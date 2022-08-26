عبد الصمد الزلزولي خارج أسوار برشلونة هذا الصيف

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وطن – ذكرت تقارير صحفية، بأن نادي برشلونة يدرس إعارة المغربي عبد الصمد الزلزولي صاحب ال20 عاماً، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، بعد تجديد عقده مع الفريق الكتالوني.

وقالت التقارير الإسبانية، بأن اللاعب عبد الصمد الزلزولي، لاعب جناح فريق برشلونة الإسباني ( البلوغرانا)، يقترب من تجديد عقده مع النادي الكتالوني ل3 مواسم قادمة، على أن ينتقل هذا الصيف إلى أحد النوادي الإسبانية على سبيل الإعارة.

انتقال عبد الصمد الزلزولي

وبحسب تقرير نشرته صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية، نقلاً عن مصادر مقربة من نادي برشلونة، بأن المغربي عبد الصمد الزلزولي لا يحظى على فرصة المشاركة هذا الموسم مع الفريق، إلا أن النادي لا يريد الاستغناء عن خدمات اللاعب في ذات الوقت.

🚨🚨🚨⚠️| ⏳ Exclusive ⏳ 🎖| ماثيو موريتو ( Relevo ) :"عبد الصمد الزلزولي سيجدد عقده لمدة ثلاثة مواسم أخرى، سينتهي عقده الجديد في عام ٢٠٢٦، وتم اتخاذ قرار بإعارته، وفريق بلد الوليد هو الخيار الأقوى إلى الآن. [@MatteMoretto] [🎖]#fcblive #FCB 🛑 pic.twitter.com/iBhKKvgV5m — 𝘊𝘜𝘓𝘌𝘚  (@_BarcaCule) August 25, 2022

كما ونال نجم المنتخب المغربي عبد الصمد الزلزولي. ثقة المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، من خلال مشاركته في العديد من المباريات الموسم المنصرم.

وأردفت الصحيفة، ” نادي برشلونة يدرس جميع العروض المقدمة لنجمه المغربي الزلزولي، من أجل السماح له بالمغادرة هذا الصيف على سبيل الإعارة”.

وختمت، ” تتنافس العديد من الأندية الإسبانية في الحصول على خدمات اللاعب، أبرزها قاديش، إلى جانب ريال بيتيس وفياريال وجيرونا وبلد الوليد”.

وكان المغربي الزلزولي، قد انتقل إلى صفوف نادي برشلونة. خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية عام 2021، قادماً من نادي إيركوليس الإسباني.

Abde va a salir del Barça cedido. La decisión está tomada. El extremo, antes, renovará tres temporadas más. Su nuevo contrato finalizará en 2026. El Valladolid es una opción que está ganando fuerza.@MatteMoretto 🤝 @tjuanmarti pic.twitter.com/A84MioVMQN — Relevo (@relevo) August 25, 2022

مباراة برشلونة وبلد الوليد

وسيلتقي فريق برشلونة (كتالونيا) على ميدان ملعب (الكامب نو). أمام نظيره بلد الوليد، الأحد، في افتتاح منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

ويحتل الفريق الكتالوني المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 4 نقاط، كما وبفارق نقطتين عن المتصدر والوصيف فياريال وريال مدريد برصيد 6 نقاط حتى يومنا هذا.