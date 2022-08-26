أزمة دبلوماسية حادة تشتعل بين البلدين.. المغرب يستدعي سفيره من تونس!

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وطن – قررت المغرب، الجمعة، استدعاء سفيرها في تونس على خلفية استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية المغربية نشرته وكالة الأنباء الرسمية المغربية فإنه “بعد أن ضاعفت تونس مؤخرا من المواقف والتصرفات السلبية تجاه المملكة المغربية ومصالحها العليا، جاء موقفها في إطار منتدى التعاون الياباني الإفريقي (تيكاد) ليؤكد بشكل صارخ هذا التوجه العدائي”.

وأضاف البيان “أن تونس قررت، ضدا على رأي اليابان، وفي انتهاك لعملية الإعداد والقواعد المعمول بها، بشكل أحادي الجانب، دعوة الكيان الانفصالي(جبهة البوليساريو)، مبرزا أن الاستقبال الذي خصصه رئيس الدولة التونسية لزعيم الميليشيا الانفصالية يعد عملا خطيرا وغير مسبوق، يسيء بشكل عميق إلى مشاعر الشعب المغربي، وقواه الحية.

استدعاء السفير للتشاور

وتابع البيان: “أنه وأمام هذا الموقف العدائي، الذي يضر بالعلاقات الأخوية التي ربطت على الدوام بين البلدين، قررت المملكة المغربية عدم المشاركة في القمة الثامنة لقمة (تيكاد)، التي تنعقد بتونس يومي 27 و28 غشت الجاري، والاستدعاء الفوري لسفير صاحب الجلالة بتونس للتشاور”.

وشددت البيان على أن هذا القرار “لا يؤثر، بأي شكل من الأشكال، على الروابط القوية والمتينة القائمة بين الشعبين المغربي والتونسي، اللذين يجمعهما تاريخ ومصير مشتركين”.

قيس سعيد يستقبل زعيم البوليساريو

وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد استقبل زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، بشكل رسمي بمطار قرطاج الدولي.

وكانت جبهة “البوليساريو” قد أعلنت في وقت سابق، أن زعيمها، إبراهيم غالي، غادر اليوم الجمعة في اتجاه العاصمة تونس، من أجل المشاركة في قمة طوكيو للتنمية في إفريقيا “تيكاد 8” التي ستحتضنها دول تونس يومي 27 و 28 غشت الجاري.

تونس تحتضن قمة تيكاد

وأعلنت تونس عبر وزارة الخارجية في الأيام الأخيرة عن احتضان هذه القمة ووصفتها بأنها “أكبر اجتماع دولي تحتضنه تونس منذ الاستقلال بالنظر إلى حجم المشاركة الواسعة في هذا الحدث الهام”، حيث يُنتظر أن يشارك نحو 50 رئيس دولة وحكومة إفريقية إضافة لأعضاء من الحكومة اليابانية ورؤساء منظمات دولية وممثلي مؤسسات يابانية وإفريقية من القطاعين العام والخاص، وفق الخارجية التونسية.

وبحسب موقع “هيسبرس” المغربي، فإن حضور وفد جبهة البوليساريو جاء بضغط مارسته الجزائر وجنوب إفريقيا، حيث وضعتا “شرط التمثيلية” من أجل المشاركة في القمة التي تنعقد وسط إجراءات أمنية مشددة.