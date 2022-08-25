ليست ميسم الربيعي.. كشف هوية الحسناء العراقية التي ظهرت بجانب راغب علامة وتغزلت به بجرأة! (فيديو)

- Advertisement -

وطن– تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو منسوب لميسم الربيعي، زوجة السفير العراقي في الأردن، مع الفنان اللبناني راغب علامة، ظهرت خلاله بدون حجاب. وهي تتغزل بالفنان اللبناني.

سفيرة السلام!

ولكن، تبين أن السيدة الظاهرة في الفيديو ليست ميسم الربيعي، زوجة السفير بل سيّدة عراقيّة تدعى إيناس النداوي.

وتعرف إيناس النداوي عن نفسها عبر حسابها على إنستغرام، أنها سفيرة السلام والنوايا الحسنة. و رئيسة اللجنة الإعلامية في مركز الجودة السعودي. وعضو في الهلال الأحمر الإماراتي.

واستنكرت إيناس الندواي، استخدام الفيديو في الهجوم على راغب علامة.

وصلة غزل جريئة

وتقول إيناس بالفيديو المنسوب لميسم الربيعي: ” شوفو مين ويانا اليوم”. ليرد الفنان اللبناني: “أنا”. لتبدأ إيناس وصلة غزل قالة: “كامل الجمال، كامل الأناقة، كامل الحضور، سوبر ستار بمعنى الكلمة. حياتي نورت”.

ورد راغب علامة على غزل إيناس بالقول: “حبيبتي.. عيوني”.

وتبين أن النداوي نشرت هذا المقطع الذي جمعها براغب علامة، في يناير 2020

وأثار الفيديو في حين انتشاره الجدل بين الناشطين، فمنهم من أكد أن من ظهرت مع راغب علامة ليست ميسم الربيعي، بينما تداوله آخرون على أنها هي. كما أن موقع قناة “العربية”، ذكر أن السيدة التي ظهرت بالفيديو، هي زوجة السفير حيدر العذاري.

راغب علامة يرد بآية قرآنية

وكانت صور نشرها راغب علامة رفقةَ ميسم الربيعي في منزل زوجها السفير بالأردن، أحدثت موجة غضب واسعة بين العراقيين، الذين وصفوها بغير اللائقة والمسيئة للدبلوماسية العراقية، ما استدعى تدّخل الحكومة بعد الضجة واستدعاء حيدر العذاري.

وشارك “علامة” عبر حسابه الرسمي بتويتر، رسالة سبق أن وجهها للعراقيين عبر قناة “الشرقية نيوز”.

الله سبحانه وتعالى ذمّ الظلم الظالمين في مواقع عدة في القرآن الكريم كقوله تعالى:

《لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار》صدق الله العظيم pic.twitter.com/DwKHdOQmuu — RaghebAlama (@raghebalama) August 23, 2022

وأكد الفنان اللبناني في حديثه، “أنه تريُطه علاقة عائلية قديمة مع السفير حيدر العذاري وأسرته”.

موضحاً: “خصوصاً أنه سفير دولة مثل العراق، بلد الكرم والذوق والفن والمحبة والثقافة، وليس بلد التزمت والتعصب”، حسب وصفه.

وزاد راغب علامة على تصريحاته تلك، اليوم، فإفادة جديدة على تويتر حيث شارك المقطع الخاص بتصريحاته تلك وعلق بقوله: “الله سبحانه وتعالى ذمّ الظلم الظالمين في مواقع عدة في القرآن الكريم”.

وذهب “علامة” للدفاع عن موقفه وموقف ميسم الربيعي، والصور التي أظهرتهما بأوضاع عرّضتْهما للانتقاد، عبر الاستشهاد بآية قرآنية عن الظلم من سورة إبراهيم، الآية (42): “ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخّرهم ليوم تشخص فيه الأبصار”.