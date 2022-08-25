الخميس, أغسطس 25, 2022
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الهدهد

صحفي بريطاني صُدم بعد تعقب حاسوبه المسروق.. ما علاقة الجزائر؟

باسل النجار
كتب باسل النجار
watanserb.com
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وطن – أثار الصحفي البريطاني بصحيفة “ديلي تيليغراف” البريطانية إيد كانلينغ، الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد أن أعلن عبر حسابه الشخصي بتويتر أنه تمت سرقة حاسوبه المحمول ” ماك بوك ” من حانة في لندن.

حاسوب مسروق من صحفي بريطاني يظهر في الجزائر

لكن المثير للجدل في هذه الحادثة، بحسب الصحفي، ليس السرقة في حدّ ذاتها، إذ إنه وبعد أن قام هذا الصحفي البريطاني بتعقب حاسوبه المحمول، اتضح أنه موجود في الجزائر العاصمة.

وبالعودة إلى تفاصيل هذه الحادثة، كان الصحفي البريطاني قد أعلن عبر حسابه على منصة تويتر، عن ســرقة حاسوبه المحمول من حقيبته يوم، الأربعاء، الماضي في لندن.

لكن بعد تعقبه عبر خاصية ” اعثر عليّ” التي توفرها ” آبل ” تمكن هذا الصحفي من تتبع جهازه على المباشر لما يزيد عن 48 ساعة، ليتضح أن جهازه استقر في الجزائر العاصمة.

إلى ذلك فقد أوضح الصحفي في تقرير نشره على الصحيفة البريطانية “ديلي تيليغراف”، أنه يوم الأربعاء الماضي، عندما كان أحد زملائه يغادر حانة وسط لندن، سُرق جهاز” ماك بوك ” الخاص به من حقيبته.

تفاعل على مواقع التواصل

وأكّد الصّحفي أن ميزة ” اعثر عليّ “، التي تملكها أجهزة ” آبل ” والتي تسمح لها بتعقب منتجاتها، سمحت له بمتابعة جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به في مغامراته اللاحقة.

يُشار في هذا السياق إلى أن هذه الميزة لا تُوفر موقعًا مباشرًا، ولكنها على العكس من ذلك تُوفر تحديثات عند اتصاله بأجهزة ” آبل ” الأخرى عبر خاصية البلوتوث.

إلى ذلك، فقد أكد الصحفي البريطاني أنه وعلى مدار الأيام الماضية، كان يراقب تقدم جهاز ” ماك بوك ” الخاص به.

مشيرا عبر تغريداته على منصة تويتر، أن المحطة الأخيرة كانت الجزائر العاصمة وبالتحديد شارع “الفرير بوادو، بئر مراد الرايس” حيث استقر حاسوبه المحمول فيها.

المصدرديلي تيليغراف + تويتر
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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