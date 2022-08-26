الرئيسيةاقتصادانخفاض سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم السبت 27 أغسطس 2022
اقتصاد

انخفاض سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم السبت 27 أغسطس 2022

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
سعر الذهب في سلطنة عمان watanserb.com
سعر الذهب في سلطنة عمان
- Advertisement -

وطن- شهِد سعر الذهب في سلـطنة عمان، اليوم السبت 27 أغسطس 2022، انخفاضاً طفيفاً في مختلِف الأعيرة التي يتمُّ التعامل بها في السلطنة.

أسعار الذهب في سلطنة عمان اليوم

بلغ سعـر الذهــب عيار 24 بالريال العماني اليوم 21.54 ريالاً للجرام، ما يعادل 56.14 دولاراً.
بينما جاء سـعــر الذهــب عيار 22 عند 19.74 ريالاً للجرام، ما يعادل 51.47 دولاراً.

وبلغ سعــر الذهـب عيار 21 سعره بالريال العماني 18.85 ريالاً بما يعادل 49.13 دولاراً، فيما جاء عيار 18 عند 16.15 ريالاً، أي ما يعادل 42.11 دولاراً.

سعر الذهب في سلطنة عمان الجمعة 26 أغسطس 2022

وبلغ سـعر عيار 14 لأسعـار الـذهب في سلطنة عمان 12.56 ريالاً بما يعادل 32.75 دولاراً، بينما عيار 12 بلغ 10.77 ريالاً بما يعادل 28.07 دولاراً.

يأتي هذا فيما بلغت أسعار أوقية الذهب اليوم السبت 669.80 ريالاً بما يعادل 1,746 دولاراً، وسعـر الجنيه الذهب 150.76 ريالاً بما يعادل 393.02 دولاراً.
أما ســعـر كيلو الذهـب في سلطنة عمان اليوم، فقد بلغ 21,537 ريالاً بما يعادل 56,145 دولاراً. يُشار إلى أن هذه الأسعار تأتي وفق أحدث رصدٍ لأسعار الذهب في سلطنة عمان.

وشهِدت أسواق الذهب العالمية خلال النصف الثاني من (2022) خسائرَ حادّة خاصة مع بداية شهر يوليو، حيث واصلت أسعار الذهب انخفاضَها بالقرب من أدنى مستوى لها في تسعة أشهر، لتتداول بشكل متقلب عند مستويات ما بين 1730 إلى 1740 دولاراً للأونصة.

جاء ذلك تأثّراً بالارتفاعات القياسية للدولار الأمريكي، وتحرُّكات البنوك المركزية عالمياً، لتشديد سياستها النقدية ورفع أسعار الفائدة، وعلى رأسها (البنك الفيدرالي الأمريكي)، الذي تكثُر الرهانات بشأن قيامه بزيادة قريبة للفائدة بمقدار 75 نقطةَ أساسٍ للمرة الثانية على التوالي بهذا المعدل، والمرة الرابعة منذ بَدْء دورة التشديد.

وكانت عقود الذهب قد سجّلت تراجُعاً بلغ 2.2% خلال شهر يونيو، مع تحقيق خسائر بنحو 7.7% خلال الربع الثاني من هذا العام، وبنسبة 1.6% منذ بداية العام.
أما في النصف الأول من 2022 فقد سجّل الذهب ارتفاعاً بنسبة 0.6% فقط بحسب ما أظهرته بيانات مجلس الذهب العالمي.

 

المصدررصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً
الهدهد

سلطنة عمان .. ما مصير شخصين سقطا أثناء تسلق جبل بولاية سدح؟!

اقتصاد

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الجمعة 26 أغسطس 2022

الهدهد

تخريب مساجد وحرق مصاحف في ولاية “نزوى” بسلطنة عمان ومفاجأة حول هُوية الفاعلين! (شاهد)

اقتصاد

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الخميس 25 أغسطس 2022

الهدهد

مأساوي.. تفاصيل حادث حافلة المعتمرين العمانيين في السعودية

الهدهد

مشاهير سعوديون أمام قصر هيثم بن طارق.. شاهد ما فعلوه!

الهدهد

مشاهد خادشة من سلطنة عمان تفجر غضب المفتي أحمد الخليلي

اقتصاد

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الأربعاء 24 أغسطس 2022

الهدهد

العناية الإلهية تنقذ سائحاً من موت محقّق في ظفار بسلطنة عمان (فيديو)

الهدهد

انخفاض الأصول الأجنبية للبنك المركزي العماني إلى أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2020

الهدهد

فيديو احتراق طائرة عُمانية في الجو يشعل “تويتر” وتساؤلات عن مغزى انتشاره!

الهدهد

داعية عُماني يناشد بتسهيل اجراءات الزواج من أجنبيات ويثير غضب العُمانيات.. لماذا؟!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا