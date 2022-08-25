دراسة: مشاركة الذكريات مع الأطفال يحسن من صحتهم العقلية

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وطن-ماذا لو كان بإمكانك تحسين الصحة العقلية لأطفالك فقط من خلال مشاركة ذكرياتك معهم؟ في هذا السياق، كشفت دراسة جديدة نُشرت في مجلة “Journal of Research in Personality“، أن مشاركة ذكرياتك مع طفلك من شأنه أن يمنع ظهور مشاكل الاكتئاب لديه. لكن كيف يكون ذلك؟

وبحسب مجلة “فيمينا” الفرنسية، فإن مشاركة الذكريات مع الأطفال يحسن الصحة العقلية للأطفال.

في حين أنه من الممل في بعض الأحيان سماع ذكريات عائلتك، إلا أن الاستماع إليها قد يكون جيدًا لصحتنا العقلية. وهذا ما خلصت إليه دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة أوتاغو بنيوزيلندا، نُشرت في مجلة Reserach in Personality وتم بثها على موقع Science Direct قبل بضعة أيام، وفقا لما ترجمته “وطن“.

فيما يلي حيثيات الدراسة:

للوصول إلى هذا الاستنتاج، تابع العلماء 115 أمّا مع أطفالهن الذين تتراوح أعمارهم بين سنة وثلاث سنوات لعدة سنوات. ولقد تم تشكيل مجموعتين من الأمهات. تم تشجيع النساء من المجموعة الأولى على استخدام تقنية “تدخل الذكريات” والتي تتمثل في مشاركة ذكريات طفولتهن مع أطفالهن، بينما لم تقم النساء في المجموعة الثانية بتغيير أي شيء في عاداتهن.

والنتيجة كانت كاللآتي: بعد عقدين، أصبح أطفال المجموعة الثانية في مرحلة البلوغ، يعانون من مشاكل نفسية أكثر من المجموعة الأولى.

فوائد مشاركة ذكريات العائلة مع الطفل

عندما بلغ الأطفال في المجموعتين سن الـ21 عامًا، قام الباحثون بهذا التقييم وتوصلوا إلى هذا الاستنتاج. ووفقًا لتحليلاتهم، فإن الأشخاص الذين استفادوا من تقنية “تدخل الذكريات” خلال طفولتهم يتمتعون بقدر أكبر من احترام الذات، كما أنهم يعانون بصفة أقل من من اضطراب الاكتئاب مقارنة بالآخرين.

من جهتها، قالت إيلين ريس، المؤلفة الرئيسية للدراسة، في بيان إن هذه الدراسة هي الأولى من نوعها وتسمح بتدخلات جديدة في المنزل والمدرسة ومع أولياء أمور ومعلمي الأطفال الصغار، التي من شأنها أن تطور الطفل وتنمّي من مداركه العقلية.