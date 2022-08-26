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الهدهد

10 أشخاص يعتنقون الإسلام بمسجد في قطر (شاهد)

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
اعتناق 10 اشخاص الاسلام watanserb.com
10 أشخاص من العمالة الأجنبية يشهرون إسلامهم في مسجد بقطر
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وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة اعتناق 10 أشخاص للإسلام عقب صلاة الجمعة، بمسجد هيا بنت عبدالعزيز في مدينة “الخور” القطرية.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“، فقد اصطف الأشخاص الذين أعلنوا إسلامهم ثم أقدم المصلون للسلام عليهم وتقديم التهاني لهم وسط صيحات “الله أكبر”.

ويبدو أن الأشخاص الذين أعلنوا إسلامهم هم من العمالة الوافدة في قطر.

ومع استقطاب قطر سنوياً عشرات الآلاف من العمال والوافدين غير المسلمين، طورت المراكز الدعوية من أساليبها، وباتت تستقطب اهتمام الأجانب للتعرف على جوهر الإسلام وقيمه التي تجسد المساواة بين مختلف الجنسيات والأعراق.

2000 أجنبي يعتنقون الإسلام في قطر سنويا

تؤكد الإحصائيات أن ألفي أجنبي يعتنقون الإسلام سنويا في قطر التي تحتضن عشرات المراكز الدعوية والثقافية من أجل تحسين صورة الإسلام بين أتباع الديانات الأخرى.

يشار إلى أنه في بلد كقطر يستقبل عشرات الآلاف من العمال غير المسلمين، طورت المراكز الدعوية من أساليبها وباتت تستقطب اهتمام الأجانب للتعرف على جوهر الإسلام وقيمه التي تجسد المساواة بين مختلف الجنسيات والأعراق.

دور مركز عبدالله بن زيد في التعريف بالإسلام

ويعمل مركز عبد لله بن زيد الثقافي للتعريف بالإسلام على رعاية وتأهيل المسلمين الجدد، وينظم لهم دورات مبسطة في الفقه واللغة العربية إلى أن تتوطد علاقتهم بالدين الحنيف.

وفي تصريحات سابقة له، قال مدير المركز عبد الله الملا إن برنامج التعريف بالإسلام الذي ينظمه المركز يستقطب سنويا 53 ألف أجنبي لتعريفهم على دور المسجد في الحضارة الإسلامية والقيم السامية التي تجسدها الرسالة المحمدية ونظرتها للحرية والعدل والمساواة بين الجنسين.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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