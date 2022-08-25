فيديو لمداهمة الأمن المغربي لمنزل بسبب صوت القرآن بعد التطبيع يشعل مواقع التواصل!

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وطن– ضجت مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة في الجزائر بتداول مقطع فيديو يوثق مداهمة قوات الأمن لمنزل رجل مسن في المغرب كان يستمع للقرآن الكريم بصوت مرتفع.

ووفقا لما هو متداول، فقد زعم ناشروا الفيديو أنه ملتقط حديثا بعد توقيع المغرب وإسرائيل اتفاقيات تعاون في المجالات الأمنية والاقتصادية والثقافية.

وبحسب الفيديو الذي رصدته “وطن”، يصور الفيديو ما يبدو أنها مداهمة لمنزل رجل مسن ويسمع صوت عال لتلاوة القرآن في أركان المكان.

وأرفق ناشروا الفيديو نصا يزعم أن الشرطة تداهم منزل شيخ كبير بسبب صوت القرآن، مشيرين إلى أن المداهمة سببها “التنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني في المغرب”.

يحدث في المغرب🇲🇦 المحتل..

التنسيق الامني معا الكيان الصهيوني🇮🇱 بدأ يجني ثماره في المغرب🇲🇦

الشرطة في المغرب 🇲🇦🚓رفقة الصهاينة تداهم منزل المغاربة المسلمين😯المبلغ عنهم😯 بسبب صوت القرآن😥😥 لا حولا ولا قوة إلا بالله.

هزلت..

وعليه الجهاد في ارض الاسلام#التطبيع_خيانة #الريسوني pic.twitter.com/RdohsMNpFg — KADIDO (@Kadido213) August 22, 2022

فيديو قديم

وبالبحث، اتضح أن الفيديو المتداول قديم، ولا يمت بصلة إلى كل ذلك، حيث أرشد التفتيش إلى النسخة الأصلية للفيديو، منشورة على موقع يوتيوب بتاريخ 30 مارس 2020.

وجاء إجراء إزالة مكبرات الصوت حينها على خلفية شكوى من جيران الرجل المسن.

وتضمن الفيديو مداهمات عدة في مدينة وجدة المغربية لتطبيق إجراءات الحجر الصحي للحد من انتشار كورونا.

تطور العلاقات المغربية-الإسرائيلية

وجاء انتشار هذا المقطع على خلفية استقبال المغرب خلال الأسابيع الماضية العديد من الوزراء والمسؤولين الإسرائيليين كان آخرهم المفوض العام للشرطة الإسرائيلية، ووقع البلدان عدة اتفاقيات تعاون في المجالات الأمنية والاقتصادية والثقافية.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقات في سياق تكثيف البلدين تعاونهما منذ استئناف علاقاتهما الدبلوماسية أواخر العام 2020 بموجب اتفاق ثلاثي نص أيضا على اعتراف الولايات المتحدة بسيادة الرباط على الصحراء الغربية، المتنازع عليها مع جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر.

وفي أواخر شهر يوليو 2022 أجرى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، زيارة إلى المغرب، تضمنت خصوصا محادثات حول إقامة مشاريع في الصناعات الدفاعية، والتعاون العسكري والاستخباراتي.

يشار إلى أنه في إطار العلاقات المتوترة جدا بين البلدين، خاصة عقب سحب الجزائر سفيرها من المغرب في يوليو/تموز من العام الماضي، زادت حدة نشر مثل هذه الاتهامات بين ناشطي البلدين على مواقع التواصل الاجتماعي.

الجزائر تستدعي سفيرها من المغرب

وبدأت الأزمة الجديدة بين البلدين خلال أعمال اجتماع حركة عدم الانحياز الذي عقد عن بعد يومي 13 و14 يوليو/تموز 2021، حيث أثار وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة قضية الصحراء الغربية، الإقليم المتنازع عليه بين المغرب وجبهة بوليساريو التي تطالب بالاستقلال.

في المقابل، استنكر المغرب من خلال سفيره في الأمم المتحدة عمر هلال في مذكرة وزعها على أعضاء منظمة عدم الانحياز، إثارة قضية الصحراء الغربية في الاجتماع، ثم أثار من جهته موضوع “حق تقرير المصير لشعب القبائل” معلنا لأول مرة دعمه “حركة استقلال منطقة القبائل” ومقرها باريس وهي مصنفة في الجزائر كمنظمة إرهابية.

📌 بيان وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج pic.twitter.com/NTCOn2iiPp — وزارة الشؤون الخارجية| MFA-Algeria (@Algeria_MFA) July 18, 2021

ويسيطر المغرب على نحو 80 بالمئة من المنطقة الصحراوية الشاسعة والثرية بالفوسفات والموارد البحرية، ويقترح منحها حكما ذاتيا تحت سيادته. أما بوليساريو التي أعلنت عام 1976 قيام “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”، فتطالب بتنظيم استفتاء لتقرير المصير أقرته الأمم المتحدة تزامنا مع إبرام وقف لإطلاق النار بين طرفي النزاع عام 1991.