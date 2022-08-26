الجمعة, أغسطس 26, 2022
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قوات الأمن المصرية تقتحم مسجدا وتعتقل شابا أثناء الصلاة! (شاهد)

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
اقتحام مسجد watanserb.com
قوات الأمن المصرية تعتقل شابا من مسجد في مصر
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وطن – انتشر خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق اقتحام قوات أمنية مصرية لإحدى المساجد وقيامها باعتقال أحد المصلين أثناء الصلاة.

ووفقا للفيديو المتداول الذي نشرته صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وتحمل اسم “شباب الشيخ عبيد” بمدينة المنصورة التابعة لمحافظة الدقهلية، فقد ظهرت قوات أمنية بزي مدني تقتحم المسجد وتلقي القبض على أحد المصلين الشباب.

ووثق الفيديو صورة الشاب وهو يقف في الصف داخل المسجد ويؤدي الصلاة جماعة مع عدد من المصلين، قبل أن تظهره الكاميرات وهو مساق من قبل أفراد الامن.

ووجهت الصفحة مناشدة لوزارة الداخلية والنائب العام التحقيق في الفيديو الذي وصفته بالفضيحة.

من جانبها، ادعت مصادر أمنية في وزارة الداخلة، أنه بالفحص تبين أن الفيديو يعود لتاريخ 29/7 الماضي.

وزعمت المصادر التي تحدثت لموقع “القاهرة24” أنه “تبلغ لمركز شرطة نبروه بمديرية أمن الدقهلية بنشوب مشاجرة ببندر نبروه بين طرف أول عامل، وطرف ثان 4 عمال، جميعهم مقيمين بدائرة المركز، لوجود خلافات سابقة بينهم، تعدى خلالها الطرف الثاني على الأول بالضرب بعصا، مما أدى إلى إصابته بكدمات وسحجات متفرقة”.

وأضافت أنه على “الفور تم الانتقال لمكان الواقعة وحال السيطرة على الموقف وضبط طرفي المشاجرة، هرب أحد أفراد الطرف الثاني ودخل إلى أحد المساجد، وتم ضبطه في حينه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق”.

المصدرالقاهرة24 + فيسبوك
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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