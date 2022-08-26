جورج الراسي.. تفاصيل مقتل الفنان اللبناني في حادث سير مروّع (شاهد)

وطن- أكدت وسائل إعلام لبنانية وفاة الفنان جورج الراسي في حادث سير مؤلم تعرّض له في طريق عودته من الحدود السورية.

وبحسب موقع “we love Lebanon” فقد توفي الفنان اللبناني جورج الراسي؛ على إثر اصطدام سيارته بالحاجز الوسطي على الطريق الدولية الفاصلة بين الحدود اللبنانية – السورية.

ولفت الموقع إلى أن السيدة “زينة المرعبي” من طرابلس كانت بداخل السيارة التي يقودها الراسي قادماً من الحدود السورية، تُوفيت أيضاً.

وأشار الموقع إلى أن عناصر الدفاع المدني مركز المصنع، عملت على سحب القتيلين من داخل السيارة، ونقلهما إلى مستشفى تعنايل العام.

كما نشر الموقع عبر صفحته على “فيسبوك” صوراً تُظهر حجم الدمار الذي لحق بالسيارة، في حين أشارت التعليقات على الخبر إلى أن سبب الحادث هو السرعة الزائدة.

حزن مواقع التواصل الاجتماعي

وعقب تداول الخبر ضجّ موقع التدوين المصغر “تويتر” بوسم “جورج الراسي”، حيث عبّر العديد من المغردين وخاصة المشاهير اللبنانيين عن صدمتهم بما حدث، مقدّمين التعازي لشقيقته الفنانة نادين الراسي.

وفي هذا السياق، قالت المملثة “ساشا دحدوح”:”ما عم صدق ما ابشعه هالخبر جورج الصديق المحب ما بنسى كل ما نلتقي دايما ضحتك مرافقتك وين ما بتكون..شو صعب هالخبر! الله يرحمك ويصبر أهلك وكل محبينك ويصبرك يا حبيبتي”.

ما عم صدق ما ابشعه هالخبر

جورج الصديق المحب ما بنسى كل ما نلتقي دايما ضحتك مرافقتك وين ما بتكون..شو صعب هالخبر!الله يرحمك ويصبر أهلك وكل محبينك💔 ويصبرك يا حبيبتي @NadineElRassi #جورج_الرّاسي — Sacha Dahdouh (@SachaDahdouh) August 27, 2022

كما عبّرت “جيسيكا عازر” عن حزنها على “الراسي” قائلة:” الله يرحمك ويصبر اهلك واخواتك”.

#جورج_الراسي الله يرحمك ويصبر اهلك واخواتك 🙏🏼 — Jessica Azar (@Jessicaazar) August 27, 2022

وقالت الصحفية “غدي فرانسيس”:” صباح مؤلم”.

صباح مؤلم #جورج_الراسي — Ghadi Francis | غدي فرنسيس (@ghadifrancis) August 27, 2022

أما الإعلامية اللبنانية أماني جحا فعبّرت عن صدمتها بالقول: “كتير محزن خبر وفاة الفنان جورج الراسي، صعب ومفجع لعائلته ومحبيه. كل العزاء لشقيقته نادين الراسي، نفسه بالسما ولروحه السلام”.

كتير محزن خبر وفاة الفنان جورج الراسي، صعب ومفجع لعائلته ومحبيه.

كل العزاء لشقيقته نادين الراسي، نفسه بالسما ولروحه السلام🙏🏻#جورج_الراسي — أماني جحا (@amanie_geha) August 27, 2022

يُشار إلى أن جورج خليل الراسي هو مغنٍّ لبناني من مواليد عام 1982، وُلد بقرية سلامون القماش بلبنان، وهو شقيق الفنانة نادين الراسي، وزوج عارضة الأزياء البرازيلية اللبنانية الأصل جويل حاتم، ولديهما طفل اسمه “جو”، أنجباه قبل أن ينفصلا عن بعضهما البعض.

حزين حزين حزين…

بكرت كتير يا جورج … 😭 #جورج_الراسي الله يرحمك…

المسيح قام 🤲 pic.twitter.com/m8GNlhBkHV — Hani El Omary – هاني العمري (@hanielomaryoff) August 27, 2022

وكان جورج الراسي قد سبق وأعلن عن تعرّضه لمحاولة اغتيال في عام 2016، كما كشف في إحدى اللقاءات التلفزيونية عن التهديد الذي تلقاه من قبل ابنة سياسي لبناني مغرمة به، وذلك بعد أن رأت صورته مع زوجته السابقة جويل حاتم، وذلك بعد أن عادا إلى التواصل من أجل ابنهما جو.