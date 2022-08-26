10 أشخاص يعتنقون الإسلام بمسجد في قطر (شاهد)

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وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة اعتناق 10 أشخاص للإسلام عقب صلاة الجمعة، بمسجد هيا بنت عبدالعزيز في مدينة “الخور” القطرية.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“، فقد اصطف الأشخاص الذين أعلنوا إسلامهم ثم أقدم المصلون للسلام عليهم وتقديم التهاني لهم وسط صيحات “الله أكبر”.

ويبدو أن الأشخاص الذين أعلنوا إسلامهم هم من العمالة الوافدة في قطر.

10 أشخاص يعلنون اسلامهم اليوم بعد صلاة الجمعه في مدينة الخور#مرسال_قطر | #قطر pic.twitter.com/VWBxkL1iDe — مرسال قطر (@Marsalqatar) August 26, 2022

ومع استقطاب قطر سنوياً عشرات الآلاف من العمال والوافدين غير المسلمين، طورت المراكز الدعوية من أساليبها، وباتت تستقطب اهتمام الأجانب للتعرف على جوهر الإسلام وقيمه التي تجسد المساواة بين مختلف الجنسيات والأعراق.

2000 أجنبي يعتنقون الإسلام في قطر سنويا

تؤكد الإحصائيات أن ألفي أجنبي يعتنقون الإسلام سنويا في قطر التي تحتضن عشرات المراكز الدعوية والثقافية من أجل تحسين صورة الإسلام بين أتباع الديانات الأخرى.

يشار إلى أنه في بلد كقطر يستقبل عشرات الآلاف من العمال غير المسلمين، طورت المراكز الدعوية من أساليبها وباتت تستقطب اهتمام الأجانب للتعرف على جوهر الإسلام وقيمه التي تجسد المساواة بين مختلف الجنسيات والأعراق.

دور مركز عبدالله بن زيد في التعريف بالإسلام

ويعمل مركز عبد لله بن زيد الثقافي للتعريف بالإسلام على رعاية وتأهيل المسلمين الجدد، وينظم لهم دورات مبسطة في الفقه واللغة العربية إلى أن تتوطد علاقتهم بالدين الحنيف.

وفي تصريحات سابقة له، قال مدير المركز عبد الله الملا إن برنامج التعريف بالإسلام الذي ينظمه المركز يستقطب سنويا 53 ألف أجنبي لتعريفهم على دور المسجد في الحضارة الإسلامية والقيم السامية التي تجسدها الرسالة المحمدية ونظرتها للحرية والعدل والمساواة بين الجنسين.