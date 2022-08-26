رجوة آل سيف.. موقع بريطاني يكشف أسباب اختيار سعودية لتكون ملكة الأردن المستقبلية؟

وطن – نشر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني تحليلا طويلا ومعمقا، كشف فيه عن أسباب اختيار ولي عهد الأردن الامير الحسين بن عبدالله الثاني فتاة سعودية لتكون ملكة الأردن المستقبلية.

وقال محللون إن ارتباط ولي العهد الأردني الأمير الحسين مع السعودية رجوة آل سيف يمكن أن يساعد في تهدئة التوترات بين الممالك المجاورة، لكن من غير المرجح أن يوفق بين الخلافات.

وبحسب الموقع، فقد جاءت الخطبة الملكية وسط تحسن في العلاقات السعودية الأردنية، بعد سنوات من التوتر بسبب وجهات النظر المتباينة حول النزاعات الإقليمية ، والصراعات حول الوصاية الأردنية على الأماكن المقدسة في القدس ، والصلات السعودية المزعومة بمحاولة انقلاب كادت أن تزعزع استقرار الأردن العام الماضي.

وأشار الموقع في تحليله إلى أنه قبل قمة جدة في يوليو / تموز لهذا العام ، قام الملك عبد الله ، برفقة ولي العهد الأمير الحسين ، بزيارة رسمية واحدة فقط إلى المملكة العربية السعودية في عام 2021 ، منذ زيارته الأخيرة في أكتوبر 2019.

ولفت إلى أنه قبل شهر من القمة، زار محمد بن سلمان الأردن لأول مرة منذ أكثر من خمس سنوات ، حيث أعرب عن حرصه على تعزيز العلاقات، حيث ذكرت وسائل إعلام أردنية أن الملك عبد الله منح ولي العهد السعودي وساما لتسليط الضوء على العلاقات “العميقة الجذور” بين المملكتين.

وقال خالد شنيكات ، رئيس جمعية العلوم السياسية الأردنية للموقع البريطاني إن خطبة ولي العهد الأردني من أل سيف توفر “دفعة جديدة” للعلاقات الأردنية السعودية لتستمر في النمو.

وأوضح شنيكت أن “الأيام المقبلة ستظهر لنا ما إذا كانت هناك نتائج ، لكن في البداية ، سيكون للزواج من هذا النوع تأثير على تعزيز العلاقات بين البلدين وزيادة التقارب”.

مؤامرة الانقلاب

وتراجعت العلاقات بين المملكة العربية السعودية والأردن ، الحليفين المقربين تاريخياً ، خلال فترة ولاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ، عندما نُظر إلى علاقات الرياض الوثيقة مع واشنطن على أنها تقوض دور الأردن في المنطقة.

وصلت العلاقات إلى نقطة منخفضة في أبريل 2021 ، عندما كشفت السلطات الأردنية عن مؤامرة انقلاب مزعومة بقيادة الأمير حمزة بن حسين ، الأخ غير الشقيق للملك عبد الله وولي العهد السابق. تلا ذلك اعتقالات واسعة النطاق ، حيث اعتقلت الشرطة باسم عوض الله ، الرئيس السابق للديوان الملكي الأردني والمستشار لمحمد بن سلمان في المملكة العربية السعودية.

وقال مصدر مقرب من التحقيقات لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني في ذلك الوقت إن عوض الله اعتقل بعد أن اعترضت أجهزة المخابرات الأردنية وفك تشفير الرسائل الصوتية والنصية المشفرة بينه وبين محمد بن سلمان.

ووفقا للموقع فقد ناقش الرجلان كيف ومتى يجب استخدام الاضطرابات الشعبية المتصاعدة في الأردن ، والتي أذكاها الاقتصاد المتدهور في المملكة ووباء كوفيد -19 ، لزعزعة استقرار حكم الملك عبد الله.

من جانبها، نفت المملكة العربية السعودية أي صلة لها بما حدث في المملكة ، وذهبت إلى حد إرسال وفد رسمي إلى عمان لتبديد التقارير.

وقال محلل فضل عدم الكشف عن هويته: “ليس لدي أدنى شك في أن السعوديين أرادوا زعزعة استقرار المملكة … لأن عوض الله قدم لهم معلومات سرية عن الملك ورأيه بشأن محمد بن سلمان”. وأضاف “اعتقد ان الملك عبد الله لا يحب محمد بن سلمان والعكس صحيح”.

وأضاف: “يمكن أن يلعب الارتباط دورًا في تهدئة العلاقة إلى حد ما ويمكن أن يغير مواقف محمد بن سلمان تجاه العائلة المالكة في الأردن”.

التقارب الحذر

وفقا للموقع البريطاني فإنه من المفترض أن الأزمة قد تضاءلت منذ ذلك الحين ، وشرع الجارتان في التقارب في الأشهر الأخيرة.

ومن جانبه، قال المحلل السياسي الأردني واصحفي المخضرم رائد العمري: “يحتاج الأردن إلى علاقات إستراتيجية مع المملكة السعودية الغنية بالنفط من أجل التعاون الاقتصادي والأمني ، وهو أمر مهم الآن بشكل متزايد حيث تكافح البلاد مع التضخم والبطالة المنتشرة، ولمواجهة الوكلاء الإيرانيين الذين يُزعم تورطهم في تجارة المخدرات على الحدود الأردنية السورية”.

