خطوبة “مكس وضحى” في تونس بعد قصة حب على “التيك توك” (فيديو)

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وطن – تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، خبر خطوبة أشهر منشئ محتوى عبر تيك توك” الأردني “مكـس” على زميلته “ضحى”في تونس.

خطوبة مكـس وضحى.. عباءة مغربية ودشداشة أردنية

واشتهر الثنائيان “ضحى ومكـس” بمقاطع فيديو طيلة الفترة الماضية حصدت الملايين من المشاهدات.

والله وطلع قد كلمته مكس

من بلد لبلد اجاها والله انه رجال ماشاءالله😍🌺 pic.twitter.com/6AALPPnTDD — нєвα ᥫ᭡ (@hebaa_Sy) August 25, 2022

وبدت العروس “ضحى” في صور الخطوبة بعباءة مغربية، فيما ارتدى العريس “مكـس” دشداشة أردنية.

وأوضح ناشطون أن الشاب الأردني الشهير بلقب “مكـس” هو من سكان بلدة قميم/ لواء الوسطية وييرافقه خاله “خالد عيسى المقابلة”.

وعلق أحد أصدقاء “مكـس” في فديو متداول على خطبته قائلاً: “وهنا ينتصر الحب ألف مبروك لحبيبي وصاحبي ماكس”.

وخاطب ضحى: “ديري بالك عليه”، وختم “عقبال الفرحة الكبرى”. ثم بدأ الشاب مع مجموعة من أصدقاء “مكس” بترديد أغنية شعبية أردنية مع بعض التعديل: “مكس بدو يتجوز يارمان محلى الطلة بصباحو مالك زعلان”.

ويشار إلى أن “مكس” هو اسم مستعار لناشط اجتماعي ومنشئ محتوى، يقيم في المملكة الأردنية الهاشمية.

رسمياً :

خطوبة مكس وضحى مشاهير التوك توك من مساء اليوم، ويرافقة خاله السيد خالد عيسى المقابلة.#الأردن#تونس pic.twitter.com/PG3uKIUz6V — رأفت الزعبي (@7PRrKeS07WXEUtk) August 25, 2022

وبحسب مقربين فقد أقام “مكس” علاقة حب بينه وبين صديقته الناشطة التونسية ضحى وحققا معاً شهرة واسعة.

وجذبت علاقتهما الكثيرين ورغم البعد الجغرافي بينهما إذ قطعت ضحى مسافات طويلة لتصل إلى خطيبها في الأردن. ويحددان موعد الخطبة في تونس لتتم خطوبتهما اليوم وسط حضور من الأصدقاء والأقارب.

تفاعل كبير على مواقع التواصل

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع خطبة الثنائي الناجح.

وفي هذا السياق علقت “فاطمة عمايري”: الحمد لله خطبوا كنت خايفة عليها المسكينة بعد كل ها التعب وأخوها وداها الأردن تروح بحوض نعنع”.

وعقب “عبد الله محمود” بنبرة تهكم: “يعني احنا كمشاهدين للمنشور شو المطلوب منا مثلا وين الفائدة واستدرك: “وين الوطن وين الجهاد وين الشرائع”.

بينما رأت “ريما” أن ضحى التونسية ومكس الأردني أكثر اثنين لائقين لبعضهما البعض.

ضحى التونسية ومكس الأردني أكثر اتنين لابقين لبعض ♥️ — ريما . (@reemoo_9) July 5, 2022

وقالت أخرى: “طول الوقت مالنا شغلة غير نتفرج على ضحى ومكس ونضحك من قلوبنا ونتمنالهم السعادة أصدق علاقة إلكترونية “.

طول الوقت مالنا شغلة غير نتفرج على ضحى ومكس ونضحك من قلوبنا ونتمنالهم السعادة❤#أصدق_علاقة_الكترونية — Sama Felsteen🇵🇸سَمْآ (@SFelsteen) July 13, 2022

وتساءلت “إسراء” : “مين ضحى ومكس اللي كل السوشال ميديا بسيرتهم حاسة نفسي من خارج الكوكب”.

مين ضحى ومكس الي كل السوشال ميديا بسيرتهم حاسه نفسي من خارج الكوكب — 💚إسراء (@esraqa19) July 4, 2022

وشكل “مكس” الأردني مع “ضحى” التونسية ثنائياً ناجحاً عبر تطبيق” تيك توك” وحظيت الفيديوهات التي قدماها بانتشار واسع ونسبة عالية من المشاهدات.

وتطورت هذه التجربة إلى علاقة حب بينهما وبحسب نشطاء قطعت “ضحى العريبي” الكثير مسافات طويلة لتصل إلى خطيبها في الأردن، وما كان منه إلا أن جهز لها استقبالاً ملوكياً عند المعبر.