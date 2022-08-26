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رياضة

عبد الصمد الزلزولي خارج أسوار برشلونة هذا الصيف

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
برشلونة يدرس الاستغناء عن خدمات عبد الصمد الزلزولي على سبيل الإعارة watanserb.com
برشلونة يدرس الاستغناء عن خدمات عبد الصمد الزلزولي على سبيل الإعارة
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وطن – ذكرت تقارير صحفية، بأن نادي برشلونة يدرس إعارة المغربي عبد الصمد الزلزولي صاحب ال20 عاماً، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، بعد تجديد عقده مع الفريق الكتالوني.

وقالت التقارير الإسبانية، بأن اللاعب عبد الصمد الزلزولي، لاعب جناح فريق برشلونة الإسباني ( البلوغرانا)، يقترب من تجديد عقده مع النادي الكتالوني ل3 مواسم قادمة، على أن ينتقل هذا الصيف إلى أحد النوادي الإسبانية على سبيل الإعارة.

انتقال عبد الصمد الزلزولي

وبحسب تقرير نشرته صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية، نقلاً عن مصادر مقربة من نادي برشلونة، بأن المغربي عبد الصمد الزلزولي لا يحظى على فرصة المشاركة هذا الموسم مع الفريق، إلا أن النادي لا يريد الاستغناء عن خدمات اللاعب في ذات الوقت.

كما ونال نجم المنتخب المغربي عبد الصمد الزلزولي. ثقة المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، من خلال مشاركته في العديد من المباريات الموسم المنصرم.

وأردفت الصحيفة، ” نادي برشلونة يدرس جميع العروض المقدمة لنجمه المغربي الزلزولي، من أجل السماح له بالمغادرة هذا الصيف على سبيل الإعارة”.

وختمت، ” تتنافس العديد من الأندية الإسبانية في الحصول على خدمات اللاعب، أبرزها قاديش، إلى جانب ريال بيتيس وفياريال وجيرونا وبلد الوليد”.

وكان المغربي الزلزولي، قد انتقل إلى صفوف نادي برشلونة. خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية عام 2021، قادماً من نادي إيركوليس الإسباني.

مباراة برشلونة وبلد الوليد

وسيلتقي فريق برشلونة (كتالونيا) على ميدان ملعب (الكامب نو). أمام نظيره بلد الوليد، الأحد، في افتتاح منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

ويحتل الفريق الكتالوني المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 4 نقاط، كما وبفارق نقطتين عن المتصدر والوصيف فياريال وريال مدريد برصيد 6 نقاط حتى يومنا هذا.

المصدروطن + موندو ديبورتيفو
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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