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مقاطع رقص سيدات وسط الرجال تثير جدلا في المملكة.. بين السماح للأجنبيات وطرد السعوديات

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
رقص أجنبيات في السعودية watanserb.com
رقص أجنبيات في السعودية
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وطن- انتشرت مقاطع فيديو، على موقع تويتر، تُظهر أجنبيات وهن يرقصن مع رجال في المملكة العربية السعودية دون التعرض لهن.

تداول هذه المقاطع، جاء بعد ساعات قليلة من انتشار مقطع فيديو لرجل يطرد فتاة رقصت أمام رجال يعزفون على منصة.

أثيرت حالة من الجدل، بعدما سُمح لهذه السيدة بالتواجد، مقابل طرد السيدة المنتقبة عندما همّت بالرقص بين جمع من الرجال.

وقال “بن تميم”: “الموضوع مو فكرة اجنبيه و سعوديه بقدر ماهو تلك الرمزيه التي وضعت في ان العباءة وتغطيه الرأس هي رمز للحشمة و الستر والطهارة لتصبح مع الوقت عائق في ممارسة الحياة بشكل طبيعي واي تصرف منك هو اساءة لهذا الخرقة السوداء.. لهذا نفس الرجل الرافض لتواجد المرأة سيقبل تواجد سيدة بدون عباءة”.

وكتبت “Sooma”: “مازلت مقتنعة ان المسألة عنصرية بحته ضد السعودية”.

وغرد أحد النشطاء: “اكثر الرقص والغناء في الحفلات والاعراس عند النساء والا مايصير فرح ورقص الا لازم تهزها امام الرجال”.

فيديو مثير لرقص سعودية بالنقاب وسط الرجال وتصرّف لافت من أحدهم!

وكتبت فاتيما: “بالعكس الحفل الأول حفل أجانب ومخصوص لهم ، ولكن الثانيه واضح حفل عام ومفروض تكون فيه محتشمه على الأقل تحترم العباية اللي لابستها مو مكان عشان ترقص وتستعرض فيه وهي مرأه كبيرة ومتحفظه بمبادئ وقيم المجتمع كيف ترضى على نفسها لا وعاد العالم تصورها !! تصرفها خاطئ “.

وضجت الساعات الماضية، بانتشار مقطع فيديو، يوثّق سيدة سعودية وهي تدخل للمشاركة في عرضة بين الرجال، وتبدأ في الرقص خلال الحفل الذي أقيم في منطقة حائل.

وأظهر الفيديو، سيدة ترتدي نقابا بالزي الأسود، وهي ترقص بين الرجال، وتبين أن شخصا من منظمي العرضة قد وجهها بالمغادرة، فاستجابت له.

وزادت في الفترة الأخيرة، وقائع الرقص “المستغربة” على السعودية، في ظل ما تنفذه السلطات من سياسات يراها البعض أنها انفتاح يقود ولي العهد والحاكم الفعلي للمملكة محمد بن سلمان، لكنها ممارسات هزت هيبة السعودية بشكل كبير.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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