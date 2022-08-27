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حسام حبيب في وصلة رقص جريئة مع أوكسانا.. هل تخطّى أزمة شيرين؟ (فيديو)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
حسام حبيب في وصلة رقص جريئة مع أوكسانا.. هل تخطى أزمة شيرين؟ (فيديو) watanserb.com
حسام حبيب وأوكسانا
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وطن– تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للمطرب المصري حسام حبيب، وهو يؤدّي وصلة رقص مع الراقصة الروسية أوكسانا.

أوكسانا والهوت شورت

وظهر حسام حبيب بالفيديو، وهو يرتدي قميصاً أبيض، وشورتاً بنفس اللون. ووقف بجانب أوكسانا التي كانت ترتدي هوت شورت جينز، وتوب أصفر يغطي صدرها فقط.

وبدأ الثنائي يتراقصان على أنغام أغنية راغب علامة، أثناء حضورهما حفله الذي أقيم في مدينة العلمين الجديدة.

واندمج حسام في وصلة من الرقص على أغاني علامة وبخاصة اغنيتي “اللي باعنا” و”استمارة 6″.

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سارة الطباخ

كما ظهر حسام مع مديرة أعمال شيرين عبدالوهاب السابقة، سارة الطباخ.

وقام حسام حبيب، بالغناء في حفل راغب علامة. وصعد إلى المسرح وقدّم بعض الأغاني للجمهور في رسالة منه للعودة إلى نشاطه الفني بعد أزماته مع شيرين.

وفي سياق آخر، كشف حسام حبيب مفاجأة بشأن إعلان طليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب تحضيرها لأغنية جديدة بعنوان “غاب الفرح”، التي روّجت لها.

بلاغ للنائب العام ضد شيرين

وقال الفنان المصري، في تصريح لصحيفة القاهرة 24: إن أغنية “غاب الفرح”، ملكه. وهناك تنازل من المؤلف والملحن باسمه، في جمعية المؤلفين والملحنين.

وأكد حسام أن طليقته شيرين عبدالوهاب، استولت على مصنف غير مملوك لها، وإذاعته واستغلاله والترويج له.

وأكد حسام  أنه سيتقدم ببلاغ ضد شيرين للنائب العام؛ بسبب استيلائها على أغاني ألبومه التي يملكها. حيث كلف محاميه المستشار جميل سعيد بذلك، حتى يحصل على حقوقه كاملة، بحسب تعبيره.

وكشفت شيرين عبد الوهاب تفاصيل أغنيتها قائلة: إنها من كلمات إبراهيم شتا، ومن ألحان أحمد يوسف، وتوزيع نابلسي.

وتقول كلمات أغنية غاب الفرح: “مش ممكن لما سابني غاب الفرح بعده. ليه الدنيا بتحاسبني على اللي خلف بوعده. تأثير البعد سلبي بيموت مشاعر مش صعب تبقى عايشة يوم في بعده، أدتني  الدنيا حاجة وراجعة تاخده مني. ده كأنه سلف، والدنيا رافضه ليه تأمن لي؟”.

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المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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