الرئيسيةفيديو"عطسة المؤذن في العراق" تثير جدلاً .. ما قصة هذا الفيديو؟!
فيديو

“عطسة المؤذن في العراق” تثير جدلاً .. ما قصة هذا الفيديو؟!

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
عطسة المؤذن في العراق watanserb.com
عطسة المؤذن في العراق تبين أنّه مركب وغير حقيقي
- Advertisement -

وطن- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين بمقطع فيديو زعم ناشروه بأنه يوثق لحظة صدمة المارة في الشارع عقب قيام مؤذن أحد المساجد في العراق بالعطس أثناء أدائه الآذان عبر مكبرات الصوت.

ووفقا للفيديو الذي حظي بآلاف المشاركات والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد ظهر عدد من المارّة وتبدو عليهم علامات الذهول تزامناً مع سماع صوت يبدو أنّه لمؤذّن يعطس خلال رفع الأذان.

ووفقا لخدمة تقصي الحقائق التابعة لوكالة “فرانس برس“، فإن الفيديو “مركب”، ويوثق لحظة سماع المارة لانفجار في الكرادة خلال زيارة مرقد الإمام الكاظم في العراق.

وأشارت الخدمة إلى عدد كبير من التعليقات أكدت عدم صحة الفيديو المتداول. مع التأكيد أيضا أنه يوثق لحظة وقوع انفجار في العراق.

وقالت فرانس برس، إن التفتيش باستخدام كلمات مفتاح مثل “انفجار الكراده الكاظم”، أرشد إلى النسخة الأصليّة من الفيديو منشورة في صفحات عراقيّة عدّة على فيسبوك في 10 أيّار/مايو من العام 2015.

وأكد الفيديو أن ما سمع وقتها وأثار صدمة المارة هو سماعهم لصوت انفجار مدوي.

وسقط في التفجير الذي تم عبر سيارة مفخخة في منطقة الكرادة وسط بغداد، وتبناه تنظيم الدولة الإسلامية آنذاك سبعة أشخاص على الأقل.

وبحسب “فرانس برس” فقد استهدف التفجير زواراً شيعة بدأوا بالتدفق إلى العاصمة لإحياء ذكرى وفاة الإمام الكاظم.

وقال مسؤول أمني برتبة عقيد حينها للوكالة إن “سيارة مفخخة انفجرت قرب ساحة كهرمانة في منطقة الكرادة وسط العاصمة، واستهدفت زواراً في طريقهم إلى منطقة الكاظمية” في شمال بغداد، حيث مرقد الإمام الكاظم، وهو سابع الأئمة المعصومين لدى الشيعة الإثني عشرية.

المصدرفرانس برس - رصد وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً
الهدهد

وزير الصناعة العراقي يُقسم بالولاء لرئيس حزبه ويُثير جدلاً (فيديو)

حياتنا

“راغب علامة” يرقص بأول ظهور بعد صوره مع زوجة السفير العراقي (فيديو)

الهدهد

راغب علامة وفضيحة ميسم الربيعي.. مَن هي زوجة السفير العراقي بالأردن؟

الهدهد

فيديو راغب علامة الفاضح مع زوجة السفير العراقي بالأردن يستنفر العراق وأول رد رسمي

الهدهد

اعتقال حفيد شقيق صدام حسين في لبنان.. هل يتم تسليمه للعراق؟

الهدهد

ردّ فعل لا يُصدّق لجمل عندما حاول الشيعة تجسيد مشهد السيدة عائشة (فيديو)

الهدهد

عراقي يعرض طفله للبيع مقابل 5 آلاف دولار (شاهد)

الهدهد

شيعة يتبركون بـ”عرق” معمم لبناني في العراق.. والمجلس الأعلى يتدخل بقرارين

حياتنا

عراقي يقتل شقيقه والسبب “باسوورد” الانترنت.. وتصرف صادم من الأسرة

الهدهد

فيديو يكشف سر المكالمة المستحيلة بين صدام حسين ودونالد ترامب!

تقارير

الصراع على السلطة في العراق.. هل يستتب الأمر للصدر؟

الهدهد

بعد سقوط عشرات الجرحى .. أنصار التيار الصدري يقتحمون مقر البرلمان للمرة الثانية والصدر يحذر

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا