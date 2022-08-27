اشتباكات دامية في طرابلس.. فنان شهير يلقى مصرعه ونزوح جماعي للعائلات

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وطن- تستمر الاشتباكات الدامية في طرابلس إلى الآن، والتي كانت اندلعت أمس في العاصمة الليبية بين جهاز قوات دعم الاستقرار بقيادة عبد الغني الككلي، وقوات “الكتيبة 777” بقيادة هيثم التاجوري.

اشتباكات طرابلس

وعن سبب هذه الاشتباكات كشفت حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبدالحميد الدبيبة في بيان نشرته وسائل إعلام، السبت، أن أحداث طرابلس، نجمت عن قيام مجموعة عسكرية بالرماية العشوائية على رتل كان يمر بمنطقة شارع الزاوية.

ويأتي ذلك ـ بحسب البيان ـ في الوقت الذي تحتشد فيه مجموعات مسلحة في بوابة الـ27 غرب طرابلس وبوابة الجبس جنوب طرابلس تنفيذا لما أعلنه باشاغا.

وأضافت أن “الطرف الممثل للمدعو فتحي باشاغا (رئيس الحكومة المعين من قبل مجلس النواب) قد تهرّب في آخر لحظة بعد أن كانت هناك مؤشرات إيجابية نحو الحل السلمي بدلا من العنف والفوضى”.

حكومة الدبيبة أكدت أنها لن تتخلى عن مسؤوليتها تجاه الليبيين وحفظ أمنهم واستقرارهم “وقطع يد كل من أثار الفوضى والفتنة داخل المدينة” بحسب وصف البيان.

وكان رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة طالب، قادة مجلس الدفاع والأمن المشكلة من المجلس الرئاسي، بسرعة التدخل لفض اشتباكات طرابلس.

نزوح جماعي ووفاة فنان شهير

وأفادت تقارير متداولة بأن العاصمة الليبية طرابلس، شهدت نزوح مئات العائلات، التي تقع منازلهم قرب الاشتباكات التي أسفرت عن قتلى ومصابين.

وفاة مصطفي بركة الله يغفرله ويرحمه نتيجة الاشتباكات بلأمس

توفي اثر رصاصة وهو يوثق الأحداث

لكن هذا المقطع الله يغفرله ويرحمه بهذه الكلمات .. pic.twitter.com/GgZl2Cb6E6 — محمد علي (@muhmmadali12345) August 27, 2022

وذكر شهود عيان أن سيارات مدنية محملة بعتاد وحقائب ظهرت تغادر بعض الأحياء في طرابلس، وتعرضت أحياء كاملة لتدمير كبير جراء القصف كما احترقت عشرات السيارات.

استمرار الاشتباكات المسلحة وسط العاصمة الليبية طرابلس وسقوط عدد من القذائف العشوائية. تأكد خبر مقتل الفنان الكوميدي مصطفي بركة بسبب الاشتباكات داخل مدينة طرابلس. pic.twitter.com/XkoNJ4csOr — الخبر من مصدره (@News_F_S) August 27, 2022

وبحسب صفحات ليبية على مواقع التواصل وصحف محلية، فقد قُتل حتى الآن 3 أشخاص بينهم الفنان الشهير مصطفى بركة. كما أصيب العشرات.

طرابلس حرب شوارع وسط المدينة نسأل الله السلامة للجميع pic.twitter.com/g66HXfgoR6 — المعتصم الفيتوري (@alfytwry_tsm) August 27, 2022

السفارة الأمريكية تعلق

من جانبها أعلنت السفارة الأمريكية في ليبيا عن القلق بسبب الاشتباكات الجارية في العاصمة طرابلس.

تشعر الولايات المتحدة بقلق بالغ إزاء الاشتباكات العنيفة في #طرابلس مع ورود أنباء عن سقوط ضحايا مدنيين وتدمير للممتلكات. إننا نقف إلى جانب الشعب الليبي في الدعوة إلى الحوار السلمي. #ليبيا https://t.co/L4xN3T5iSl — U.S. Embassy – Libya (@USEmbassyLibya) August 27, 2022

وقالت السفارة في بيان “تشعر الولايات المتحدة بقلق بالغ إزاء الاشتباكات العنيفة في طرابلس مع ورود أنباء عن سقوط ضحايا مدنيين وتدمير للممتلكات.”

وتابعت:”إننا نقف إلى جانب الشعب الليبي في الدعوة إلى الحوار السلمي”.

كما أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن قلقها العميق إزاء الاشتباكات المسلحة المستمرة بطرابلس ودعت لوقفها.

بعثة الأمم المتحدة تدعو إلى الوقف الفوري للاشتباكات

وفي بيان عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك، قالت البعثة إن الاشتباكات المسلحة تسببت في وقوع إصابات بصفوف المدنيين، وإلحاق أضرار بالمرافق المدنية بما في ذلك المستشفيات.

وشددت على ضرورة الوقف الفوري للأعمال العدائية، مذكرة جميع الأطراف بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأكدت البعثة في بيانها الذي رصدته (وطن)، على ضرورة امتناع كافة الأطراف عن استخدام أي شكل من أشكال خطاب الكراهية والتحريض على العنف.

اشتباكات دامية

ويشار إلى أن الناطق باسم مركز طب الطوارئ والدعم الليبي مالك مرسيط، كان قد أكد في تصريحات له مقتل الممثل الليبي الكوميدي مصطفى بركة جراء الاشتباكات، مشيرا أنه تم نقل جثمانه لمستشفى طرابلس الجامعي.

#صور📸| قتلى وجرحى وأضرار جسيمة في اشتباكات عنيفة تشهدها العاصمة الليبية #طرابلس بين قوات موالية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وأخرى لرئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا. pic.twitter.com/OaoB7xRprE — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) August 27, 2022

من جانبها نقلت قناة “ليبيا الأحرار” عن “مرسيط” قوله إن فريق الإخلاء التابع لمركز طب الطوارئ والدعم يستعد لتوفير ممرات آمنة للعائلات العالقة في باب بن غشير.

فيديو يوضح سيطرة جهاز الامن العام علي مقر الـ92 التابع لهيثم التاجوري ولازالت الاشتباكات مستمرة حتي هذه اللحظة #طرابلس pic.twitter.com/5ykQLxDKDm — تك يحرق كل شي (@tkyroogklshytk) August 27, 2022

وليلة، أمس الجمعة وفجر اليوم، اندلعت اشتباكات مسلحة وسط العاصمة طرابلس استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

#صور📸| قتلى وجرحى وأضرار جسيمة في اشتباكات عنيفة تشهدها العاصمة الليبية #طرابلس بين قوات موالية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وأخرى لرئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا. pic.twitter.com/OaoB7xRprE — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) August 27, 2022

وسمعت في نواحي متعددة من المدينة أصوات الاشتباكات المستمرة، والقذائف.

ونشرت مواقع التواصل فيديوهات تظهر تبادل النيران في منطقتي باب بن غشير، وشارع الزاوية وسط المدينة، واحتراق سيارات في أحد الأحياء