قُبلة شيرين عبدالوهاب لطبيبها تهز مشاعره وتستفز والد حسام حبيب! (شاهد)

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وطن– هاجم حسين حبيب، والد المطرب المصري حسام حبيب، طليقة ابنه الفنانة شيرين عبدالوهاب، بسبب تقبيلها يد طبيبها المعالج على مسرح قرطاج الدولي.

الطبيب هو الداء!

وكتب حسين حبيب في منشور عبر صفحته على “فيسبوك”: “امتا المريض يبوس ايد الطبيب.. ساعات الطبيب يبقى هو الداء”.

وفي ذات السياق، علق نبيل عبد المقصود، أستاذ علاج السموم والإدمان بكلية طب القصر العيني، وطبيب شيرين، على قيامها بتقبيل يده.

وقال نبيل عبدالمقصود خلال استضافته في برنامج “صالة التحرير”، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر قناة “صدى البلد”: “القوى الناعمة المصرية تتمثل في الطرب الأصيل الذي نصدره للعالم. وهذا ما لمسته خلال تواجدي في المهرجان”.

يا روحي انتي 😭 شيرين قالت انها كانت ميتة 😭😭 الله يموت اللي بيفكر مجرد تفكير انه يإذيكي لو حتى بحرف 👊🤲#شيرين_عبدالوهاب #شيرين_في_قرطاج pic.twitter.com/JfywN50mLF — محمد اليوسف (@mohammad_syrien) August 20, 2022

وتابع طبيب الفنانة: “شيرين بذلت مجهودا غير عادي، واستمرت في الغناء ساعتين متواصلتين تقريبا”.

هزت مشاعري

وحول شعوره حين قامت شيرين بتقديمه للجمهور في الحفل، قال عبدالمقصود: “كنت قاعد في الصف الأول. ولما سألت عليا وحيتني سلمت عليها، لكن التصرف التلقائي اللي عملته فوجئت بيه وهز مشاعري”.

وأكد عبدالمقصود أن الطبيب لا ينتظر التقدير أو الشكر من المريض. مردفاً: “كل تقديرنا وسعادتنا في رؤية الفرحة في عيون المريض. لكن تصرف شيرين ورد فعل الجمهور أشعرني بسعادة غامرة”.

وأشار طبيب شيرين إلى أن حالتها النفسية، جعلتها تتخذ قراراً بعدم الخروج نهائياً، أو التواصل والتحدث مع الآخرين. وهو الأمر الذي أثّر سلباً على صحتها بشكل واضح.

قبلة الحياة

وتابع: “شيرين كانت بحاجة إلى رعاية، وأن يعطيها أحد طاقة إيجابية تخرجها من حالتها. ويساعدها أن تقف على قدميها مرة أخرى”.

وأردف طبيب شيرين: “دوري معها كان يرتكز على دعمها والوقوف بجانبها، وإعطائها طاقة إيجابية. وهي راجعة وبقوة، ومهرجان قرطاج أعطاها قبلة الحياة”.

وزن شيرين

وأكد عبدالمقصود، أن شيرين عبدالوهاب تواصلت معه وطلبت مساعدته طبياً وصحياً. وأنه مارسَ دورَه كطبيب، ووضع لها الأسس السليمة؛ لكي تعود لحالتها الصحية والذهنية وبكامل طاقتها الإيجابية.

وحول وزن شيرين الزائد، أوضح عبدالمقصود أن السبب يعود لسلوك طبيعي راجع للإفراط في تناول الطعام للهروب من الأزمات. مؤكداً أن الفنانة ما تزال تسير على خطوات للعلاج .