السودان.. سعر الدولار في السوق السوداء يبدأ رحلة صعود جديدة ويربك الأسواق!

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وطن – شهد سعر الدولار في السودان اليوم، الجمعة 25 أغسطس، داخل السوق الموازية (السوداء)، ارتفاعا جديدا بعد موجة الانخفاض التي شهدها خلال اليومين الماضيين.

سـعر الـدولار في السودان اليوم بالسوق السوداء

ومنذ بداية تعاملات الأسبوع المنصرم، تفاوتَ سـعر الدولار داخل السوق السوداء بين الارتفاع والهبوط، دون أن يرتفع بشكل كبير عن أسعار الأيام الماضية، حتى فاجأ الجميعَ مسجّلاً سعر 580 جنيهاً لكل دولار في تعاملات الثلاثاء، ليسجل الأربعاء تراجعاً عند سعر 577 جنيهاً، وفق ما أفاد به متعاملون داخل هذه السوق لـ”وطن“.

واليوم الجمعة، شهد سعر لدولار في السوق السوداء اتجاها تصاعديا من جديد، ليسجل 578 جنيها للشراء و585 جنيها للبيع.

سعر اليورو في السودان اليوم بالسوق السوداء

جاء سعر اليورو في السودان لدى السوق السوداء عند575 جنيهاً.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم بالسوق السوداء

الجنيه الإسترليني حقّق اليوم، سعر 670 جنيهاً في السوق السوداء بالسودان.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم بالسوق السوداء

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في السودان، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 150 جنيهاً.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم بالسوق السوداء

جاء سعر الدرهم الإماراتي في السوق السودانية السوداء بمستوى 160 جنيهاً.

سعر الريال القطري في السودان اليوم بالسوق السوداء

وجاء سعر الريال القطري داخل السوق السوداء بالسودان اليوم، عند 150 جنيهاً.

سعر الدينار البحريني في السودان اليوم بالسوق السوداء

بينما سجل سعر الدينار البحريني داخل السوق الموازية بالسودان إلى 1530 جنيهاً.

فيما بلغ متوسط سعره داخل بنوك السودان 1529.58.

وتحرص (وطن) على متابعة سعر الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، داخل السوق الموازية (السوداء) بالسودان، لحظةً بلحظة نقلاً عن متعاملين بهذه السوق، لنقل أحدث سعر لمتابعينا من السودان والسودانيين خارج بلادهم.

تدهوُر الاقتصاد

وتدهوَر اقتصاد السودان في أعقاب الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش “عبدالفتاح البرهان” في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، والتي تسبّبت في تعليق التمويل الدولي، كما انخفضت قيمة العملة السودانية إلى أكثر من الربع. ويعاني السودان أيضاً من شُحٍّ حادّ في العملة الصعبة.

ويعاني الاقتصاد السوداني من أزمات كبيرة بعد التدهور الذي طال جميع القطاعات بسبب الفساد الكبير الذي استشرى خلال فترة حكم عمر البشير التي استمرت منذ 1989 وحتى الإطاحة به في ثورة شعبية في أبريل 2019. وأثّرت تلك الأزمات على معظم الشرائح السكانية.

وشرع السودان خلال الفترة التي أعقبت سقوط البشير في الانفتاح نحو المجتمع الدولي بعد شطْب اسمه من قائمة الإرهاب، وحصوله على تعهدات بشطب جزء كبير من ديونه البالغة 66 مليار دولار، ووعود بمساعدات تُقدَّر بنحو 3 مليارات دولار، لكنّ المجتمع الدولي أوقف كل تلك التعهدات بعد التطورات السياسية الأخيرة.