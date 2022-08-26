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تفاصيل مقتل سعودي في المغرب.. حراس أمن اعتدوا عليه بعنف

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
مقتل سعودي في المغرب watanserb.com
مقتل سعودي في المغرب
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وطن- أعلنت السلطات السعودية، الجمعة، مقتل أحد مواطنيها في مدينة الدار البيضاء بالمغرب، بعد تعرضه لـ”اعتداء من قبل مجموعة أشخاص أدى إلى وفاته”.

وقعت الجريمة بأحد الفنادق المغربية، والمواطن السعودي القتيل يدعى موسى مشحن العنزي.

وقالت وسائل إعلام سعودية، إن سبعة أشخاص اعتدوا بالضرب على المواطن السعودي بشكل عنيف تسببت في تدهور حالته الصحية حتى فارق الحياة.

وقال بيان صادر عن السفارة السعودية الرباط، إنها تلقت من الجهات المختصة المغربية نبأ تعرض مواطن سعودي إلى اعتداء من قبل مجموعة أشخاص أدى إلى وفاته، بعد عراكٍ دار بينهم، أثناء تواجد المواطن السعودي في مدينة الدار البيضاء المغربية.

وأضاف البيان: “حرصًا من حكومة المملكة العربية السعودية على المواطنين في الخارج، فإن السفارة تود التوضيح بأنها تابعت تفاصيل الحادث الأليم منذ وقوعه مع السلطات المغربية المختصة”

وتابع: “تبين بأن الفقيد قتل على أيدي مجموعة من حراس الأمن يعملون في الفندق الذي يقيم فيه المواطن السعودي بمدينة الدار البيضاء”.

وأكدت السفارة بأن القضية لاتزال قيد التحقيق في النيابة العامة المغربية، بعد إلقاء القبض على المعتدين لاستكمال مجريات التحقيق.

وشددت على أنها تتابع باهتمام بالغ مع الجهات المختصة في المغرب مجريات القضية، وأنها على ثقة تامة بالعدالة المغربية.

وأوضحت السفارة أنها تنسق حاليًا مع السلطات المغربية المختصة لنقل جثمان الفقيد إلى المملكة بعد استكمال الإجراءات اللازمة.

وبحسب البيان، تتقدم السفارة ومنسوبوها كافة إلى أسرة الفقيد بخالص العزاء والمواساة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

في سياق متصل، قال جدعان مفلح العنزي عم القتيل، إن المجني عليه ذهب إلى المغرب مرافقا لأحد أصدقائه المصابين بمرض السرطان لتلقي العلاج”، مشيرا إلى أن أصدقاء القتيل أبلغوه بمقتله بعد مشاجرة مع عدد من الأشخاص.

وأضاف أن السفارة السعودية بالمغرب تواصلت معهم، ووعدتهم بإنهاء إجراءات نقل جثمانه.

وطالب السلطات المغربية بـ”تكثيف التحقيقات لكشف ملابسات جريمة القتل ومعاقبة الضالعين في ارتكابها.

على الصعيد نفسه، أحال الأمن المغربي عدة أشخاص متهمين بالقضية يعلمون في المؤسسة الفندقية للسجن بأمر النيابة المختصة لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم ووضع اثنين منهم بسجن انفرادي.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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