محاضرة داعية سلفي مصري في تونس تثير ضجة.. تحقيق عاجل وغضب عارم

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وطن- أثيرت حالة من الجدل في تونس، على خلفية إلقاء الداعية المصري والقيادي في حزب النور السلفي شريف طه محاضرة بمدينة المنستير الساحلية.

وألقى طه محاضرة في قصر العلوم التابع لوزارة التعليم العالي في تونس تحت عنوان ”طفلي لا يحفظ.

نُظمت الفعالية التعليمية في مركز “العلم والعمل بتونس“، لمدة ثلاثة أيام، ويشرف عليها الداعية السلفي شريف طه يونس.

والمركز المذكور كما يقدم نفسه، على أنه مركز تعليمي تدريبي يعمل في مجالات البناء الإنساني والتزكية والتعليم، ومتحصل على رخصة لبرامج ودورات من هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي ومكتب تنظيم الإعلام بوزارة الثقافة والشباب بالإمارات.

أثارت تلك المحاضرة، انتقادات حادة من أطراف تونسية عدة رأت بمحاضرته مساسا بمدنية الدولة.

أثار تقديم الداعية المصري والعضو القيادي في #حزب_النور السلفي #شريف_طه، محاضرة يوم السبت الماضي في قصر العلوم بالمنستير شرق #تونس، أثار موجة انتقادات واسعة من قبل مؤسسات مجتمع مدني ونشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي. — حفريات (@Hafryat_News) August 23, 2022

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التونسية، في بيان، إنها فتحت تحقيقا بخصوص المحاضرة التي ألقاها أحد الدعاة في مقر قصر العلوم بالمنستير، الذي يخضع لإشراف الوزارة.

وأضافت: “تبعا لما تم تداوله بوسائل الإعلام وعلى صفحات التواصل الإجتماعي حول النشاط الذي تم تنظيمه بقصر اللعلوم بالمنستير بالتعاون مع جمعية يوم 20 أغسطس 2022، يهم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن تُعلم الرأي العام أنها بصدد القيام بتحقيق في الموضوع لاتخاذ الإجراءات اللازمة”.

في السياق، ندد المرصد التونسي للدفاع عن مدنية الدولة، بمحاضرة الداعية المصري، وقال إن “عودة الدعاة إلى تونس لا تنبئ بخير”.

وذكر بيان للمرصد، أنه علم بكامل الاستغراب بدعوة الداعية المصري شريف طه يونس، وأن المرصد يندد بشدة بذلك.

وتساءل المرصد، عما إذا كانت ”السلطات الإدارية والأمنية وخاصة منها وزارة التعليم العالي قد سمحت بهذه التظاهرة أم أنها بمبادرة شخصية من مدير قصر العلوم المعروف بانتمائه السياسي“.

بيان المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة

بيان قصر العلوم بالمنستير pic.twitter.com/860Je8X7r8 — Mlayhi Ghassen (@MlayhiG) August 23, 2022

وطالب المرصد الرئيس التونسي قيس سعيد بوضع حد لنشاط الجمعيات التي قال إنها إرهابية”.

ودعا إلى إغلاق مقر جمعية العلماء المسلمين والذي قال إنه معروف بوكر القرضاوي والمُصنّف إرهابيا في العديد من دول العالم.

وأكد أن “كل ما يتنافى مع مبدأ مدنية الدولة ومع بثّ الفكر التقدمي الحداثي هو عمل من شأنه أن يزيد في تأخّر المجتمع وفي دفعه إلى العنف والإرهاب”، وفق البيان.

وشدد على أنه “عمل لا يستجيب لتطلعات الشعب التونسي ولا للمسار التاريخي الطبيعي الذي يُفترض أن يكون الركيزة الأساسية لسياسة الدولة”.

حالة الغضب من محاضرة الداعية السلفي انتقلت إلى مواقع التواصل الاجتماعي، فقالت “Nayma Chermiti”: “الداعية المصري المتطرف شريف طه عمل محاضرة في المنستير ، عودة الدعاة إلى تونس ضرب لمدنية الدولة و عودة الى بث الخطاب الرجعي السلفي”.