هل تُنهي تركيا “شهر العسل” مع حماس قبل تعيين سفير اسرائيلي في أنقرة!؟

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وطن – قالت القائمة بأعمال السفير الإسرائيلي في تركيا، الجمعة، إن إعادة تعيين سفير إسرائيلي في أنقرة قد يتم في غضون أسابيع، بينما كررت توقعات إسرائيل بإغلاق مكتب حماس في اسطنبول.

في اجتماع مائدة مستديرة مع الصحفيين، قالت القائمة بالأعمال الإسرائيلية الحالية في أنقرة، إيريت ليليان، إن عملية إعادة تعيين سفير إلى تركيا هي مسألة “متى وليس إذا”.

وقالت ليليان: “فقط بسبب الانتخابات في إسرائيل، قد تتأخر الأمور على الجانب الإسرائيلي. لكنني آمل أن يكون ذلك في موعده وأن يمر بضعة أسابيع أخرى وأن تنتهي العملية”.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اتفقت تركيا وإسرائيل على إعادة تعيين السفراء بعد أكثر من أربع سنوات من استدعائهم. مما يمثل علامة فارقة أخرى بعد شهور من تحسن العلاقات.

تدهور العلاقات بين تركيا وإسرائيل

وكانت تركيا واسرائيل قد طردتا السفراء في 2018 بسبب استشهاد 60 فلسطينيا على أيدي القوات الإسرائيلية خلال احتجاجات على حدود غزة ضد افتتاح السفارة الأمريكية في القدس.

لكنهم عملوا على إصلاح العلاقات المتوترة منذ فترة طويلة مع ظهور الطاقة كمجال رئيسي للتعاون المحتمل.

وجددت ليليان التحديات التي تواجه العلاقات، قائلة إن أكبر عقبة أمام “الاتجاه الإيجابي الذي شوهد طوال العام” هو وجود مكتب لحركة حماس في اسطنبول.

مكتب حماس في تركيا “عائق رئيسي”

وقالت “هناك الكثير من التحديات ، ولكن من وجهة نظرنا ، فإن أحد العوائق الرئيسية هو مكتب حماس في اسطنبول”.وفق “رويترز”

واضافت ليليان ان “حماس منظمة ارهابية وليس سرا ان اسرائيل تتوقع من تركيا اغلاق هذا المكتب وترحيل النشطاء الى هناك”.

وساعدت زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى تركيا في مارس / آذار. تلتها زيارات من وزيري الخارجية، في دفء العلاقات بعد أكثر من عقد من التوترات.

اتصال أردوغان بـ “يائير لابيد”

وأجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد مكالمة هاتفية في وقت سابق من هذا الشهر، أعربا فيها عن ارتياحهما للتقدم في العلاقات. وهنأ كل منهما الآخر على قرار تعيين السفراء.

وقال أردوغان إن الخطوات اللازمة لتعيين السفير سيتم اتخاذها في أقرب وقت ممكن.، بينما قال لبيد إن تعزيز العلاقات سيؤدي إلى إنجازات في التجارة والسياحة.