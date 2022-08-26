لماذا لا يجب تخزين المكسرات في خزانة المطبخ؟

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وطن– إذا كنت تقوم بتخزين المكسرات في خزانة المطبخ، فقد ترغب في إعادة النظر في هذه الخطوة.

تحتوي المكسرات على نسبة عالية من الدهون وبمجرد وضعها في خزانة المطيخ، تصبح فاسدة وتتسارع سرعة تلفها خاصة مع وجود الضوء والأكسجين والحرارة، حسب صحيفة إكسبرس البريطانية.



ولضمان أقصى مدة صلاحية، ينصح دائما عند شراء المكسرات بتخزينها بشكل صحيح.



يحد تخزين المكسرات (والبذور) في الثلاجة أو الفريزر من تعرضها للتلف، وسيؤدي إلى تحسين مذاقها لفترة أطول.

بالنسبة لما يتم تخزين المكسرات فيه، يجب استخدام الحاويات ذات أغطية محكمة الغلق والأوعية البلاستيكية.

خزانة المطبخ :من شهر إلى ثلاثة أشهر

إذا تم تخزين المكسرات في خزانة المطبخ، في العبوة الأصلية التي تم شراؤها بها، فإنها ستظل طازجة لمدة شهر.

وإذا تم وضعها في وعاء محكم، يمكن أن تظل طازجة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر إذا تم وضعها في مكان مظلم في المطبخ.

الثلاجة : ستة أشهر

للحفاظ على المكسرات لمدة تصل إلى ستة أشهر، قم بتخزينها في الثلاجة، ولكن تأكد من إبعادها عن البصل والأطعمة الأخرى ذات الرائحة القوية لأن المكسرات تميل إلى امتصاص رائحة الأشياء من حولها.

الفريزر: عام

للمحافظة على طزاجتها وصلاحيتها لمدة عام، ينصح بالإحتفاظ بالمكسرات في الفريزر. نظرًا لانخفاض محتوى الماء، لن يؤثر التجميد على الطعم.



بغض النظر عن مكان تخزين المكسرات، يُنصح بوضع ملصقة عليها تبين تاريخ تخزينها.

بالنسبة للمكسرات الباردة أو المجمدة، اتركها لتدفئ في درجة حرارة الغرفة قبل فتحها، هذا سيمنعها من امتصاص أي رطوبة زائدة.



تظل المكسرات والبذور الكاملة النيئة طازجة لفترة أطول، وذلك لأنه عندما يتم تقطيع المكسرات أو تحميصها أو طحنها، فإنها تطلق زيوتها العطرية. وتتعرض هذه الأخيرة لمزيد من الأكسجين مما يجعلها تتحلل بشكل أسرع.



المكسرات، عند حفظهم بالقشور فإنهم يدومون لفترة أطول من تلك التي لا تحتوي على القشور. كما تبقى المكسرات غير المملحة طازجة لفترة أطول من المملحة.



أما بالنسبة للمكسرات الأكثر عرضة للتلف، فإن البقان والفول السوداني والجوز يتصدران القائمة.

اما بالنسبة للمكسرات الأقل عرضة للتلف فنجد الكاجو واللوز.

إذا بدأت المكسرات في التلف، أول شي يمكن القيام به هو تحميصها في فرن 180 درجة لمدة 10 دقائق وستعيد هذه الطريقة نكهتها.

لن يؤدي تحميص المكسرات الفاسدة إلى تحسين النكهة، فبمجرد أن تفسد الزيوت في المكسرات، لا يوجد حل لها.