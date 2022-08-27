ترتيب الدوري الإنجليزي 2022 بعد نتائج مباريات السبت الممتاز

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وطن – يتصدر فريق آرسنال على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2022 -2023، بعد فوزه على فولهام بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد في منافسات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وأحرز فريق آرسنال (المدفعجية)، هدفي اللقاء داخل شباك منافسه فولهام، في الدقيقة ال64 عن طريق مارتين أوديغارد، كما وجاء الهدف الثاني في الدقيقة ال85 من توقيع اللاعب غابرييل سانتوس.

وآتى هدف فولهام الوحيد للفريق الذي افتتح به المباراة، عند الدقيقة ال56 عن طريق اللاعب ألسكندر ميتروفيتش.

Late drama at Emirates Stadium! 🤩 Enjoy all the best bits from #ARSFUL 🍿 pic.twitter.com/lsXt77qyTB — Arsenal (@Arsenal) August 27, 2022

مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس

وحقق بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي مانشستر سيتي، الفوز المثير على نظيره كريستال بالاس برباعية مقابل هدفين.

✅ عودة ولا أروع برباعية

✅ هاتريك هالاند الأول استمتع بمشاهدة ملخص فوز أبطال إنجلترا الدراماتيكي على كريستال بالاس 🎥#السيتي pic.twitter.com/hez4OHaEuX — مانشستر سيتي (@Cityarabia) August 27, 2022

وتقدم الفريق الضيف كريستال بالاس بهدف بطريق الخطأ ارتكبه مدافع مانشستر سيتي جون ستونز عند الدقيقة ال4، كما وعزز الفريق النتيجة بهدف ثاني آخر في الدقيقة ال21 عن طريق يواكيم أندرسن.

وعاد فريق مانشستر سيتي بتسجيل هدف تقليص الفارق عند الدقيقة ال53 عن طريق البرتغالي برناردو سيلفا، قبل أن يسجل الفتي الذهبي إرلينغ هالاند الهاتريك في الدقائق ال62 وال70 وال81.

مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي

واكتسح فريق ليفربول (الريدز) بفوز كبير على نظيره بورنموث، بتسعة أهداف نظيفة دون رد على ميدان ملعب الآنفليد.

كما وسجل أهداف ليفربول كلاً من اللاعبين، لويس دياز هدفين، هارفي إليوت. ألسكندر أرنولد، روبرت فيرمينو هدفين، فيرجيل فان ديك، كريس ميغام بطريق الخطأ، فابيو كارفاليو

مباراة تشيلسي وليستر سيتي

ونجح فريق تشيلسي (البلوز) بتحقيق الفوز الثمين على منافسه ليستر سيتي، بهدفين مقابل هدف وحيد في منافسات الدوري الإنجليزي.

وسجل هدفي تشيلسي رحيم سترلينغ في الدقيقة ال47 وال63، كما وسجل فريق ليستر سيتي (الثعالب) الهدف الوحيد للفريق عند الدقيقة ال66 عن طريق هارفي بارنيس.

مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون

وفاز فريق مانشستر يونايتد (الشياطين الحمر)، على نظيره ساوثهامبتون بهدف نظيف دون مقابل، في مباراة مثيرة وقوية بين كلا الفريقين في اللقاء.

وأحرز فريق مانشستر يونايتد هدف الفوز في المباراة عند الدقيقة ال55، عن طريق البرتغالي برونو فيرنانديز بعد تمريرة رائعة ليسددها اللاعب بقوة على يمين شباك فريق الخصم ساوثهامبتون.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2022

ويعتلي فريق آرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي 2022-2023، برصيد 12 نقطة، كما وآتى مانشستر سيتي في وصافة الترتيب برصيد 10 نقاط، متساوياً بذلك مع برايتون في ثالث جدول الترتيب بنفس الرصيد من النقاط.

🚨 بالعلامة الكاملة! ارسنال في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ❤️ pic.twitter.com/aDDRNh7XO5 — رابطة ارسنال (@AFC_Capital) August 27, 2022

كما وجاء فريق توتنهام في المركز الرابع برصيد 7 نقاط، متساوياً مع فريقا ليدز وتشيلسي في المركزين الخامس السادس بنفس النقاط.

وجاء فريق مانشستر يونايتد في المركز السابع. برصيد 6 نقاط، بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول وبرينتفورد ونيوكاسل يونايتد بنفس النقاط لمنافسات هذا الموسم.