وقال “إن زواج الأمير من مواطنة سعودية سيكون له إسهامات هائلة في تعزيز العلاقات [الأردنية السعودية]”.

ولفت إلى أن السعوديين هم أكبر مستثمري الأردن ، حيث تبلغ استثماراتهم 14 مليار دولار من خلال حوالي 900 مشروع في جميع أنحاء البلاد ، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة الأنباء السعودية ، صدر خلال زيارة محمد بن سلمان للأردن في يونيو.

كما أشار إلى أن هناك حوالي 430 ألف أردني يعملون في المملكة العربية السعودية ، يرسلون ملايين الدولارات في شكل تحويلات إلى بلادهم ، وفقًا للأرقام الرسمية. في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022 ، بلغت الأموال المحولة إلى عمان 1.1 مليار دولار ، مسجلة زيادة بنسبة 1.5 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي.

أما بدر ماضي ، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الألمانية الأردنية (GJU)، فقال: “لقد شكلت المملكة العربية السعودية ضمانًا اقتصاديًا للأردنيين ، خاصة لأولئك الذين يعملون هناك”.

وقال ماضي: “لقد حظيت خطوبة [ولي العهد] بالترحيب من قبل غالبية الناس”. الأردنيون بحاجة إلى علاقات جيدة مع السعودية.

وقال المحلل السياسي عامر سبايلة إن التعاون مع السعودية “إلزامي”. “هذا ما تقوله الجغرافيا ؛ هذا ما يقوله التاريخ. جنوب الأردن ، اجتماعيًا وثقافيًا ، يشبه إلى حد بعيد أسلوب الحياة السعودي … لا يمكن للأردن والمملكة العربية السعودية أن يكونا متنافسين”.

الملكة العربية

وقال التحليل إن خطوبة ولي العهد الأردني جاءت بعد شهر من خطوبة شقيقته الأميرة إيمان على رجل الأعمال الفنزويلي المولد جميل “جيمي” ألكسندر ترميوتيس ، وهو من أصل يوناني.

ولفت إلى أن خطوبة الأميرة إيمان – وهي الأولى من بين أبناء الملك عبد الله الأربعة – قوبلت برفض العديد من الأردنيين ، فعائلة ترميوتيس ليست عربية ومن المفترض أنها ليست مسلمة. الزواج من غير الأردنيين داخل العائلة المالكة أمر يثير استياء البعض في البلاد.

كما أشار الموقع إلى أن الملكة رانيا، زوجة الملك عبد الله ، كانت هدفاً متكرراً للنقد المحلي ، حيث أشار الكثيرون إلى أصولها الفلسطينية كمصدر لاستنكارهم.

وقال أردني فضل عدم الكشف عن هويته إن خطوبة الأميرة إيمان كانت “مفاجئة حقًا وأثارت غضب الناس إلى حد ما”. لكنه أضاف أن خطوبة الأمير لحسين الأخيرة “هدأت الشعب الأردني ، وكنا سعداء للغاية برؤيته لا يسير على خطى أخته”.

وفي هذا السياق، قال ماضي: “إنهم [الأردنيون] سعداء حقًا برؤية الأمير مخطوبة لفتاة عربية مسلمة ، فتاة من أصول قبلية من شبه الجزيرة العربية. بالتأكيد ، سترسل رسالة طيبة للأردنيين”.

وقال “سبايلة” إن خطوبة الأمير الحسين هي “تمهيد لمرحلة قادمة .. صورة أمير مع أميرة وملكة مستقبلية” ، مشيرًا أيضًا إلى مشاركة ولي العهد المتزايدة في الشؤون الداخلية والخارجية، أما ماضي فأوضح أن الخطوبة ستنعكس في “علاقة أفضل بين الجانبين” في الفترة المقبلة.

لكن “سبايلة” شدد على أن الخطوبة في الوقت الحالي ليس لها أي “معنى سياسي حقيقي” ولا يمكن اعتبارها “تقارب حقيقي” بين الممالك. وقال إن الخطوبة “تريد من الواضح أن تظهر أنه لا توجد مشكلة بين البلدين” ، لكن “الأردن والسعودية ما زالا لا تتمتعان بعلاقات استراتيجية”.

وبالنظر إلى خطط التحديث الطموحة لمحمد بن سلمان ونشاطه الإقليمي المتجدد ، بما في ذلك خطوات تعاونية على ما يبدو مع إسرائيل ، أشار “سبايلة” إلى أن الأردن يواجه الآن “هيكلًا سعوديًا مختلفًا تمامًا عن الهيكل التاريخي الذي كان الأردن يتعامل معه”.

وقال إن هذا ترك الأردن منشغلا بمشاكله الداخلية “لخدمة الرؤية السعودية” فقط وليس وجود تحالف استراتيجي.

وأضاف: “يحتاج الأردن إلى التفكير بجدية في كيفية تحسين مهاراته الدبلوماسية والسياسية ليكون دائمًا جزءًا من هذه المنطقة النامية ، وإلا فلن يجدك شركاؤك أبدًا كشريك استراتيجي”.

وعلق “ماضي” الأمل على “اصطفاف مستقبلي بين أميرنا ومحمد بن سلمان. سيكون الانخراط حقًا انفتاحًا للعلاقة بين الزعيمين والشعبين [المملكة العربية السعودية والأردن]”. وأضاف: “سيكون لأميرنا ومحمد بن سلمان الكثير من الأشياء المشتركة في المستقبل”.