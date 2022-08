ترتيب الدوري الإنجليزي 2022 بعد نتائج مباريات السبت الممتاز

وطن – يتصدر فريق آرسنال على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2022 -2023، بعد فوزه على فولهام بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد في منافسات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وأحرز فريق آرسنال (المدفعجية)، هدفي اللقاء داخل شباك منافسه فولهام، في الدقيقة ال64 عن طريق مارتين أوديغارد، كما وجاء الهدف الثاني في الدقيقة ال85 من توقيع اللاعب غابرييل سانتوس.

وآتى هدف فولهام الوحيد للفريق الذي افتتح به المباراة، عند الدقيقة ال56 عن طريق اللاعب ألسكندر ميتروفيتش.

Late drama at Emirates Stadium! 🤩

Enjoy all the best bits from #ARSFUL 🍿 pic.twitter.com/lsXt77qyTB

— Arsenal (@Arsenal) August 27, 2022