كوشنر والمغرب.. صهر ترامب يكشف لأول مرة أسرار لقائه مع الملك المغربي

وطن – نشر جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وصهره، كتابه الجديد تحت عنوان “كسر التاريخ: مذكرات البيت الأبيض”، المؤلف من 500 صفحة.

وقد نشرت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر تشيد بـ”نجاح” كتاب زوجها الجديد.

قائلة إنه “الأكثر مبيعا على موقع أمازون”، معبرة عن امتنانها للأمريكيين المتحمسين لقراءته.

Breaking History is the No. 1 bestseller on Amazon!

Grateful that Americans are excited to read @jaredkushner thrilling memoir of life in the Trump White House.https://t.co/4LzRNDpdUw

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) August 22, 2022