هل تستهدف إسرائيل زوار السيدة زينب في دمشق بقصف صاروخي؟

وطن – مهد مركز “ألما” الإسرائيلي المهتم بالدراسات الجيوسياسية والتعليم، لاحتمال استهداف إسرائيل لزوار السيدة زينب، بالقول إن الزوار الإيرانيين الآتين من العراق لزيارة المقام ينقلون ضمن الباصات التي يستقلونها معدات لمشروع الدقة الصاروخية وأجزاء من طائرات بدون طيار. مما اعتبره مراقبون تمهيداً لاستهداف الزوار.

وقال المركز في تغريدة له على حسابه في “تويتر” رصدتها (وطن): “يحتمل أن يكون نشطاء فيلق القدس الفنيون ذوو الخبرة في الطائرات المسيرة الانتحارية من طراز (مهاجر 4 وأبابيل 3) قد وصلوا من مطار دمشق إلى القاعدة العسكرية في حماة.. حيث يتم تخزين طائرات مسيرة من هذا النوع”.

وللمليشيات الإيرانية العديد من مستودعات الأسلحة الإيرانية في ريف حماة كما في “جبل عين الزرقا” الواقع غرب السلمية بحوالي 5 كم. و أيضا جبلَي “الأطوز والخضراء” شمال غرب السلمية, مع مستودعات “أبو طويقية” شمال غرب السلمية بحوالي 10 كم”.

Yesterday night (August 23), a military compound of the Shiite Fatemiyoun militia operating under the #Iranian Revolutionary Guards was attacked by the US Military. In the complex there are, among other things, military warehouses of the militia. #Syria pic.twitter.com/LqDhZeO205

