شاكيرا.. تسريب صور تكشف ملامحها الحزينة بعد خيانة بيكيه وقرار نهائي منها!

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وطن– رصدت عدسات المصورين، المغنية الكولومبية شاكيرا، وهي تتنزه مع ولديها ميلان (9 سنوات) وساشا (7 سنوات)، وكلبهما في منتزه وسط الطبيعة.

ملامح الحزن على وجه شاكيرا

وبدت ملامح الحزن واضحة على وجه شاكيرا، وهي تعانق ولديها. مرتديةً فستانا ورديا وثوبا مزينا بالورود. بينما كان أطفالها يرتدون ملابس رياضية.

وذكرت تقارير إعلامية أن شاكيرا غاضبة جداً، لأن حبيبها السابق جيرارد بيكيه، أخل باتفاقهما حول إبقاء علاقته الجديدة سرية لمدة عام على الأقل.

وكشف المصور الذي اعتاد تصوير شاكيرا منذ 12 عاماً حول العالم، أنه ذهب إلى منزلها بعد يوم واحد من ظهور صور بيكيه وعشيقته الجديدة.

قرار شاكيرا

وقال مصور شاكيرا، جوردي مارتن إن المغنية بدت حزينة جداً كما لم يرها من قبل.

وتابع: “يمكن أن ينفصل شخصان وتجري الأمور بسلاسة دون أن يحدث أي ضرر على الإطلاق. لكن جيرار يتصرف بشكل سيئ ويسبب الضرر”.

وأشار إلى أن شاكيرا طلبت عدم الرد على أي أسئلة تتعلق بولديها. مؤكداً أنه شجعها على السعي والعمل على الخروج من تلك الحالة.

وذكرت صحيفة “الكوفيدنسال” الإسبانية أن شاكيرا أخذت قراراً بالاستمرار في حياتها، وأنه لن هناك عودة إلى بيكيه أبداً.

عشيقة بيكيه الجديدة

ونشرت مجلة “hola” الإسبانية، صوراً حصريةً، لبيكيه وعشيقته الجديدة كلارا شيا مارتي، طالبة العلاقات العامة، البالغة من العمر 23 عاماً.

وكانت انتشرت صور، أشعلت قلب شاكيــرا، ظهر فيها بيكيه وهو يقبّل “حبه الجديد”، طالبة العلاقات العامة، خلال مهرجان Summerfest Cerdanya في كتالونيا.

ونشرت المجلة صور بيكيه وعشيقته، أثناء حضورهما حفل زفاف أحد أفضل أصدقاء بيكيه، “ألبرت بيدريت”، حيث بدت “كلارا” مبتسمةً، فيما لا يخفي بيكيه أنه واقع في حبّها.

ووصل بيكيه وعشيقته إلى الحفل، وهما يمسكان بأيدي بعضهما البعض، ويتشاركان الابتسامات.

فصل يصعب إغلاقه

على الرغم من السعادة الواضحة لبيكيه، ما يزال لدى لاعب كرة القدم فصل صعب ليغلقه، في انفصاله عن شاكيرا.

قبل بضعة أسابيع، أصبح معروفًا أن بيكيه سيحاول التوصل إلى اتفاق بشأن حضانة أطفالهما.

ومع ذلك، يبدو أن المفاوضات لم تؤتِ ثمارها، وأن المغنية ولاعب كرة القدم سيواجِهان بعضهما البعض في المحكمة.