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4 نصائح عليك اتباعها قبل ركوب الطائرة لأول مرة..تعرف عليها

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
4 نصائح عليك اتباعها قبل ركوب الطائرة لأول مرة، تعرف عليها watanserb.com
حتى لو كانت حقيبتك تزن بضعة كيلوغرامات إضافية أكثر من الوزن المنصوص عليه، فسيتم فرض رسوم على الوزن الزائد
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وطن– يمكن أن يكون ركوب الطائرة لأول مرة تجربة مثيرة، تغمرك مشاعر عديدة كالحماس والقلق والخوف.

وفي هذا السياق، استعرض موقع “news18” نصائح مهمة يجب عليك اتباعها قبل ركوب الطائرة.

حقيبة السفر

كل شركة طيران لديها سياسة أمتعة صارمة.

يتم تحديد كل من حقائب اليد وحقائب الأمتعة بقياس وزن محدد من قبل شركة الطيران.

حتى لو كانت حقيبتك تزن بضعة كيلوغرامات إضافية أكثر من الوزن المنصوص عليه، فسيتم فرض رسوم على الوزن الزائد.

لذلك، كن حذرًا جدًا قبل أن تضع ملابس إضافية أو أشياء ثقيلة في حقيبتك.

الوثائق

من الضروري قبل ركوب الطائرة، التأكد من حمل وثائق على غرار تذاكر الطيران وبطاقة الهوية ورخصة القيادة وجواز السفر والشهادات الصحية.

ويمكن ان يؤدي نسيان مثل هذه الوثائق إلى وقوعك في مشكلة وقد يتم منعك من ركوب الطائرة.

ولهذا، ينصح دائما بحمل النسخة أصلية من المستندات ونسخ أخرى منها.

الحضور قبل موعد إقلاع الطائرة بساعتين

لا تغادر منزلك في اللحظة الأخيرة قبل رحلتك. بمجرد دخولك مبنى المطار، يتعين عليك الخضوع لعملية أمنية صارمة بداية من إيداع حقيبة الأمتعة في المنضدة، والحصول على بطاقة الصعود إلى الطائرة، إلى وضع الحقائب المحمولة تحت الماسح الضوئي، والعثور على البوابة التي ستغادر منها الرحلة.

نظرًا لأن اتباع هذه الخطوات سيستغرق منك وقتًا طويلاً، يوصى بشدة أن تصل إلى المطار قبل ساعتين على الأقل من موعد صعودك إلى الطائرة.

ملابس مريحة

من القواعد التي ينصح بإتباعها قبل الرحلة هي ارتداء ملابس مريحة وفضفاضة وتسمح بمرور الهواء أثناء الرحلة.

وإذا كانت لديك رحلة طويلة، من الضروري تجنب بنطلون جينز ضيق.

المصدرموقع "news18"، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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