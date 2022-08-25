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خطوبة “مكس وضحى” في تونس بعد قصة حب على “التيك توك” (فيديو)

باسل النجار
كتب باسل النجار
خطوبة مكس وضحى watanserb.com
خطوبة الثنائي الأردني مكس والتونسية ضحى
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وطن – تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، خبر خطوبة أشهر منشئ محتوى عبر تيك توك” الأردني “مكـس” على زميلته “ضحى”في تونس.

خطوبة مكـس وضحى.. عباءة مغربية ودشداشة أردنية

واشتهر الثنائيان “ضحى ومكـس” بمقاطع فيديو طيلة الفترة الماضية حصدت الملايين من المشاهدات.

وبدت العروس “ضحى” في صور الخطوبة بعباءة مغربية، فيما ارتدى العريس “مكـس” دشداشة أردنية.

وأوضح ناشطون أن الشاب الأردني الشهير بلقب “مكـس” هو من سكان بلدة قميم/ لواء الوسطية وييرافقه خاله “خالد عيسى المقابلة”.

وعلق أحد أصدقاء “مكـس” في فديو متداول على خطبته قائلاً: “وهنا ينتصر الحب ألف مبروك لحبيبي وصاحبي ماكس”.

وخاطب ضحى: “ديري بالك عليه”، وختم “عقبال الفرحة الكبرى”. ثم بدأ الشاب مع مجموعة من أصدقاء “مكس” بترديد أغنية شعبية أردنية مع بعض التعديل: “مكس بدو يتجوز يارمان محلى الطلة بصباحو مالك زعلان”.

ويشار إلى أن “مكس” هو اسم مستعار لناشط اجتماعي ومنشئ محتوى، يقيم في المملكة الأردنية الهاشمية.

وبحسب مقربين فقد أقام “مكس” علاقة حب بينه وبين صديقته الناشطة التونسية ضحى وحققا معاً شهرة واسعة.

وجذبت علاقتهما الكثيرين ورغم البعد الجغرافي بينهما إذ قطعت ضحى مسافات طويلة لتصل إلى خطيبها في الأردن. ويحددان موعد الخطبة في تونس لتتم خطوبتهما اليوم وسط حضور من الأصدقاء والأقارب.

تفاعل كبير على مواقع التواصل

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع خطبة الثنائي الناجح.

وفي هذا السياق علقت “فاطمة عمايري”: الحمد لله خطبوا كنت خايفة عليها المسكينة بعد كل ها التعب وأخوها وداها الأردن تروح بحوض نعنع”.

وعقب “عبد الله محمود” بنبرة تهكم: “يعني احنا كمشاهدين للمنشور شو المطلوب منا مثلا وين الفائدة واستدرك: “وين الوطن وين الجهاد وين الشرائع”.

بينما رأت “ريما” أن ضحى التونسية ومكس الأردني أكثر اثنين لائقين لبعضهما البعض.

وقالت أخرى: “طول الوقت مالنا شغلة غير نتفرج على ضحى ومكس ونضحك من قلوبنا ونتمنالهم السعادة أصدق علاقة إلكترونية “.

وتساءلت “إسراء” : “مين ضحى ومكس اللي كل السوشال ميديا بسيرتهم حاسة نفسي من خارج الكوكب”.

وشكل “مكس” الأردني مع “ضحى” التونسية ثنائياً ناجحاً عبر تطبيق” تيك توك” وحظيت الفيديوهات التي قدماها بانتشار واسع ونسبة عالية من المشاهدات.

وتطورت هذه التجربة إلى علاقة حب بينهما وبحسب نشطاء قطعت “ضحى العريبي” الكثير مسافات طويلة لتصل إلى خطيبها في الأردن، وما كان منه إلا أن جهز لها استقبالاً ملوكياً عند المعبر.

المصدروطن - رصد تويتر + فيسبوك + يوتيوب
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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