسديدة، على عكس الاتفاق الذي وصلت إلى 8 تسديدات فقط.

وعكة صحية يتعرض لها حكم الساحة سامي الجريس .. والحكم الرابع عبدالرحمن السلطان يقود المباراة.#الاتفاق_الطائي ⁩

⁦#SSC pic.twitter.com/lBTAPYEaOp — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 26, 2022

بينما كان فريق الاتفاق الأكثر استحواذاً على الكرة داخل أرضية المباراة بنسبة 53%، فيما وصل استحواذ الفريق الفائز في المباراة الطائي نسبة 47%.

📸 لحظة سقوط الحكم سامي الجريس إثر تعرضه لوعكة صحية • تم استبداله بالحكم عبدالرحمن السلطان#الاتفاق_الطائي pic.twitter.com/HcUROkzF0K — صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) August 26, 2022

ويحتل فريق الطائي المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم. برصيد 3 نقاط، متساوياً بذلك مع المتصدر فريق اتحاد جدة السعودي بنفس الرصيد من النقاط لهذا الموسم.