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مسلسل “مو عامر”..رحلة لاجئ فلسطيني يسعى إلى الحصول على الجنسية الأميركية

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
مسلسل
محمد عامر
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وطن– بثت مؤخرا شبكة نتفليكس الجزء الأول من مسلسل “مو عامر” (Mo) بطولة الممثل الكوميدي الأميركي من أصل فلسطيني محمد عامر.

قصة الفيلم

ويدور الفيلم، وهو من فكرة مو عامر بالاشتراك مع رامي يوسف حول حياة البطل “مو نجار “وعائلته. ويقدم نظرة حول الصعوبات التي تواجه اللاجئين غير المسجلين من فلسطين الذين يعيشون في هيوستن.

صورة من المسلسل

دون أوراق إقامة، يبتكر البطل طرقًا لإعالة عائلته الفلسطينية. لأنه، مثل العديد، هو لاجئ فلسطيني لم يحصل على الجنسية. حيث يقول في المسلسل”لم أذهب إلى فلسطين يوماً، لا أملك جنسية هناك، ولا أمتلكها هنا.”

الكوميديا الإسلامية

وفي هذا السياق، نشر الصحفي والكاتب، أيمن إسماعيل، تقريرا على موقع “slate” وتحدث فيه عن المسلسل قائلا إنه”معقد أكثر مما كنت أتوقعه.”

وأضاف “لكنني أطلقت عليه اسم “الكوميديا الإسلامية”. ليس لأن الجمهور يجب أن يكون مسلمًا على وجه التحديد، بل لأن العرض يمكن أن يحرك مشاعر المسلمين المهاجرين.”

مسلسل مو عامر

متابعََا الكاتب:”سألت بطل المسلسل، عامر، إذا كان يعتقد، على سبيل المثال، أن عرضًا كهذا كان يمكن أن يكون موجودًا قبل 10 سنوات. وقال لي “كنت أفكر في ذلك، لكنني كنت أنتظر قدوم الجميع، من الواضح أن مسلسل  كهذا جديد جدًا، لكن الفكرة قديمة وموجودة.”

كمسلم أمريكي، يقول الكاتب إسماعيل “قد يؤدي تصنيف هذا المسلسل بأنه “مسلسل إسلامي” من قبل الوسائل الإعلام الأمريكية، وهي عادة ما تفعله مع المسلمين، إلى التحدث نيابة عن جميع المسلمين الأمريكيين البالغ عددهم قرابة 3.5 مليون مسلم.”

وأضاف “أو يمكن أن يؤدي ذلك إلى إيقاف المسلسل. على الرغم من أن مو هو أول ظهور له في السيناريو، إلا أن عامر، 41 عامًا، بدأ في تقديم الكوميديا ​​في أواخر التسعينيات. و جمهوره “لم يعرف حتى ما هو عربي، ونظر إليه الناس كما لو كان فضوليًا في ذلك الوقت. وفي الوقت الحالي، لا يبحث عامر عن ذلك في حياته المهنية.”

وأشار الكاتب إلى أن المسلسل يخاطب المسلمين الأمريكيين مباشرة ويكشف لنا، بطريقة إستثنائية، عن تجربة إسلامية أمريكية.

ويرى الكاتب أن رؤية الطرق الدقيقة التي يتفاعل بها الإسلام مع الدراما الشخصية والعائلية تعتبر ظاهرة جديدة نسبيًا في الكوميديا ​​الأمريكية السائدة، والتي بدأتها مسلسلات مثل رامي.

واختار كلا العرضين (مسلسل ”مو عامر” و”رامي”) إظهار، بدلاً من إخبار، كيف يبدو الإسلام عندما يكون متشابكًا في حياة أمريكي.
مسلسل “رامي”

مسلسل رامي

في هذا السياق، يقول الكاتب “إحدى لقطاتي المفضلة في مسلسل رامي، كانت في الموسم الأول، عندما التقى صديق قديم برامي بعد أن أنهى إحدى صلواته وطلب منه أن يصلي بسرعة من أجله والدته. وهنا يقوم رامي بتأدية صلاة مزيفة. حيث قال في وقت ما اسم والدة صديقه القديم. وهو أمر مضحك بالنسبة لأي مسلم يعي جيدا أنه لا يمكن ممارسة شعائر الصلوات بشكل حر.”
بينما كان ينوي بشكل أساسي إنشاء قصة حقيقية، يدرك الممثل عامر أن المسلسل هو أكثر من مجرد عمل كوميدي على منصة Netflix، قائلا: “لكي ينظر طفل من خلفيتي ويرى ما يفعله شخص ما، هذا ما يجعلهم يؤمنون بأنفسهم بطريقة لم يكونوا ليؤمنوا بها من قبل”.
المصدرموقع "slate"، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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