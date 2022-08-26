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الهدهد

هل تُنهي تركيا “شهر العسل” مع حماس قبل تعيين سفير اسرائيلي في أنقرة!؟

اسرائيل ترى في مكتب حماس بتركيا "عائقا رئيسيا" في العلاقات

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
توقعات في إسرائيل بإغلاق مكتب حماس في اسطنبول watanserb.com
أردوغان يصافح رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في اسطنبول
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وطن – قالت القائمة بأعمال السفير الإسرائيلي في تركيا، الجمعة، إن إعادة تعيين سفير إسرائيلي في أنقرة قد يتم في غضون أسابيع، بينما كررت توقعات إسرائيل بإغلاق مكتب حماس في اسطنبول.

في اجتماع مائدة مستديرة مع الصحفيين، قالت القائمة بالأعمال الإسرائيلية الحالية في أنقرة، إيريت ليليان، إن عملية إعادة تعيين سفير إلى تركيا هي مسألة “متى وليس إذا”.

إيريت ليليان
إيريت ليليان

وقالت ليليان: “فقط بسبب الانتخابات في إسرائيل، قد تتأخر الأمور على الجانب الإسرائيلي. لكنني آمل أن يكون ذلك في موعده وأن يمر بضعة أسابيع أخرى وأن تنتهي العملية”.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اتفقت تركيا وإسرائيل على إعادة تعيين السفراء بعد أكثر من أربع سنوات من استدعائهم. مما يمثل علامة فارقة أخرى بعد شهور من تحسن العلاقات.

تدهور العلاقات بين تركيا وإسرائيل

وكانت تركيا واسرائيل قد طردتا السفراء في 2018 بسبب استشهاد 60 فلسطينيا على أيدي القوات الإسرائيلية خلال احتجاجات على حدود غزة ضد افتتاح السفارة الأمريكية في القدس.

لكنهم عملوا على إصلاح العلاقات المتوترة منذ فترة طويلة مع ظهور الطاقة كمجال رئيسي للتعاون المحتمل.

وجددت ليليان التحديات التي تواجه العلاقات، قائلة إن أكبر عقبة أمام “الاتجاه الإيجابي الذي شوهد طوال العام” هو وجود مكتب لحركة حماس في اسطنبول.

مكتب حماس في تركيا “عائق رئيسي”

وقالت “هناك الكثير من التحديات ، ولكن من وجهة نظرنا ، فإن أحد العوائق الرئيسية هو مكتب حماس في اسطنبول”.وفق “رويترز

أردوغان - هنية
أردوغان – هنية

واضافت ليليان ان “حماس منظمة ارهابية وليس سرا ان اسرائيل تتوقع من تركيا اغلاق هذا المكتب وترحيل النشطاء الى هناك”.

وساعدت زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى تركيا في مارس / آذار. تلتها زيارات من وزيري الخارجية، في دفء العلاقات بعد أكثر من عقد من التوترات.

أردوغان والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ watanserb.com
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستقبل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ/ الاناضول

اتصال أردوغان بـ “يائير لابيد”

وأجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد مكالمة هاتفية في وقت سابق من هذا الشهر، أعربا فيها عن ارتياحهما للتقدم في العلاقات. وهنأ كل منهما الآخر على قرار تعيين السفراء.

وقال أردوغان إن الخطوات اللازمة لتعيين السفير سيتم اتخاذها في أقرب وقت ممكن.، بينما قال لبيد إن تعزيز العلاقات سيؤدي إلى إنجازات في التجارة والسياحة.

المصدررويترز - ترجمة وطن + الجزيرة + الأناضول
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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