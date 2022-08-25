الخميس, أغسطس 25, 2022
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تقارير

ملك المغرب لم يكن سكرانا.. فيديو آخر رفقة زوجته كشف الحقيقة (شاهد)

باسل النجار
كتب باسل النجار
محمد السادس watanserb.com
ملك المغرب محمد السادس
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وطن – اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب والوطن العربي، بمقطع فيديو قصير لا تتخطى مدته الخمس ثوان، لملك المغرب محمد السادس، وزعم ناشروه أن يظهر العاهل المغربي “مخمورا يترنح” في باريس.

فيديو آخر لملك المغرب يكشف حقيقة ظهوره مخمورا

وتسبب هذا الفيديو من الأمس، في حالة جدل وانقسام كبير بين النشطاء، الذين اعتبر بعضهم أن ملك المغرب في “حالة سكر”، وآخرون نفوا ذلك وقالوا إنه ظهر بهذا الوضع بسبب تعثره أثناء السير.

الصحفي والإعلامي المغربي الشهير محمد واموسي، نشر فيديو آخر لمحمد السادس، وقال إن هذا المقطع يؤكد براءة الملك من التهم التي تروج لها الحسابات المشبوهة، حسب وصفه.

ويظهر المقطع الذي نشره “واموسي” عبر حسابه بتويتر وصُور داخل محل تجاري، الملك محمد السادس رفقة زوجته.

وتابع أن الفيديو يظهر ملك المغرب “وهو يتمشى بنفس الطريقة (المترنحة) التي ظهر عليها في الفيديو الذي تُروج له الحسابات الجزائرية المشبوهة.”

سبب ظهور ملك المغرب يترنح

كما أوضح الصحفي المغربي البارز أن سبب هذه المشية التي ظهر عليها الملك محمد السادس، هو الوضع الصحي له.

حيث خضع عاهل المغرب لعمليتين جراحيتين في القلب، الأولى بباريس عام 2018.

والثانية في مصحة القصر الملكي بالرباط عام 2020، ولفت “واموسي” إلى أنه كان من مضاعفات هذه العمليات اضطرابات في المشي، ولا زال حتى اليوم يتعالج منها ويتناول الأدوية.

ولاقى المقطع الذي نشره الإعلامي المغربي تفاعلا واسعا من قبل النشطاء، الذين أكدوا على ثقتهم بملكهم.

وفي هذا السياق كتب ناشط: “لا داعي للتبرير نحن نثق في ملكنا دائما وأبدا.”

وتابع: “ونحن نعلم من وراء هذه الأخبار الزائفة.. وسببها أن خطاب جلالته أوجعهم وأوجعهم جدا أيضا.. اللهم احفظ بلدنا المغرب من كل مكروه ودمر كل من أراد بنا شرا وسوء وأنت خير الحافظين.”

ودافع “أبو زهير بو بكر” عن العاهل المغربي بقوله:”ملكنا محمد السادس نصره الله خط أحمر.”

فيديو ملك المغرب الذي أحدث ضجة

وكانت صفحات بمواقع التواصل نشرت هذا المقطع لملك المغرب في فرنسا معلقين عليه بالقول إنه “يظهره في حالة سكر”، وتم الترويج لهذا المقطع بشدة عبر الصحف الجزائرية.

وخرج سفيان البحري، الذي يعرف نفسه على أنه مدير صفحات ملك المغرب بمنصات السوشيال، ليكذب هذا الفيديو المتداول ويؤكد أنه تم تصويره منذ سنوات.

 

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ووصف “البحري” تداول المقطع تحت هذه الصيغة والاتهامات أنه “محاولة بائسة” ممن وصفهم “بالانفصاليين ومعهم جزائريين لتشويه صورة العاهل المغربي”.

ويشار إلى أن ملك المغرب محمد السادس، يبلغ من العمر 59 عاما حيث أنه من مواليد أغسطس 1963.

صعد إلى عرش المملكة عام 1999 خلفًا لوالده الملك الحسن الثاني بعد وفاته.

ومحمد السادس هو الملك الثالث والعشرون للمغرب، ويعاني أوضاعا صحية حرجة هذه الأيام وخضع مؤخرا لعمليات جديدة بقلبه.

وكانت تقارير أجنبية أثارت الجدل حول طبيعة وضعه الصحي، وما يثيره ذلك من قلق داخل أوساط العائلة الحاكمة بشأن خلافة الملك وأمور الحكم.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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