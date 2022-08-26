مسلسل “مو عامر”..رحلة لاجئ فلسطيني يسعى إلى الحصول على الجنسية الأميركية

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وطن– بثت مؤخرا شبكة نتفليكس الجزء الأول من مسلسل “مو عامر” (Mo) بطولة الممثل الكوميدي الأميركي من أصل فلسطيني محمد عامر.

قصة الفيلم

ويدور الفيلم، وهو من فكرة مو عامر بالاشتراك مع رامي يوسف حول حياة البطل “مو نجار “وعائلته. ويقدم نظرة حول الصعوبات التي تواجه اللاجئين غير المسجلين من فلسطين الذين يعيشون في هيوستن.

دون أوراق إقامة، يبتكر البطل طرقًا لإعالة عائلته الفلسطينية. لأنه، مثل العديد، هو لاجئ فلسطيني لم يحصل على الجنسية. حيث يقول في المسلسل”لم أذهب إلى فلسطين يوماً، لا أملك جنسية هناك، ولا أمتلكها هنا.”

الكوميديا الإسلامية

وفي هذا السياق، نشر الصحفي والكاتب، أيمن إسماعيل، تقريرا على موقع “slate” وتحدث فيه عن المسلسل قائلا إنه”معقد أكثر مما كنت أتوقعه.”

وأضاف “لكنني أطلقت عليه اسم “الكوميديا الإسلامية”. ليس لأن الجمهور يجب أن يكون مسلمًا على وجه التحديد، بل لأن العرض يمكن أن يحرك مشاعر المسلمين المهاجرين.”

متابعََا الكاتب:”سألت بطل المسلسل، عامر، إذا كان يعتقد، على سبيل المثال، أن عرضًا كهذا كان يمكن أن يكون موجودًا قبل 10 سنوات. وقال لي “كنت أفكر في ذلك، لكنني كنت أنتظر قدوم الجميع، من الواضح أن مسلسل كهذا جديد جدًا، لكن الفكرة قديمة وموجودة.”



كمسلم أمريكي، يقول الكاتب إسماعيل “قد يؤدي تصنيف هذا المسلسل بأنه “مسلسل إسلامي” من قبل الوسائل الإعلام الأمريكية، وهي عادة ما تفعله مع المسلمين، إلى التحدث نيابة عن جميع المسلمين الأمريكيين البالغ عددهم قرابة 3.5 مليون مسلم.”

وأضاف “أو يمكن أن يؤدي ذلك إلى إيقاف المسلسل. على الرغم من أن مو هو أول ظهور له في السيناريو، إلا أن عامر، 41 عامًا، بدأ في تقديم الكوميديا ​​في أواخر التسعينيات. و جمهوره “لم يعرف حتى ما هو عربي، ونظر إليه الناس كما لو كان فضوليًا في ذلك الوقت. وفي الوقت الحالي، لا يبحث عامر عن ذلك في حياته المهنية.”

وأشار الكاتب إلى أن المسلسل يخاطب المسلمين الأمريكيين مباشرة ويكشف لنا، بطريقة إستثنائية، عن تجربة إسلامية أمريكية.

ويرى الكاتب أن رؤية الطرق الدقيقة التي يتفاعل بها الإسلام مع الدراما الشخصية والعائلية تعتبر ظاهرة جديدة نسبيًا في الكوميديا ​​الأمريكية السائدة، والتي بدأتها مسلسلات مثل رامي.