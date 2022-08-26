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الهدهد

جورج الراسي.. تفاصيل مقتل الفنان اللبناني في حادث سير مروّع (شاهد)

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
مقتل جورج الراسي في حادث سير watanserb.com
مقتل جورج الراسي في حادث سير

وطن- أكدت وسائل إعلام لبنانية وفاة الفنان جورج الراسي في حادث سير مؤلم تعرّض له في طريق عودته من الحدود السورية.
وبحسب موقع “we love Lebanon” فقد توفي الفنان اللبناني جورج الراسي؛ على إثر اصطدام سيارته بالحاجز الوسطي على الطريق الدولية الفاصلة بين الحدود اللبنانية – السورية.

ولفت الموقع إلى أن السيدة “زينة المرعبي” من طرابلس كانت بداخل السيارة التي يقودها الراسي قادماً من الحدود السورية، تُوفيت أيضاً.

وأشار الموقع إلى أن عناصر الدفاع المدني مركز المصنع، عملت على سحب القتيلين من داخل السيارة، ونقلهما إلى مستشفى تعنايل العام.

كما نشر الموقع عبر صفحته على “فيسبوك” صوراً تُظهر حجم الدمار الذي لحق بالسيارة، في حين أشارت التعليقات على الخبر إلى أن سبب الحادث هو السرعة الزائدة.

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حزن مواقع التواصل الاجتماعي

وعقب تداول الخبر ضجّ موقع التدوين المصغر “تويتر” بوسم “جورج الراسي”، حيث عبّر العديد من المغردين وخاصة المشاهير اللبنانيين عن صدمتهم بما حدث، مقدّمين التعازي لشقيقته الفنانة نادين الراسي.
وفي هذا السياق، قالت المملثة “ساشا دحدوح”:”ما عم صدق ما ابشعه هالخبر جورج الصديق المحب ما بنسى كل ما نلتقي دايما ضحتك مرافقتك وين ما بتكون..شو صعب هالخبر! الله يرحمك ويصبر أهلك وكل محبينك ويصبرك يا حبيبتي”.

كما عبّرت “جيسيكا عازر” عن حزنها على “الراسي” قائلة:” الله يرحمك ويصبر اهلك واخواتك”.

وقالت الصحفية “غدي فرانسيس”:” صباح مؤلم”.

أما الإعلامية اللبنانية أماني جحا فعبّرت عن صدمتها بالقول: “كتير محزن خبر وفاة الفنان جورج الراسي، صعب ومفجع لعائلته ومحبيه. كل العزاء لشقيقته نادين الراسي، نفسه بالسما ولروحه السلام”.

يُشار إلى أن جورج خليل الراسي هو مغنٍّ لبناني من مواليد عام 1982، وُلد بقرية سلامون القماش بلبنان، وهو شقيق الفنانة نادين الراسي، وزوج عارضة الأزياء البرازيلية اللبنانية الأصل جويل حاتم، ولديهما طفل اسمه “جو”، أنجباه قبل أن ينفصلا عن بعضهما البعض.

وكان جورج الراسي قد سبق وأعلن عن تعرّضه لمحاولة اغتيال في عام 2016، كما كشف في إحدى اللقاءات التلفزيونية عن التهديد الذي تلقاه من قبل ابنة سياسي لبناني مغرمة به، وذلك بعد أن رأت صورته مع زوجته السابقة جويل حاتم، وذلك بعد أن عادا إلى التواصل من أجل ابنهما جو.

المصدرwe love Lebanon ،توتير ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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