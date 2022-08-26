“عطسة المؤذن في العراق” تثير جدلاً .. ما قصة هذا الفيديو؟!

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وطن- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين بمقطع فيديو زعم ناشروه بأنه يوثق لحظة صدمة المارة في الشارع عقب قيام مؤذن أحد المساجد في العراق بالعطس أثناء أدائه الآذان عبر مكبرات الصوت.

ووفقا للفيديو الذي حظي بآلاف المشاركات والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد ظهر عدد من المارّة وتبدو عليهم علامات الذهول تزامناً مع سماع صوت يبدو أنّه لمؤذّن يعطس خلال رفع الأذان.

شر البلية ما يضحك 😁😁

عطسة المؤذن جت بوقت غلط والناس انخرشوا هههههههه😂 pic.twitter.com/pweMS7GrYT — سعدي مناحي الوزري (@Saady_30) August 22, 2022

ووفقا لخدمة تقصي الحقائق التابعة لوكالة “فرانس برس“، فإن الفيديو “مركب”، ويوثق لحظة سماع المارة لانفجار في الكرادة خلال زيارة مرقد الإمام الكاظم في العراق.

وأشارت الخدمة إلى عدد كبير من التعليقات أكدت عدم صحة الفيديو المتداول. مع التأكيد أيضا أنه يوثق لحظة وقوع انفجار في العراق.

وقالت فرانس برس، إن التفتيش باستخدام كلمات مفتاح مثل “انفجار الكراده الكاظم”، أرشد إلى النسخة الأصليّة من الفيديو منشورة في صفحات عراقيّة عدّة على فيسبوك في 10 أيّار/مايو من العام 2015.



وأكد الفيديو أن ما سمع وقتها وأثار صدمة المارة هو سماعهم لصوت انفجار مدوي.

وسقط في التفجير الذي تم عبر سيارة مفخخة في منطقة الكرادة وسط بغداد، وتبناه تنظيم الدولة الإسلامية آنذاك سبعة أشخاص على الأقل.

وبحسب “فرانس برس” فقد استهدف التفجير زواراً شيعة بدأوا بالتدفق إلى العاصمة لإحياء ذكرى وفاة الإمام الكاظم.

وقال مسؤول أمني برتبة عقيد حينها للوكالة إن “سيارة مفخخة انفجرت قرب ساحة كهرمانة في منطقة الكرادة وسط العاصمة، واستهدفت زواراً في طريقهم إلى منطقة الكاظمية” في شمال بغداد، حيث مرقد الإمام الكاظم، وهو سابع الأئمة المعصومين لدى الشيعة الإثني عشرية.