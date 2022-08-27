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الهدهد

“بي إن سبورت” تتراجع عن موقفها تجاه نادٍ إسرائيلي مشارِك بدوري الأبطال

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
ناد إسرائيلي يشارك بدوري أبطال أوروبا watanserb.com
ناد إسرائيلي يشارك بدوري أبطال أوروبا
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وطن- تراجعت قنوات “بي إن سبورتس” الرياضية القطرية الشهيرة، عن حذف نادي “مكابي حيفا” الإسرائيلي من المجموعة الثامنة في دوري أبطال أوروبا في إحدى تغريداتها.

وكانت الشبكة القطرية قد نشرت تغريدة أول أمس، الخميس، تضمّنت أسماء ثلاث فرق في المجموعة الثامنة، بدون أن تذكر أن حيفا هو الفريق الرابع.

هل الأمر مقصود أم هفوة؟

الأمر الذي أثار جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي على حساب الشبكة في “تويتر” الذي يتابعه 2،4 مليون متابع، لعدم ذكرها فريق مكابي حيفا الإسرائيلي، أثناء قيامها بنشر تغريدات قرعة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتساءل البعض إن كان الأمر مقصوداً أم هفوة، مما استدعى الشبكة للرد عبر متحدثها الرسمي الذي قال، الجمعة، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): “كان هذا خطأً غير مقصود على الإطلاق”. وتمّ حذف التغريدات ونشر تغريدات أخرى مصحّحة.

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ليست هناك أي أجندة سياسية

وأضاف المتحدث الرسمي لـ بي إن سبورت: “نحن واحدة من أكبر شركات الإعلام في العالم ونعمل في أكثر من 40 دولة، وليس هناك أي أجندة سياسية في المجموعة”، مضيفاً أن مجموعة “بي إن” بثت أسماء الفرق الإسرائيلية عبر منصاتها.

وغرّد النادي الإسرائيلي على حسابه الرسمي في ” تويتر” منتقِداً هذه القائمة المجتزأة.

والشبكة الرياضية العالمية “بي إن سبورتس” تبث في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وموطن كأس العالم FIFA قطر 2022، وتملك حقوق بثّ دوري أبطال أوروبا في العالم العربي.

ولا توجد علاقات دبلوماسية بين قطر، التي تستضيف كأس العالم هذا العام، وإسرائيل، وعلى الجانب الآخر تحتفظ قطر بعلاقات جيدة مع حركة حماس، التي تحكم قطاع غزة.

نادي مكابي حيفا

وتأسس نادي مكابي حيفا في دولة الاحتلال سنة 1913 في مدينة حيفا، وتمّ شراء النادي عام 1992 على يد رجل الأعمال يعقوب شاحار الذي يحظى بملكية كاملة للنادي.

وكان مكابي حيفا قد وصل دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا UEFA في 24 آب الحالي، وهي المرة السادسة التي يشارك فيها نادٍ إسرائيلي في هذه المجموعات.

وهو يضمّ عدداً من اللاعبين الفلسطينيين، ومنهم: “عايد حبشي”، “إسماعيل ريان”، “إياد أبو عبيد”، “فراس مغربي”، “محمد عواد”، “عطا جابر”.

وبموجب قرعة دور المجموعات التي تمّ سحبها يوم الخميس في اسطنبول، جاء نادي مكابي حيفا في المجموعة الثامنة إلى جانب باريس سان جيرمان، يوفنتوس، بنفيكا .

وتقام نسخة هذه السنة في جدول زمني ضيق، بسبب تنظيم مونديال قطر الذي سيقام على مشارف الشتاء خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر المقبل.

المصدربي إن سبورتس ،توتير ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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