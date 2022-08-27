السبت, أغسطس 27, 2022
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تقارير

اشتباكات دامية في طرابلس.. فنان شهير يلقى مصرعه ونزوح جماعي للعائلات

باسل النجار
كتب باسل النجار
اشتباكات في طرابلس watanserb.com
اشتباكات في طرابلس
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وطن- تستمر الاشتباكات الدامية في طرابلس إلى الآن، والتي كانت اندلعت أمس في العاصمة الليبية بين جهاز قوات دعم الاستقرار بقيادة عبد الغني الككلي، وقوات “الكتيبة 777” بقيادة هيثم التاجوري.

اشتباكات طرابلس

وعن سبب هذه الاشتباكات كشفت حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبدالحميد الدبيبة في بيان نشرته وسائل إعلام، السبت، أن أحداث طرابلس، نجمت عن قيام مجموعة عسكرية بالرماية العشوائية على رتل كان يمر بمنطقة شارع الزاوية.

ويأتي ذلك ـ بحسب البيان ـ في الوقت الذي تحتشد فيه مجموعات مسلحة في بوابة الـ27 غرب طرابلس وبوابة الجبس جنوب طرابلس تنفيذا لما أعلنه باشاغا.

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وأضافت أن “الطرف الممثل للمدعو فتحي باشاغا (رئيس الحكومة المعين من قبل مجلس النواب) قد تهرّب في آخر لحظة بعد أن كانت هناك مؤشرات إيجابية نحو الحل السلمي بدلا من العنف والفوضى”.

حكومة الدبيبة أكدت أنها لن تتخلى عن مسؤوليتها تجاه الليبيين وحفظ أمنهم واستقرارهم “وقطع يد كل من أثار الفوضى والفتنة داخل المدينة” بحسب وصف البيان.

وكان رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة طالب، قادة مجلس الدفاع والأمن المشكلة من المجلس الرئاسي، بسرعة التدخل لفض اشتباكات طرابلس.

نزوح جماعي ووفاة فنان شهير

وأفادت تقارير متداولة بأن العاصمة الليبية طرابلس، شهدت نزوح مئات العائلات، التي تقع منازلهم قرب الاشتباكات التي أسفرت عن قتلى ومصابين.

وذكر شهود عيان أن سيارات مدنية محملة بعتاد وحقائب ظهرت تغادر بعض الأحياء في طرابلس، وتعرضت أحياء كاملة لتدمير كبير جراء القصف كما احترقت عشرات السيارات.

وبحسب صفحات ليبية على مواقع التواصل وصحف محلية، فقد قُتل حتى الآن 3 أشخاص بينهم الفنان الشهير مصطفى بركة. كما أصيب العشرات.

السفارة الأمريكية تعلق

من جانبها أعلنت السفارة الأمريكية في ليبيا عن القلق بسبب الاشتباكات الجارية في العاصمة طرابلس.

وقالت السفارة في بيان “تشعر الولايات المتحدة بقلق بالغ إزاء الاشتباكات العنيفة في طرابلس مع ورود أنباء عن سقوط ضحايا مدنيين وتدمير للممتلكات.”

وتابعت:”إننا نقف إلى جانب الشعب الليبي في الدعوة إلى الحوار السلمي”.

كما أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن قلقها العميق إزاء الاشتباكات المسلحة المستمرة بطرابلس ودعت لوقفها.

بعثة الأمم المتحدة تدعو إلى الوقف الفوري للاشتباكات

وفي بيان عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك، قالت البعثة إن الاشتباكات المسلحة تسببت في وقوع إصابات بصفوف المدنيين، وإلحاق أضرار بالمرافق المدنية بما في ذلك المستشفيات.

وشددت على ضرورة الوقف الفوري للأعمال العدائية، مذكرة جميع الأطراف بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأكدت البعثة في بيانها الذي رصدته (وطن)، على ضرورة امتناع كافة الأطراف عن استخدام أي شكل من أشكال خطاب الكراهية والتحريض على العنف.

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اشتباكات دامية

ويشار إلى أن الناطق باسم مركز طب الطوارئ والدعم الليبي مالك مرسيط، كان قد أكد في تصريحات له مقتل الممثل الليبي الكوميدي مصطفى بركة جراء الاشتباكات، مشيرا أنه تم نقل جثمانه لمستشفى طرابلس الجامعي.

من جانبها نقلت قناة “ليبيا الأحرار” عن “مرسيط” قوله إن فريق الإخلاء التابع لمركز طب الطوارئ والدعم يستعد لتوفير ممرات آمنة للعائلات العالقة في باب بن غشير.

وليلة، أمس الجمعة وفجر اليوم، اندلعت اشتباكات مسلحة وسط العاصمة طرابلس استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وسمعت في نواحي متعددة من المدينة أصوات الاشتباكات المستمرة، والقذائف.

ونشرت مواقع التواصل فيديوهات تظهر تبادل النيران في منطقتي باب بن غشير، وشارع الزاوية وسط المدينة، واحتراق سيارات في أحد الأحياء

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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