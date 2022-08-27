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رياضة

حكم مباراة يسقط أرضاً بعد فقدان وعيه في الدوري السعودي (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
فقدان وعي حكم مباراة في الدوري السعودي watanserb.com
فقدان وعي حكم مباراة في الدوري السعودي
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وطن – سقط الحكم السعودي سامي الجريس، خلال توليه قيادة تحكيم مباراة الطائي والاتفاق، في افتتاح منافسات الدوري السعودي للمحترفين الممتاز لكرة القدم.

وتداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، مقطع فيديو حالة فقدان الوعي (الإغماء). الذي تعرض حكم مباراة الطائي والاتفاق، بعد مرور 30 دقيقة على مجريات الشوط الأول من أحداث المباراة.

فقدان وعي حكم مباراة في الدوري السعودي

وظهر في مقطع الفيديو المتدوال، حالة فقدان التوازن داخل أرضية ملعب المباراة، التي ظهرت على الحكم سامي الجريس، قبل أن يدخل أحد اللاعبين القريبن منه لإمساكه قبل السقوط مغشياً عليه. نتيجة حالة الجو والرطوبة العالية داخل ملعب مباراة (محمد بن فهد) في منطقة الدمام.

كما وذكرت وسائل الإعلام السعودية المحلية، بأن الحكم الجريس تم استبداله في المباراة بالحكم الرابع المساعد لاستكمال أحداث اللقاء، بعد تقديم الإسعافات الأولية لحكم اللقاء بعد فقدان وعيه.

وعللت التقارير السعودية، عن السبب وراء إصابات الحكام في المباريات، حيث من أبرزها عدم جاهزية العضلات أو الحمل الزائد والإرهاق في حال عدم حصول الحكم على الوقت الكافي للاستشفاء بعد المجهود البدني.

مباراة الطائي والاتفاق في الدوري السعودي

ونجح فريق الطائي من تحقيق الفوز الثمين على نظيره الاتفاق، في مستهل مشواره في الدوري السعودي الممتاز للمحترفين، بهدفين مقابل هدف وحيد.

كما وشهدت المباراة بين كلا الفريقين، الإثارة والقوة على صعيد التسديدات والاستحواذ. فقد تفوق فريق الطائي على الاتفاق بالتسديدات ب11 تسديدة، على عكس الاتفاق الذي وصلت إلى 8 تسديدات فقط.

بينما كان فريق الاتفاق الأكثر استحواذاً على الكرة داخل أرضية المباراة بنسبة 53%، فيما وصل استحواذ الفريق الفائز في المباراة الطائي نسبة 47%.

ويحتل فريق الطائي المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم. برصيد 3 نقاط، متساوياً بذلك مع المتصدر فريق اتحاد جدة السعودي بنفس الرصيد من النقاط لهذا الموسم.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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