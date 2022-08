صحفي بريطاني صُدم بعد تعقب حاسوبه المسروق.. ما علاقة الجزائر؟

وطن – أثار الصحفي البريطاني بصحيفة “ديلي تيليغراف” البريطانية إيد كانلينغ، الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد أن أعلن عبر حسابه الشخصي بتويتر أنه تمت سرقة حاسوبه المحمول ” ماك بوك ” من حانة في لندن.

لكن المثير للجدل في هذه الحادثة، بحسب الصحفي، ليس السرقة في حدّ ذاتها، إذ إنه وبعد أن قام هذا الصحفي البريطاني بتعقب حاسوبه المحمول، اتضح أنه موجود في الجزائر العاصمة.

This morning Ed’s MacBook has made its way a few miles east, to something google aptly calls Polytech BS pic.twitter.com/ew5aCTYidg

— Ed Cumming (@edcumming) August 24, 2022